--Con violencia, el 2 de junio ganaría el miedo --Chela Ortiz vendrá a mover bases por Xóchitl

VIOLENCIA.- Enfático el empresario y líder patronal en el país, José Medina Mora resumió en dos puntos la preocupación de millones de mexicanos: La violencia política en el territorio nacional como un escenario que infunde el miedo hacia al día de la elección.

MULTIPLICAN.- En su visita a Delicias para acompañar a Héctor Iracheta Lara en su toma de protesta como nuevo presidente local de la Coparmex, Medina Mora refirió que de 2018 a 2023 los asesinatos, atentados o secuestros a funcionarios públicos, exfuncionarios, aspirantes, precandidatos y candidatos o sus familiares pasaron de 117 a 531 agresiones.

PROTOCOLOS.- Con base en datos del CIDE, la numeralia es para atenderse ya que la pauta persiste hacia el 2 de junio, entre enero y febrero se han registrado 34 incidentes contra actores políticos, lo que subraya el papel del INE para fijar protocolos efectivos.

CONTRAPESOS.- El presidente nacional de Coparmex señaló que no sólo se trata de estar de acuerdo o no con las cifras o considerar que destacar la violencia es exagerar, es una realidad y subraya los urgentes contrapesos y la auténtica división de poderes.

30 MILLONES.- Entre diversos aspectos del desmantelamiento de instituciones en el actual sexenio, aún donde la operatividad sí funcionaba, Medina Mora ejemplificó que desaparecer el Seguro Popular por el Insabi y ahora el IMSS Bienestar lo único que generó es que 30 millones de personas perdieron el acceso a la salud pública, que es el factor multifactorial que mide el nivel de pobreza de una sociedad.





***





CAMPAÑAS.- En el hilo de los focos rojos en la integridad de los aspirantes a 879 cargos locales, que hasta el corte del miércoles pasado reportaba un registro de 4 mil 594 personas, el Instituto Estatal Electoral que encabeza la consejera presidenta, Yanko Durán convocó ayer a los partidos a la Firma del Pacto por la Integridad y No Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género y acabó en un desaguisado con Morena.

RECLAMO.- En la lona que se desplegó con los logotipos de cada partido, debajo de los cuales cada participante firmaba resulta que faltaba el del partido guinda, lo que reclamó la diputada María Antonieta Pérez por no ser incluidos, así que lo escribió y signó.

MALENTENDIDO.- Durán Prieto aclaró el malentendido al indicar que a las nueve fuerzas políticas en el estado se les invitó pero Morena no respondió ni confirmó su asistencia y por ello, se le contempló en la lona, pues era una invitación no obligación adherirse al pacto.

VACÍO.- Una situación que de nuevo exhibe el vacío de la dirigente estatal, Brighite Granados, que no está despachando en el partido, no escucha a sus militantes que hacen manifestaciones y a la luz de los hechos, no le responde al IEE. Quizá ya deba nombrar a un suplente mientras contiende como suplente de Javier Corral al Senado.

NUDO.- En la firma del acuerdo, ese fue el único incidente pues el partido Pueblo sí confirmó pero su representante no llegó, mientras que la del PRD no iba a poder estar en el evento y pidió oportunidad de signarlo antes y así ocurrió. Si esto es una probada de llegar a acuerdos para asuntos de mayor envergadura, ya se ve dónde estará el nudo.





***





CHELA.- Mañana sábado estará en la ciudad la secretaria de Organización del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Graciela Ortiz, y aunque no se ha dado a conocer su agenda, ayer estuvo en Sinaloa y se reunió con las bases para aceitar la maquinaria, fortalecer el llamado a apoyar a la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, así como los aspirantes locales y federales.

CUADROS.- Así que por ahí podría ir la narrativa con los cuadros tricolores para echar toda la carne al asador, pues el reloj corre y el plazo de promoción al voto tiene acotados tiempos y hay que hacer trabajo de tierra, el cual según acotó la chihuahuense, será con una estructura seccional para llegar al día decisivo con el mayor nivel político.





***





XÓCHITL.- Hablando de la abanderada del PRI, PAN y PRD, Xóchitl Gálvez, en su pronunciamiento respecto de la migración ha recalcado que el gobierno federal permite el ingreso indiscriminado de millones de personas sin ningún tipo de apoyo ni control, lo que las convierte en presa del crimen organizado y genera graves problemas para los mexicanos.

CAMPAMENTO.- Lo que se ha evidenciado de manera dramática en Ciudad Juárez y comienza a ser un foco rojo en la capital del estado, como se ha documentado en recientes casos publicados por esta casa editora sobre la infiltración de delincuentes en el improvisado campamento que cada día aumenta su población, sin que el Instituto Nacional de Migración ni la Secretaría de Gobernación federal intervengan.