--Comen ansias a la sombra de la cuota de género --Chihuahuense podría ser magistrada del TFJA

ALTERNANCIA.- Hay quienes consideran que el planteamiento de que el próximo titular del Poder Ejecutivo Estatal sea un hombre, toda vez que actualmente una mujer está a cargo, lo cual iría en la línea de la paridad de género y la alternancia justa. Para otros sin embargo, adelanta un debate innecesario, faltan cuatro años para la próxima contienda y ya se está perdiendo el enfoque.

TIEMPO.- Incluso hay actores que ya están expresando, “ya me veo... me toca a mí”, cuando el propio Tribunal Estatal Electoral consideró que la iniciativa ni se sometería a análisis en ese organismo, sino en el Poder Legislativo.

ENFOQUE.- Apenas empiezan a moverse las piezas como para desgastar el discurso, según los expertos y en cualquier caso, la sociedad esperaría que quien encabece la siguiente gubernatura sea la persona más capacitada, honesta y comprometida con el estado… Sea hombre o mujer.

ANSIA.- Para eso son las contiendas, para que los ciudadanos elijan a esa mejor opción y en ese contexto, los partidos políticos seleccionen a sus candidatos, de ambos sexos, con la consigna de servir a Chihuahua y a los chihuahuenses, por encima de diferencias u otros intereses; lo demás es adelantar vísperas.





***





REVIENTAN.- Por cierto que los diputados y en particular la bancada panista en lo que debería concentrarse es no reventar sesiones, como ayer que se pretendía someter a revisión de la Comisión Especial, el dictamen de la Reforma Constitucional del Estado para votarlo en el Pleno la próxima semana en un periodo extraordinario. Como no hubo tal, pues la nueva Constitución se reprograma hasta nuevo aviso, en lo cual hasta la fracción de Morena se inconformó. Así las cosas.





***





VILO.- Por el sector de Romanzza anduvo ayer el alcalde capitalino Marco Bonilla para inaugurar una obra del programa Infraestructura Educativa en la Secundaria Técnica 99 y no dejó pasar la oportunidad de dirigirse a los habitantes de esta colonia respecto al proyecto del nuevo Relleno Sanitario que se mantiene en vilo entre los amparos y el aplazamiento de la audiencia federal para definir si proceden o no esos recursos legales.

DIGNO.- Ante los jóvenes estudiantes que también por la cercanía del actual basurero a sus viviendas, el presidente municipal reafirmó que no dará ni un paso atrás hasta darle a la ciudad un sistema digno para que la basura deje de ser un problema para las próximas generaciones.

MÁPULA.- De ahí que el proyecto en Mápula no tiene punto de comparación con el actual basurero, pues los residuos serían procesados con maquinaria especializada, de alta tecnología, no habría necesidad de enterrar la basura como ahora y que es lo que ha generado que en los alrededores se padezca por los malos olores, a lo menos.





***





PROPUESTA.- El senador Rafael Espino presentó una propuesta para establecer un Grupo Plural en la Cámara Alta con el objetivo de dar seguimiento a la tragedia ocurrida en la estación migratoria de Ciudad Juárez el 27 de marzo pasado, donde fallecieron 40 migrantes y 27 más resultaron heridos.

RESULTADOS.- El legislador fue designado como presidente de ese grupo y se espera que su liderazgo y compromiso en este delicado y complejo asunto conduzca a resultados positivos, que dejó marcada a la ciudad y a la autoridad encargada de su revisión. Ojalá.





***





PROYECTO.- Quien no baja la guardia y sigue tratando de aplanar el camino a Claudia Sheinbaum, posible candidata a la Presidencia de la República es Brenda Ríos, ya que ayer estuvo en Ciudad Juárez, donde se reunió con empresarios para presentarles el proyecto nacional, tal y como lo ha hecho en la capital, Delicias y otros puntos de la entidad.

ASISTENTES.- Acudieron Eduardo Ramos, desarrollador de sistemas para el comercio exterior, expresidente de Coparmex Juárez y consejero nacional del sindicato patronal, así como Roberto Kong Baquier, consejero de Canaco y miembro de la Asociación de Hoteles y Moteles de Juárez. También Gustavo Hernández Cárdenas, consejero de Canaco, expresidente de Rotarios y empresario de sistemas y Nora Elena Yu, presidenta de la asociación de agentes aduanales en Juárez.





***





MAGISTRADA.- Ayer trascendió que una chihuahuense está propuesta por la Presidencia de la República para magistrada de una sala regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

CATA.- Se trata de Claudia Arlett Espino, quien ocupó provisionalmente la presidencia del Instituto Estatal Electoral —con las elecciones de 2021 a la vuelta de la esquina— y quien en marzo de este año compitió por una consejería del Instituto Nacional Electoral (INE), fue de las mejor calificadas aunque no quedó en la lista de consejeros. Ya se verá si se concreta su arribo al TFJA.