--Comienza el PAN a operar en la región sur --Llegará nuevo director a Conagua

MAPA.- Al salir de la reunión de la Mesa de Seguridad aquí en Chihuahua, a la que se integraron los representantes de las fuerzas federales en la entidad, el gobernador Javier Corral dijo que está totalmente restablecida la coordinación con el gobierno federal y que en ese encuentro se tocaron diversos temas, entre éstos el relacionado con un mapa de riesgos para los candidatos en el presente proceso electoral.

MAPA I.- Corral Jurado adelantó que van a esperar la información que al respecto ofrezca, el próximo viernes, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, quien el pasado lunes, en la conferencia de prensa matutina, dijo que el gobierno federal tiene un seguimiento diario de las campañas en materia de seguridad y ofreció la presencia de la titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, para abundar en los detalles.

CNI.- La integración del mapa de riesgos para los candidatos está a cargo del Centro Nacional de Inteligencia, de acuerdo con lo informado por el secretario de Seguridad Pública Estatal, Emilio García Ruiz, quien confirmó que aún no hay nada en específico en el caso de Chihuahua, y que se conformará ese análisis según las denuncias que se reciban.

ESCOLTAS.- Por lo pronto aquí en Chihuahua, el fiscal general César Augusto Peniche Espejel comentó que se ofrecieron medidas de seguridad a los aspirantes a la gubernatura y que ya se tiene la solicitud de parte de uno de ellos, la que actualmente se evalúa por el área correspondiente y cuya autorización también depende de la autoridad electoral.

PROFE.- Gran respuesta por parte de los ciudadanos fue la que se dio en la capital del mundo cuando el profesor Lorenzo Parga se adhirió al equipo de la candidata a gobernadora Maru Campos, quien ayer tuvo una intensa jornada en Parral, en la que, según dicen quienes la vieron, se sentía como en casa.

VOTOS.- La llegada del profe Parga al PAN significa un gran golpe para Movimiento Ciudadano, pues le resta un número significativo de votos en la región, ya que por muchos es sabido que el profesor ha sabido ser buen líder que se llevó con él un fuerte equipo que lo respalda.

APOYO.- El también diputado local, quien refrendó su respaldo al proyecto de la abanderada panista a la gubernatura Maru Campos, viene a reforzar la zona sur del estado, ya que los ciudadanos saben que el profe conoce estos municipios a los que representa y sus constantes visitas de apoyo ciudadano lo respaldan.

POSTULACIÓN.- En Guadalupe y Calvo el partido de Movimiento de Regeneración Nacional no define aún su candidato a alcalde, al parecer el tema es el género, y todos los tiradores son varones, pero de último momento se apuntó la joven Yanitza Aguirre, profesionista graduada en Administración de Negocios en El Paso, Texas, quien al parecer tiene el camino abierto a la postulación.

AGUA.- El tema de la falta de agua en Hidalgo del Parral y en los municipios vecinos, como Santa Bárbara y San Francisco del Oro, son un foco rojo ante la sequía que atraviesa el estado; gran parte de la población carece del vital líquido que tiene que comprar en pipas a razón de 400 pesos el viaje.

GUERRA.- El otro problema es que el agua que se comercializa en estas pipas en Parral es recolectada en los municipios vecinos que ya están reclamando el hecho de que se traslade a la capital del mundo, generando así una irritación social, lo que pudiera forjar una guerra por el agua entre los municipios mineros, ante la sed de los más de 140 mil pobladores en la región.

LLEGADA.- Fuentes bien informadas aseguran que en próximos días se estaría haciendo la formal presentación del diputado de Morena Miguel Ángel Colunga como nuevo director local de la Comisión Nacional del Agua. Si bien es cierto falta por concretarse y de aquí a entonces todo puede suceder, el lunes fue presentado Colunga como el coordinador de los temas agropecuarios en la campaña de Juan Carlos Loera; quizá don Miguel puede atajar todas las problemáticas que persiguen a tan importante oficina para un estado como Chihuahua.

SANITIZACIÓN.- Por cierto, dicen trabajadores de Conagua que no conformes con no sanitizar las oficinas de la delegación local, a pesar de los diferentes brotes de Covid-19 que han tenido a lo largo de la pandemia, ahora se les ocurre quitar también el servicio de limpieza y aseo que generalmente se hacía a diario en dicha oficinas, pero que ahora ya no habrá ni siquiera la mínima limpieza que debe tener cualquier oficina gubernamental. El caso es que la 4T le ha pegado muy duro a la delegación local de Conagua, de llegar Colunga tendrá un reto titánico.