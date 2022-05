--Conta tendrá nuevo maestro… y candidato --Merodio con un pie adentro de la 4T

PROTEGERLAS.- El discurso emitido ayer por la gobernadora María Eugenia Campos frente a los agentes de la Policía Vial y de la Estatal fue claro: “Nunca más, no hay pretextos, no hay excusas, no hay tolerancia, todas las mujeres chihuahuenses merecen transitar por las calles en paz y nuestra labor es únicamente protegerlas”. Como dicen, el ejemplo inicia en casa y a eso le apuesta la mandataria.

INSTRUCCIÓN.- Desde que la gobernadora se enteró de las denuncias que la Fiscalía General del Estado recibió en contra de policías viales instruyó al abogado del Estado, Roberto Fierro a que le diera celeridad a las investigaciones y actuara en consecuencia.

DESEMPEÑO.- En su mensaje sobre los casos, Maru Campos calificó de valientes a las denunciantes y exhortó a que si había más afectadas confiaran en que el sistema les respondería. Hasta ahora, hay un agente detenido que enfrenta dos acusaciones y se libra la batalla jurídica entre el Ministerio Público y la defensa del presunto agresor. Empero, la Fiscalía no puede, o no debe, fallar.

***

TEACHER.- De buena fuente trascendió que al abogado general de la UACH, Mario Trevizo ya lo acomodaron como maestro pero no de la facultad que egresó sino en la de Contaduría y Administración que dirige Luis Raúl Sánchez Acosta, un favor que ya le cobrará más adelante.

FCA.- Y es que según se informó, Trevizo Salazar no saldrá propuesto como candidato a rector en la Facultad de Derecho, a cargo de Luis Alfonso Rivera Campos. Así que a partir de agosto impartirá clases en la FCA con lo cual, buscará ser propuesto por el Consejo Técnico de Conta para integrar la terna.

TRUEQUE.- Esto a cambio de que el actual director de la FCA ocupe la Dirección Administrativa, de llegar Trevizo a la Rectoría, tal y como parece encuadrar la intención del rector Jesús Villalobos Jión al ayudarlo con su reingreso a la docencia.

***

APROBACIÓN.- Ahora fue la encuestadora Massive Caller, quien publicó en su más reciente valoración que el alcalde capitalino Marco Bonilla está en la posición número 7 de los alcaldes con mayor aprobación de todo México. Si bien, el presidente municipal se ha mantenido en el ranking desde que inició su gestión, no echa las campanas al vuelo porque lo difícil es mantenerse en esas posiciones.

TRABAJO.- De ahí que desde ayer se retomó el programa “Alcalde en tu colonia” en el sector de Vistas Cerro Grande, a donde aparte de hacer que los funcionarios de su gabinete se involucren con las problemáticas de la zona, va a la par de los campamentos de la Dirección de Seguridad Pública en ciertos puntos de la ciudad.

***

GUINDA.- Después de la salida de Lilia Merodio de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado corrió el rumor de su llegada al partido de Morena. Al parecer, la versión se convertirá en realidad.

GUINDA II.- Así lo refieren fuentes al interior del gobierno federal y del PRD –cabe recordar que Merodio Reza fue candidata de la coalición, vía el PRD, a diputada federal por el distrito 1—, quienes aseguran que pronto será nombrada funcionara federal.

VIAJES.- Según se dio a conocer, su encargo no será específicamente en el estado grande, por ello lleva algunas reuniones en la Ciudad de México, donde está terminando de cuadrar el nuevo puesto que asumirá en el gabinete federal. Con qué razón los legisladores del partido guinda criticaron al gobierno estatal por dejarla ir.

***

BUZÓN.- Buenos comentarios recibió el coordinador de la bancada panista, Mario Vázquez Robles, por la implementación del Buzón Legislativo, mecanismo de consulta permanente en el cual, se reciben las opiniones de la ciudadanía en torno a las iniciativas presentadas, haciendo efectiva la participación de la sociedad civil en las actividades del Congreso del Estado.

TRIBUNA.- Con ello, ya no serán suficientes las visitas que los diputados realicen en su distrito y ahora, cualquier ciudadano podrá dejar plasmadas sus opiniones y críticas, que serán atendidas en la máxima tribuna del Estado.

***

REFORMA.- Tarde pero sin sueño, la congresista federal por Morena, la juarense Andrea Chávez estuvo ayer en la capital del estado, en la Torre Legislativa para ser más exactos y justo frente al recinto, en la Plaza de Armas expuso los fundamentos del por qué los legisladores del PAN y PRI son ‘traidores a la patria’ al haber votado en contra de la reforma eléctrica.

FRONTERA.- Si bien Andrea llegó tarde a los señalamientos, es parte de la agenda nacional que Mario Delgado, dirigente nacional guinda, había anunciado para que en todas las entidades, los diputados morenistas criticaran a la oposición.

FRONTERA II.- Las reacciones en Chihuahua no se hicieron esperar y enseguida la panista, también juarense, Daniela Álvarez le reviró, llamándola: “Golpeadora de Morena” al tiempo de invitarla a dedicar su trabajo por la frontera.