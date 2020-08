--Continuará protesta en Palacio --No van a reuniones de comisión --La grilla en municipio, a vapor

PROTESTA.- Ayer, a su arribo a la capital, concretamente a Palacio de Gobierno, una comisión de productores que se han manifestado en contra de la extracción de agua de las presas chihuahuenses por parte de la Conagua, para destinarla al pago del Tratado de 1944, fue recibida por el subsecretario de Gobierno, Carlos Olson San Vicente, así como por el director de Gobernación, Joel Gallegos, para establecer una mesa de diálogo sobre esta problemática.

ACERCAMIENTO.- A la comisión, integrada por representantes de los 8 módulos de riego, los funcionarios estatales le manifestaron que el gobernador Javier Corral busca un acercamiento con el presidente Andrés Manuel López Obrador para explicarle la situación que prevalece actualmente en Chihuahua y tratar de encontrar una solución a esta problemática.

BLOQUEO.- Por la tarde, los productores que permanecen en protesta afuera de Palacio de Gobierno anunciaron que de no cerrarse las compuertas de las presas iban a radicalizar su postura y acciones, además de permanecer en el lugar y continuar con el bloqueo de las calles adyacentes a ese recinto.

SOLUCIÓN.- Se espera que las pláticas continúen hoy y durante el tiempo en el que los productores se mantengan en protesta en el exterior del Palacio de Gobierno, pues se trata de evitar hechos violentos como los ocurridos hace unas semanas y buscar una solución a través del diálogo, que fue el ofrecimiento que los funcionarios estatales les hicieron saber durante esa reunión.

MEDIADOR.- Por cierto, para no muy pocos resultó contraproducente la postura de la alcaldesa María Eugenia Campos al decir que en el conflicto entre los productores chihuahuenses y la Conagua no existía un mediador que defendiera sus intereses, cuando legisladores emanados de su propio partido y el gobernador Javier Corral han estado acompañando a los agricultores desde hace tiempo en esta lucha.

FOTO.- Por cierto llamó la atención que ayer el mandatario estatal no apareciera en la foto oficial de la reunión plenaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores, llevada a cabo en San Luis Potosí, donde sin lugar a dudas el hombre del momento fue el queretano Pancho Domínguez, quien encaró al presidente Andrés Manuel López Obrador asegurando que Emilio Lozoya y la FGR se encuentran golpeteándolo –entre otras cosas- por los resultados que ha entregado en Querétaro.

DEFENSA.- Inmediatamente después de que se dieran a conocer los videos y haber despedido a su secretario particular, nadie esperaba una actitud tan valiente del mandatario queretano y precisamente en el que ha sido el principal escenario de López Obrador en lo que va de su gobierno.

REUNIÓN.- En otros temas, ayer se pretendía continuar con el análisis y discusión del ya famoso PIN Parental en las comisiones unidas de Educación y Cultura y de Juventud y Niñez, pero fieles al estilo de los diputados, quienes pocas veces asisten a las reuniones de Comisión, ayer no fue la excepción, por lo que no acudieron ni presencial ni vía virtual.

QUÓRUM.- De 9 diputados que conforman estas comisiones unidas, sólo se dieron cita: el legislador René Frías, presidente de la Comisión de Educación y Cultura; la diputada Marisela Terrazas, presidente de la Comisión de Juventud y Niñez, y la legisladora Rocío Sarmiento, integrante de esta segunda. El resto ni un WhatsApp envió para avisar que no se conectarían siquiera vía control remoto.

FALTA.- Nos referimos a los diputados Gustavo de la Rosa, Amelia Ozaeta, Humberto Chávez y el profesor Lorenzo Parga, de la primera Comisión referida; así como a Martha Lemus y Lourdes Valle, de la segunda comisión mencionada; extraña únicamente la ausencia de Parga, el resto ni para qué mencionarlo, es parte de su actuar al interior de la torre legislativa.

DEBATE.- De Morena y PT se supo que no acudirán, pues no quieren tener una derrota más ya no sólo digamos en la votación, sino en la argumentación, pues no han querido elevar el nivel de debate del porqué su rechazo al PIN; por el lado del PAN, Movimiento Ciudadano y Panal, ya se manifestaron a favor del tema, comprometidos con las agrupaciones y asociaciones profamilia que les han pedido su apoyo.

CAREO.- Interesante resulta el careo entre algunos miembros del PAN, en cuanto a dos aspirantes a la alcaldía capitalina, nos referimos al diputado local Jorge Soto Prieto y al presidente de la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento capitalina, Roberto Lara Rocha.

AZUL.- Del dos veces diputado local por el Distrito 15, Jorge, refieren es quizás el más serio y preparado para derrotar a cualquiera en un debate de nivel, cercano en su distrito sí, pero recordemos que es este distrito el más azul de la ciudad, del estado y se encuentra entre los tres más azules del país.

D15.- Aunque dicho sea de paso eso no le resta mérito al haber vencido al empresario Maurilio Ochoa en 2016 y a Susy Baca en 2018, y hay que decirlo, Jorge fue el único que sumó más votos de una campaña a otra, el más holgado; le achacan su seriedad, pero se sabe que ya tiene a un equipo que lo asesora para presentarlo con más carisma y cercanía, aunado al discurso que ha venido manejando en los últimos años como panista, se cree que él puede aglutinar al PAN en la capital para salir en bloque en 2021.

JMAS.- Por el lado del Roberto Lara, es quizá de todos los aspirantes a la alcaldía (Soto, Riggs, La Torre, Bonilla, Bujanda) el más preparado en materia de administración pública y ejecutiva; ha sido regidor, diputado local, funcionario municipal y federal, y ahora presidente de la JMAS, una de las oficinas que más experiencia aporta si se sabe resolver problemas, pues desde esa trinchera hay que responder a toda la ciudadanía chihuahuense, mejor plataforma no se puede pedir.

INTERNA.- Sin embargo, hay quienes aseguran que Lara no lograría la unidad al interior de Acción Nacional, más cuándo el grupo de la alcaldesa capitalina no la lleva nada bien con él. De enfrentarse en una interna con Soto, estarían repitiendo aquella elección interna de 2016 para elegir candidato a diputado por el Distrito 15, en la que saldría Jorge victorioso.

CÓNCLAVE.- Siguiendo con la grilla municipal, que a lo largo de la semana ha estado intensa, está el cónclave que tuvieron los regidores en uno de los salones del Quality Inn con el secretario del Ayuntamiento, César Jáuregui, de quien dicen ya no lo calienta ni el sol por una serie de temas muy cercanos a las oficinas de la Bolívar.

SINDICATURA.- También y dentro de la misma grilla capitalina, hay quienes dicen que las aspiraciones del síndico de Chihuahua, Amín Anchondo, se están alejando, más ahora que tiene un frente abierto en contra de la alcaldesa Maru, en un inicio buscaba la candidatura a la alcaldía de Chihuahua, luego como diputado local o federal e inclusive la reelección como síndico, que para esto último por cierto ya salieron varios aspirantes, entre ellos el regidor Luis “el Tomatito” Terrazas y el catedrático Ignacio Rodríguez Bejarano, subdirector administrativo de la DSPM.