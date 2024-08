--Colocan a Óscar Ibáñez en la cuerda floja --Luz se les triplica tras cambio de medidor

PROYECCIÓN.- A pesar del escándalo que estalló en 2021 con la primera denuncia sobre las operaciones fraudulentas de Aras y varias financieras, las investigaciones han avanzado poco o nada, ayer la Fiscalía General del Estado intentó proyectar una imagen de progreso al anunciar "avances claros y contundentes" en los casos de seis financieras investigadas.





CÁRCEL.- Sin embargo, la realidad es que hasta el momento ninguna persona paga con cárcel por los millonarios fraudes, menos condenada, y la tan necesaria reparación del daño sigue siendo un sueño distante para las víctimas.





APORTAN.- Los juristas coinciden en que, para poder hablar de un verdadero avance en cualquier proceso penal, es imprescindible no solo llevar a los presuntos responsables ante la justicia, sino también garantizar la reparación del daño a las víctimas. Este principio no es solo una formalidad legal, sino una piedra angular de la justicia. Sin estas dos condiciones, todo lo demás lo consideran como declaraciones vacías que no aportan soluciones reales a los afectados.





MENSAJE.- A pesar de las múltiples evidencias y las denuncias presentadas, la falta de acción decisiva por parte de las autoridades no solo erosiona la confianza pública en las instituciones, sino que también envía un mensaje peligroso de que el fraude y la corrupción pueden quedar sin castigo, siempre y cuando se tenga la suficiente influencia o el claro poder económico.





***





CAMBIOS.- A los cambios que se mencionan en los pasillos de Palacio de Gobierno en la Coordinación de Comunicación Social, hay que agregar la de Óscar Ibáñez en la representación de Ciudad Juárez.





REUNIONES.- En más de una ocasión, Ibáñez ha presidido reuniones de despedida en espera de que la gobernadora autorice la renuncia, por decirlo de manera amable, del funcionario que la representa en Ciudad Juárez. En la ciudad fronteriza señalan que los resultados han sido magros, sin contar los resultados electorales recientes, pese a los esfuerzos que realiza la gobernadora María Eugenia Campos Galván.





ORDEN.- Para colmo, el representante del gobierno estatal publicó hace unos días en sus redes sociales, una fotografía en donde aparece acostado sobre un escritorio en las oficinas gubernamentales en Pueblito Mexicano. Dicen que eso fue una provocación, de serlo, significaría la gota que derramó el vaso; muy pronto vendrá un manotazo desde Palacio de Gobierno para poner orden en esa representación.





***





CAPACIDAD.- El próximo 28 de agosto, Luis Miguel, el reconocido Sol de México, tiene programada una presentación en el Estadio Universitario de la UACh. A pesar de ser uno de los artistas más apreciados y con una carrera llena de éxitos, su concierto no ha logrado llenar la capacidad de este recinto, lo cual ha sorprendido a muchos, considerando la magnitud del evento y la anticipación con la que se anunció.





COSTOS.- Ante esta situación, los organizadores han decidido reducir drásticamente los precios de los boletos y hasta ofrecer promociones de entradas 2x1 para atraer más público. Esta estrategia, aunque comprensible desde un punto de vista comercial, ha generado una ola de inconformidades entre aquellos que adquirieron sus entradas con meses de anticipación a precios más elevados, algunos pagando entre 5 mil y 7 mil pesos, mientras que ahora se pueden conseguir por 3 mil o incluso 4 mil pesos.





DEVALUADO.- El descontento es evidente, luego de que los compradores originales sienten que se les ha devaluado su inversión y, en muchos casos, que han sido engañados por no haber esperado a las promociones de última hora. Este fenómeno pone sobre la mesa una serie de cuestiones sobre la forma en que se gestionan los eventos de gran escala, pues la decisión de bajar los precios y ofrecer descuentos tan pronunciados sugiere una falta de previsión y una mala lectura de la capacidad de su organización.





***





PROTESTA.- Los habitantes de los recientes desarrollos residenciales al norte de la ciudad se han organizado para manifestarse y protestar en las oficinas centrales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El motivo de su descontento es el considerable incremento en los cobros del último bimestre, el cual consideran injustificado y excesivo.





INCREMENTO.- A través de redes sociales, vecinos de fraccionamientos como Valle Escondido y otras zonas aledañas han denunciado que, tradicionalmente, sus recibos de electricidad oscilaban entre los 800 y mil pesos. Sin embargo, los montos actuales han superado los tres mil pesos, lo que ha causado un profundo malestar y preocupación entre los residentes.





MEDIDORES.- Los afectados señalan que en las últimas semanas, personal de la CFE ha estado cambiando medidores en la zona sin previo aviso ni notificación. Estos medidores, aunque se supone que son de nueva generación y más precisos, no han venido acompañados de la transparencia necesaria para explicar los cambios en las tarifas. La falta de comunicación por parte de la CFE ha generado desconfianza y ha alimentado las sospechas de que los nuevos dispositivos podrían estar manipulando los registros de consumo.





JUSTIFICA.- En grupos de WhatsApp y otras plataformas de comunicación, los vecinos han discutido la situación y expresado su comprensión ante un posible aumento en el consumo de energía debido a las altas temperaturas que se han registrado en la región. No obstante, consideran que este factor no justifica el hecho de que los costos se hayan triplicado en tan poco tiempo.





MOVILIZACIÓN.- El sentimiento general es de indignación y hartazgo, toda vez que los vecinos demandan una respuesta clara y contundente por parte de la CFE, así como la revisión inmediata de los cobros y una explicación detallada sobre los cambios en los medidores. La manifestación que están organizando busca visibilizar estas inquietudes y presionar a las autoridades para que tomen cartas en el asunto.