-Coparmex exhibe a políticos oportunistas -Madera no contiene a criminales, sí a Covid-19-Anticipan nueva crisis por dueños de autos

COPARMEX.- “La contingencia por el Covid-19 en México ha sido usada por políticos para promocionar su imagen y la de sus partidos políticos”, se escucha en una voz en off de un video promocionado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), donde mencionan a algunos políticos incluso del PAN, acusándolos de malas intenciones, uno de ellos fue el diputado federal Jorge Espadas, de Acción Nacional, quien salió a las calles a repartir gel antibacterial.

COPARMEX I.- El video también puso en la agenda nacional y local al aspirante independiente Fermín Ordóñez, quien semanas atrás se tomó fotos entregado volantes y kits de limpieza, pues fue mencionado; pero su equipo de campaña lo ha visto más bien como un aspecto a favor, que lo pone en agenda, por el solo hecho de ser mencionado a nivel país.

COPARMEX II.- Nos reportan que más que un golpe para ellos es una manera de mantenerlo vigente y atrae las miradas hacia lo que está realizando y probablemente seguirá la tendencia a lo largo de los próximos meses, ya que puede llegar a ser más que una piedra en el zapato de varios actores locales políticos. De igual manera en el video se hace mención a Ricardo Gallardo, diputado federal del PVEM; y a Celia Rodríguez, de Morena; mismos que hicieron lo propio en sus estados.

ESTADÍSTICAS.- Con las estadísticas de propagación del coronavirus en el estado, autoridades de los municipios de Urique, Parral y Madera e incluso la comunidad de Falomir, en Ciudad Aldama ya iniciaron a tomar sus medidas de prevención, que van desde retenes sanitarios hasta el cierre total de las localidades, como es el caso de Urique que literalmente pidió que nadie entre o salga.

CASOS.- Aunque no existen casos sospechosos en esos lugares, temen convertirse en parte de las estadísticas nacionales y mundiales de contagios y muertes que están minando no sólo con la estructura social, sino la económica, por ejemplo en Camargo, con la manifestación por la apertura de la presa La Boquilla, ya se instruyó a los policías a intervenir todos los restaurantes que estuvieran operando.

PROHIBICIÓN.- En Chihuahua, la alcaldesa prohibió cualquier actividad al aire libre, incluyendo la presa El Rejón, donde al igual que Camargo, los agente de seguridad tienen la encomienda de mandar a sus casas a cualquier ciudadano.

MEDIDAS.- La comunidad e incluso pobladores de Falomir anduvieron promocionando que mejor los turistas no acudieran al lugar debido a la contingencia, estrategia muy parecida a lo que hizo el gobierno municipal de Urique, que anunció que no se dejara salir o pasar a nadie, porque así no la erran y van a salir bien librados sin un solo contagio.

PRIMEROS.- Entre tanto, los servidores públicos de Parral fueron los primeros en salir a los medios con cubrebocas y pedir a Profeco que revisara los negocios, porque algunos comercios ya vendían productos hasta un triple de su valor, y de paso instalaron un filtro en la entrada a la ciudad.

VIOLENCIA.- Madera, que se encuentra con sus peores índices de inseguridad, y los propios pobladores bromean respecto a que ni el propio coronavirus quiere entrar por temor a ser "levantado", ayer se instaló el primer filtro y no para detener sicarios, sino para revisar a los turistas y visitantes para prevenir contagios.

VIOLENCIA I.- Es decir que pese a los muertos, enfrentamientos, narcocampamentos, privaciones de la libertad y todos los delitos que se cometen en el día a día, les interesó más pedir un filtro de revisión para coronavirus y no un retén de seguridad para acabar con ese índice, que ha dejado más muertos que el propio virus en el país.

POLICÍAS.- En otro tema, agentes de la Policía Vial fueron exhibidos por un grupo de trabajadores de empresas multinacionales de entrega de comida a domicilio, que al andar por toda la ciudad en motocicletas, están siendo detenidos para “recomendarles” el uso de tapabocas y guantes para su salud y de las personas a quienes le llevan alimentos, sin embargo esto ha sido cuestionable por rebasar sus funciones y se presta para entrega de dádivas a los agentes.

MOLESTIA.- Siguiendo con el tema, más de 100 elementos de la dependencia están muy molestos con el comisario Javier Palacios Reyes, pues fueron comisionados de la noche a la mañana para vigilancia de puntos de entrada del estado bajo el pretexto de prevención del Covid-19, sin medidas preventivas, preparación y entre el contingente viajan elementos con enfermedades cronicodegenerativas y algunos sobrepasan los 60 años, y por tanto se convierten en personal en riesgo.

CRISIS.- Desde la Secretaría de Hacienda dejan entrever una nueva crisis financiera en ciernes, resulta que hasta el 15 de marzo, de los 1 millón 669 mil propietarios de automóviles sólo la mitad han pagado revalidación vehicular y el plazo para hacerlo con estímulos y descuentos es el próximo 31 de marzo.

CRISIS I.- Según la información proporcionada por las autoridades, desde el primero de enero al 15 de marzo, la Secretaría estatal había recibido el pago de 848 mil 885 vehículos por el impuesto del derecho vehicular; al respecto el diputado Miguel Ángel Colunga Martínez pidió al gobernador, Javier Corral, establecer una prórroga para el pago de revalidación vehicular, pero propiamente por la contingencia, no tanto por la cifra.

