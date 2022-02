--Con mano izquierda saluda Maru a AMLO --Piden cambios en CONAGUA

CHASCARRILLO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, fiel a su estilo, no dejó pasar la oportunidad y el accidente que tuvo la gobernadora Maru Campos que le causó un esguince en la mano derecha. A media conferencia mañanera, el Jefe del Ejecutivo la hizo pararse junto a él para decirle: “Ahora está malita de la derecha, me da gusto porque está muy bien de la izquierda”.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

CONFIANZA.- Todos, incluyendo a la mandataria estatal, soltaron la carcajada y enseguida AMLO dirigió unas palabras al alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar. “Le tenemos mucha confianza al presidente municipal, a Cruz, lo quiero dejar de manifiesto”, a lo que Maru reviró, “a mí también”.

TRANSFORMACIÓN.- Pérez Cuéllar publicó posteriormente en sus redes sociales, una foto donde aparecen el mandatario federal, la gobernadora y él, la cual tituló: “El equipo de la transformación juarense”. Así la segunda visita presidencial en el estado, después del cambio de administraciones.

***

UNIDAD.- Ya en materia, Campos Galván emitió una frase firme al presidente Andrés Manuel López Obrador, al sostener que entre ellos no puede caber la confrontación, la violencia, la indolencia, ni la omisión, con relación a las problemáticas que deben resolverse entre ambos gobiernos.

SEGURIDAD.- No habrá pleito entre los poderes ejecutivos federal y estatal, eso lo dejó claro la mandataria desde su toma de protesta al perfilar una relación conciliatoria y profesional en beneficio de los chihuahuenses. Sin embargo, estableció que tampoco aceptará que no se atiendan asuntos prioritarios para la entidad.

SEGURIDAD II.- La mandataria hasta volteó a verlo con rostro severo, mientras se hablaba en la mañanera sobre la seguridad y el presidente hizo referencia a las recientes quemas de negocios y camiones, así como las dos jóvenes brutalmente asesinadas en la carretera Juárez-Porvenir, tras lo cual le cedió la palabra para que ella explicara a los reporteros, qué se hizo al respecto.

***

ADMINISTRATIVO.- El Tribunal Superior de Justicia nombrará a Carlos Alberto Lascuráin, ex delegado de la Secretaría de Economía en Chihuahua, como director general administrativo del poder judicial. Lo anterior, luego de la salida de Sandra Zulema Palma Sáenz de ese cargo. Era natural el movimiento, más en un área tan delicada como la administrativa y financiera.

ADMINISTRATIVO II.- Según fuentes bien informadas, para la jefatura de la oficina de Adquisiciones de la dirección general administrativa del TSJ, se había propuesto al ex líder priista Fermín Ordóñez Arana, sin embargo, no se ha concretado ese cambio.

BALANZA.- Quienes conocen a Fermín saben qué lo pensaría dos veces antes de aceptar un puesto técnico, dada su carrera política, en la cual inclusive se habla de ofrecimientos de otros partidos políticos para su integración como dirigente.

***

APILADOS.- Con cerca de 15 mil expedientes apilados en la dirección local de la Comisión Nacional del Agua –tal como aseguran fuentes que tienen años en temas relacionados a esa oficina federal—, tanto productores, usuarios y los propios empleados esperan que pronto el gobierno de México, haga cambios fundamentales en la dependencia, que es importantísima para un estado como Chihuahua.

CAMBIOS.- Tal parece que les pasó de noche, que parte de la debacle electoral que sufrió Morena en el 2018 fue por la ineficiencia de Conagua. Y ahí en la dependencia, poco les importó ser un lastre al proyecto del entonces candidato a la gubernatura Juan Carlos Loera en 2021. Por el contrario, “nadaron de muertito”, mientras se libraba una guerra en La Boquilla.

INOPERANTES.- Es claro que el líder del Bienestar en la entidad, no se explica la razón por la que los funcionarios de la Conagua no operaron a favor de resolver los problemas en la zona centro-sur del estado, que fueron factor de violencia y lo hundieron electoralmente. Lo opuesto, le abrieron un boquete mediático cuyo daño, hasta la fecha, no ha logrado ser subsanado.

QUINTA.- Ahora, sale a la luz la quinta columna que existe dentro de la Conagua, cuya cabeza visible es ni más ni menos que el propio subdirector, a quien conocen como “el inge” Eli Vázquez, quien además de ser militante del PAN, tiene señalamientos de corrupción e ineficiencia.

REZAGO.- Pero él permanece tranquilo y sigue haciendo hasta lo imposible por mantener vigentes los problemas del agua en la entidad. Prueba de ello es que Chihuahua posee de los mayores rezagos, incluso por encima de otros estados con menos estructura administrativa y operativa.

***

TRABAJO.- El alcalde de San Francisco de Borja, Vicente “Chente” Nevárez Villalba, es ejemplo en varios municipios de la región, pues no es extraño observarlo trabajar con el pico y la pala, literalmente.

MEZCLA.- Se dice que el priista no repara en detenerse en las obras que se realizan en la localidad para apoyarlos, echando cemento, haciendo la mezcla, agarrando la cuchara y recordando aquellos tiempos cuando cruzaba a Estados Unidos, a laborar en la construcción.