--Con anulaciones, PAN obtendría una "pluri" más --Palomean capitalinos trabajo en seguridad

REACOMODO.- En el hilo de la información derivada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que situó a Chihuahua como la segunda entidad con más casillas anuladas resulta que el reacomodo de cifras no cambiará los resultados finales pero sí podría aportarle al PAN otra diputación plurinominal.

DISTANCIA.- A decir de Gabo Díaz, dirigente estatal de Acción Nacional, según se dio paso a las anulaciones y desahogado impugnaciones tanto en el TEPJF como en el Tribunal Estatal Electoral, se ha reducido la distancia en la diferencia de porcentajes entre las diferentes fuerzas políticas.

APEGO.- En su óptica, al resolverse los recursos interpuestos por todos los partidos, se revisa cada caso y para los panistas todo ha caminado en apego a derecho, no habría necesidad de apelar al TEPJF y los números finales podrían beneficiarlos en la ronda de reparto de curules en la representación proporcional.

VALIDÓ.- Ayer por cierto, el TEE validó la elección en Balleza y Juárez, así como los Distritos locales 01 y 03, en sí un total de 13 asuntos. En el caso de la alcaldía ballezana se ratificó la reelección de Jesús Augusto Medina, del PRI-PAN-PRD. También se confirmó a Yesenia Guadalupe Reyes Calzadías, de esa coalición en el Distrito 01.

VALIDÓ II.- Lo mismo en Juárez, donde repite el alcalde Cruz Pérez Cuéllar y en el Distrito 03 lo hace Óscar Daniel Avitia, ambos de la alianza Morena-PT y solamente se validó la nulidad de diversas casillas, lo cual no alteró su triunfo. Según el TEE, aún quedan 39 asuntos pendientes para dar por terminado el proceso electoral del 2 de junio.





***





CENTRO.- Con el anuncio realizado ayer en la frontera sobre la Expo Wiretech 2024 y que por cuarto año consecutivo se llevará a cabo los días 2 y 3 de agosto en la capital del estado con 130 participantes, le echaron limón a la herida juarense que no cuenta con un centro de convenciones.

ESTANCADO.- Entre que los propios empresarios no han logrado ponerse de acuerdo en el sitio idóneo, el proyecto más reciente era en un predio federal y requerían la autorización que no hubo de la administración de Andrés Manuel López Obrador hasta que la gobernadora María Eugenia Campos les dijo en su reciente gira de trabajo, “los apoyo, dónde lo quieren”, el tema nomás no avanza.

DERRAMA.- Para mitigar la pesadumbre, el presidente de México Assembly Wiretech, Jesús Duarte, sostuvo que en esta edición se buscará que aun así, el evento dejará una buena derrama económica para Juárez porque atraerá proveeduría internacional y nacional para todos los arneseros y esa inversión se quedará en la frontera.





***





HOMENAJE.- Mejor homenaje no pudo haber recibido el profesor Manuel Trueva, querido y reconocido promotor de la inclusión de las personas con discapacidad. El Ayuntamiento de Chihuahua aprobó en sesión de Cabildo que las instalaciones del Gimnasio Adaptado lleven a partir de ahora su nombre, una forma de mantener vigente su legado y grabado en la memoria comunitaria al profe.

IMPULSOR.- El evento organizado en ese sentido fue emotivo ya que estuvieron presentes familiares, amigos y colaboradores del activista fallecido en junio pasado, por lo que el alcalde Marco Bonilla y su esposa Karina Olivas recordaron a Trueva como un importante impulsor de los derechos de las personas con discapacidad y alguien con un espíritu inquebrantable que animaba y era ejemplo para quienes estuvieron a su alrededor.





***





ENSU.- Y hablando de la ciudad de Chihuahua destacó el resultado en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y que en esa percepción ciudadana quienes mejor calificaron a su gobierno fueron los capitalinos.

CUU.- A la pregunta de percepción de inseguridad, los citadinos que se sienten más seguros aumentaron en 16.7%, incluso en Ciudad Juárez los fronterizos mejoraron su sentimiento de seguridad en 9.7 por ciento.

CONTRASTE.- Acorde con esa encuesta, las urbes donde los habitantes se sienten más inseguros fueron Fresnillo, Zacatecas con 94.7%; Naucalpan de Juárez, Estado de México con 89.2%; Uruapan, Michoacán, con 86.8%; Irapuato, Guanajuato, con 84.8% y Tapachula, Chiapas con el 84.7 por ciento.





***





PALOMEO.- En materia de resolver los problemas de las personas, los capitalinos que lo avalan pasaron de 37.7% en marzo de este año a 41.2% en junio, por encima de la media nacional que fue de 31.5 por ciento.

PALOMEO II.- Esta encuesta pregunta sobre cinco principales problemáticas que presenta una ciudad: baches en calles y avenidas, alumbrado público, embotellamientos viales, saturación en hospitales y agua potable, en lo cual la ciudad salió mejor evaluada en los tres primeros que son de competencia municipal y los otros dos del Gobierno del Estado.