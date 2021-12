--Civil o penal, ¿devolverán ranchos a CDJ? --Sandoval y el fuego amigo en Salud Estatal

RANCHOS.- Se supone que esta semana, a más tardar el día 15, la Fiscalía General del Estado tendría que regresar seis de ocho propiedades, todas rurales, que mantiene aseguradas al exgobenador César Horacio D. J. a partir de varios procesos judiciales por presunto peculado.

RESOLUCIÓN.- Así lo estableció el juez Octavo Civil, especializado en extinción de dominio, Erik Alberto Parada Olivas, en la resolución dictada el 2 de diciembre pasado, tal y como lo dio a conocer el abogado defensor del exmandatario, Juan Carlos Mendoza Luján.

SAUCITO.- Lo anterior a propósito de un amparo tramitado por César Horacio D. J. a través de un grupo de abogados de Chihuahua, el cual buscaba restituir seis ranchos, ubicados en Belleza, incluyendo el denominado Saucito con una extensión de 4 mil 300 hectáreas.

PENAL.- Desde que se informó de la probable restitución, tanto el fiscal general Roberto Fierro como la gobernadora María Eugenia Campos destacaron que nada le devolverían al otrora jefe del Ejecutivo estatal, ya que los bienes forman parte de una causa penal y el fallo se remite a un procedimiento civil. Sin embargo, a la fecha no se ha esclarecido si realmente la devolución no procederá.

***

RECHAZO.- Como persona non grata se creía que permanecía la declaratoria al interior del PAN hacia el exsecretario general del Comité Directivo Estatal, José Luis Cisneros, apodado “el Cholo”, supuestamente porque jugó en contra de la ahora gobernadora y el proyecto que representa.

MEOQUI.- Según había trascendido, no sólo era rechazado por el panismo sino por sus paisanos, allá en Meoqui, donde dos veces fue alcalde y diputado local, gozando de buena fama y reconocimiento en la región, pero ahora ya muchos marcan su distancia.

JMAS.- De ahí que causó sorpresa que Cisneros Carlos llegue ahora como director de la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento (JMAS), a donde fue designado y más de un panista no lo avala por oponerse al proyecto azul e impulsar a candidatos de Movimiento Ciudadano en la pasada elección, como lo señalan sus detractores.

SFP.- De ser así, no obstante, la administración estatal habría llegado a un acuerdo con él, aun cuando eso no garantiza que los demás integrantes del partido en el Conchos lo acepten, incluso se le inició un procedimiento ante la Secretaría de la Función Pública, al señalarse que “el Cholo” no cuenta con los requisitos profesionales para ocupar el cargo que ostenta.

LEY.- Según el bloque de abogados, se refiere a la violación al Artículo 23 de la Ley del Agua del Estado de Chihuahua, que requiere un perfil profesional y determinada experiencia en la materia para presidir la JMAS en cualquier municipio de la entidad.

***

ZANCADILLAS.- Felipe Sandoval Magallanes recibió un reto de peso al asumir la titularidad en la Secretaría de Salud, sin embargo se le ha complicado el panorama y no sólo por los repuntes de Covid, sino porque no ha logrado sacar a los operadores de la administración anterior, que hoy por hoy le están poniendo zancadillas un día sí y otro también.

COFRADÍA.- Para empezar, le ocultan información sobre la situación real de la pandemia y los brotes agresivos en diversos planteles escolares, como sucedió en el Cecytech y Conalep, por mencionar algunos. En total, 40 escuelas han sido cerradas, se tuvieron que cancelar posadas y a partir de hoy se determinó el regreso a clases virtuales.

FIGURA.- En todo ello, sin embargo, la voz cantante ha sido Javier González Mocken y Lorenzo Parga, secretario y subsecretario de Educación, que por tratarse del asunto académico, vaya y pase pero en realidad, el doctor Sandoval no figura con mano firme en lo que ya es un mapa rojo de contagios en el estado.

OBSTÁCULOS.- En la dependencia se dice que un obstáculo ha sido Mirna Beltrán, subsecretaria de Prevención y Promoción, quien no lo provee de toda la información, mientras que a Alejandro González ya se le “invitó” a abandonar la Subsecretaría de Administración por las omisiones y la mala operación del sistema salud.

SALIDAS.- Lo cierto es que a Felipe Sandoval ya le están poniendo fechas para acabar de sacar a los funcionarios “corralistas” y formar un equipo sólido y armónico, por lo que en breve se esperan las renuncias de Beltrán Arzaga y González Pacheco.

***

AGENDA.- Hoy el grupo parlamentario del PAN, bajo el liderazgo de Mario Vázquez Robles, presentará su agenda legislativa, la cual según se expuso va dirigida al bien común con plena empatía de las necesidades que aquejan a la sociedad chihuahuense y se estructuró en 10 ejes, entre los cuales destacan aspectos como vivir en paz, con seguridad y justicia, en un Estado de Derecho, así como en una economía libre, competitiva, inclusiva y generadora de riqueza.

AGENDA II.- Además: Vida plena con servicios de salud y protección social para todos; familia, personas y sociedad en desarrollo de sus capacidades; gobierno abierto, democracia y combate a la corrupción; vialidades y obras públicas que nos comuniquen, con servicios y espacios dignos y sustentables; derechos humanos efectivos, que se promuevan, respeten y garanticen; convivencia y desarrollo fronterizo común con nuestros países vecinos; el agua es vida, todos deben tener acceso a ella, debemos cuidarla y defenderla, asimismo por un medio ambiente y campo que se encamine al desarrollo sustentable e integral.

OBJETIVOS.- El propósito de la agenda, según el líder de la bancada panista, es apoyar de manera coordinada el esfuerzo con el cual inicia la administración estatal y la gobernadora, respetando mutuamente las atribuciones que establece el marco constitucional y legal.