--Con Centinela le responden al titular de Segob… --Capitalinos y juarenses, cómo la ven en seguridad

MECHA.- Con el colmillo en propaganda y manejo de masas, el secretario de Gobernación Adán Augusto López encendió la mecha que buscaba al considerar a Chihuahua un desastre en materia de seguridad. Primero arremetió contra Nuevo León, Jalisco y Guanajuato y se siguió con Chihuahua, todas entidades gobernadas por la oposición, que “de todo culpan a la Federación” pero su salvavidas ha sido, según el funcionario, la Guardia Nacional.

PÓLVORA.- En un diálogo con legisladores de Baja California para evaluar la reforma que amplía el plazo de las fuerzas armadas en las calles, el funcionario expuso que los policías regiomontanos se dedican a cuidar tiendas Oxxo en lugar de la ciudadanía, mientras a un centenar de agentes del Bajío los expulsaron por “halcones”.

DESASTRE.- “En Chihuahua, gobernado por Maru Campos, se tienen 2 mil 324 elementos de la Policía, mientras que de la Guardia Nacional ya suman 6 mil 882. Ya otro día les platicaré del desastre en Chihuahua”, remató López Hernández.

CAMPAÑA.- Lo menos que le respondieron desde el estado grande es que mientras él anda en campaña, acá se está trabajando, a decir del secretario de Gobierno, César Jáuregui, que en la guerra de colmillos no se queda atrás. En tanto que la diputada federal Rocío Reza lo tildó de sinvergüenza.

CONTAGIO.- Mario Vázquez, líder de la bancada blanquiazul en el Congreso local, destacó que el funcionario federal ya se contagió de la confrontación de su jefe –el presidente— y es grosero que se exprese así de los gobiernos que no emanan de su partido.

TECNOLOGÍA.- El dirigente estatal del PAN, Gabriel Díaz, decidió responderle con datos: La Plataforma Centinela hace de la tecnología su principal aliada, a través de la instalación de cámaras para hacer más eficiente la labor policíaca y donde no haya internet, la SSPE contratará redes de comunicación para que los 67 municipios estén interconectados y combatir a los grupos delictivos.

CENTINELA.- En la óptica del artífice de esa estrategia de seguridad, el “desastre” no se resuelve en un año y no entró en más polémicas. Gilberto Loya, titular de Seguridad Pública Estatal, se reunió ayer con los diputados para exponerles los alcances del plan estratégico, más allá del proyecto de la torre que no es sólo una cuestión inmobiliaria, sino la matriz del combate delictivo para cubrir a lo largo y ancho de la entidad.





***





PERCEPCIÓN.- Así parece reflejarse en los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI para el trimestre julio-septiembre, cuando la percepción ciudadana aumentó 6.3 puntos porcentuales en Chihuahua capital y bajó 14.4 puntos en Ciudad Juárez.

CONFIANZA.- Lo anterior implica que en la ciudad de Chihuahua creció la confianza en las fuerzas policiacas en los últimos tres meses, periodo en el cual la corporación municipal ha realizado campamentos, operativos a pie y labores permanentes en colonias como el programa “24 horas en tu barrio”, además de mostrar una coordinación constante con las instancias militares y federales.

CAPITAL.- Si bien esas acciones no han logrado disminuir la incidencia de homicidios en la capital, los delitos patrimoniales como robo de vehículo, así como a casa habitación o negocio se mantienen a la baja y eso cuando menos genera una sensación de cierta seguridad para los capitalinos.

FRONTERA.- Para los juarenses es otra historia porque pasaron de 66.5 a 80.9% entre aquellos que perciben es mayor la inseguridad, lo cual va aparejado de un repunte en los asesinatos, los asaltos y las extorsiones.





***





VENEZOLANOS.- A propósito de la frontera, la organización internacional #agendamigrante convocó hoy a una rueda de prensa para informar, atender y conocer las historias de vida, retos y situación de las familias de Venezuela que son deportadas a diario por el gobierno estadounidense.

REBASADO.- Abraham Monárrez, responsable de la organización en el Capítulo Chihuahua, estará al frente de la reunión informativa y anticipó que hará un llamado urgente a las autoridades locales y nacionales para atender esta nueva crisis migratoria en la frontera. Un tema por demás complejo porque Juárez ya está rebasado en su capacidad de absorber más migrantes.





***





OJO.- La relación Ministerio Público y Tribunal Superior de Justicia vuelve a estar en el “ojo del huracán”, ya que un juez desestimó las pruebas de que dos jovencitas habían sido víctimas de agresión sexual por parte de un entrenador de porristas y desechó dos denuncias más, una de éstas por violación.

OJO II.- Se trata del juez de Primera Instancia en Materia Penal, Agustín Fernando Saláis Ortiz, quien consideró que la evidencia presentada por la Fiscalía General del Estado carecía de valor probatorio y que las afectadas no se quejaron en el momento.

APELACIÓN.- La Fiscalía ya anunció que apelará la resolución del jurista, quien determinó que el presunto responsable sólo podía ser acusado de abuso sexual y seguiría el proceso en libertad.