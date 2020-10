--Corral busca unión de todos por el agua --Destapan cloaca de pederastas --Mujer quiere encabezar Juárez

DIÁLOGO.- Luego de casi 4 horas de comparecencia del gobernador Javier Corral con el tema del conflicto del agua y tras las participaciones de legisladores de los partidos representados en el Congreso del Estado, puede decirse que quedó manifiesta la disposición al diálogo con la federación, siempre y cuando se incluya a los productores y sea con dignidad, pues éstos no son delincuentes, ni las autoridades estatales conspiran contra el gobierno federal, según consideraciones del mandatario.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

DIÁLOGO I.- Ante la presencia de los representantes de los distritos de riego en la entidad, Corral sostuvo un diálogo con diputadas y diputados en el que se mostró receptivo a los cuestionamientos, y pese a que se esperaban algunos exabruptos, éstos no se dieron y puede decirse que ese encuentro transcurrió de manera tranquila para el titular del Ejecutivo.

AGUA.- Además, llamaron la atención algunas de las expresiones del gobernador, como aquella de que espera realmente que se supere este conflicto, así como el que no se quería la confrontación, no obstante no se pudo evitar; hasta el “Chihuahua no puede, ni va admitir que se saque un litro de agua más de la presa La Boquilla”...

GUERRA.- Si bien no hubo declaratoria de guerra, sí se expresó una postura fuerte, en la que se mostró disposición al diálogo y al acuerdo, tanto de las autoridades estatales como de los productores que con su presencia avalaron esa búsqueda de la negociación que se dice es necesaria para resolver este conflicto.

ACERCAMIENTO.- La expectativa estaba en la participación de los representantes de Morena y del PRI, pues se anticipaban críticas y señalamientos que pudieran encender el debate, no obstante las expresiones de quienes tomaron la palabra fue en el sentido de buscar el acercamiento con la federación y acordar el diálogo.

CULTIVOS.- Lo que sí se advierte de esta comparecencia es que logró el respaldo del poder Legislativo, en eso hubo coincidencia, hacia la lucha de los productores chihuahuenses por el agua, y de esa manera buscar la solución al conflicto, así como la necesaria preparación para enfrentar las dificultades que se advierten para el próximo ciclo de cultivos en 2021, del que por cierto se podrán conocer detalles a partir del 25 de octubre del presente.

CLOACA.- Ahora que se destapó la “cloaca” de la red de pedofilia y pederastas en Chihuahua, varios involucrados comenzaron a temblar, pues dicen algunos de los afectados que entre los clientes había políticos y empresarios, algo que no suena descabellado, por las cifras de dinero que se manejaban principalmente en las fiestas privadas.

CLOACA I.- Ya hay una persona detenida por el caso, es el principal orquestador del “Club Pollo”, pero se sabe que sólo encontraron la punta de todo un iceberg que sigue sumergido en la sociedad y que posiblemente nunca se logre descubrir toda la polémica que se encuentra dentro de este tema.

CLOACA II.- Ya en prisión el famoso (por su seudónimo) “Hugo Martínez”, dicen que al llegar a su audiencia de formulación de cargos por el delito de trata, no tardó ni un solo segundo en adquirir un abogado particular y dejar de lado al defensor público, pues parece que sí existe dinero suficiente de por medio.

DINERO.- O si no es el dinero, se puede traducir que existan intereses de algunos poderosos de por medio que buscarán que no se revelen sus nombres, o que el caso no llegue a mayores, por lo cual podrían haber patrocinado una defensa bien elaborada para evitar que el presunto responsable no llegue a la cárcel o por lo menos que tenga sólo algunos años de condena.

AMIGO.- Desde los pasillos del Tribunal Superior de Justicia se corrió rápidamente el rumor de que el abogado particular de Jaime Avelino M.O. no tiene una gran fama en las salas de audiencia, pues dicen que la mayoría de los asuntos que recibe los logra sacar, pero no con alguna estrategia judicial, y al parecer se ha manejado a través de otro tipo de acuerdos y no precisamente con la parte acusatoria, sino con la parte juzgadora.

AMIGO I.- Algo que llamó la atención y que refuerza los rumores que corren por la Ciudad Judicial, es que en plena audiencia inicial, el juez de control no midió sus comentarios y hasta reconoció al abogado del imputado como su gran amigo, le dijo que es un excelente personaje y que lleva amistad de mucho tiempo, que no tiene nada de malo expresarse así de alguien conocido, pero por ética y profesionalismo no lo dices en una sala de audiencia.

RESERVADO.- Por cierto y hablando del Tribunal, a pesar de que el pasado 7 de octubre se indagó sobre la audiencia de formulación de cargos del pederasta, decidieron reservar la información y no comunicar sobre la hora y sala donde se mantendría el detenido, para tratar de llevar el caso lo más reservado posible.

ALCALDÍA.- A juzgar por las acciones y reuniones que se encuentra emprendiendo, la empresaria y priista Adriana Fuentes está decidida a pelear seriamente por la alcaldía de Ciudad Juárez, tiene trazado ese objetivo, inclusive hace tres años cuando concluyó la legislatura local comenzó con la idea de este proyecto, ahora dice que lo ve más cerca.

DIPUTACIÓN.- Si bien es cierto las posibilidades para el PRI en la frontera no son muchas, la ex diputada tricolor sabe que independiente del proyecto que encabece debe seguir activa tanto en la agenda local como nacional, por ello no sería extraño que como una alternativa fuera por una diputación federal, y a decir de propios y extraños, perfiles como el de ella se requieren en las alcaldías, congresos y cámaras.

VOZ.- A juzgar por su actuar como diputada, se sabe que la voz no le tiembla y ahora cada vez que tiene oportunidad ha señalado los errores del gobierno de México, conoce muy de cerca a los sectores productivos y sabe de viva voz las afectaciones por las que atraviesan a raíz de la crisis económica que apenas inicia.

SORPRESA.- Como sorpresa, calificó el síndico capitalino Amín Anchondo la visita del gobernador Javier Corral a las oficinas que albergan la sindicatura, donde la plantilla de trabajadores conversó por unos minutos con el mandatario estatal, quien, según dicen los ahí presentes, los felicitó por el trabajo que han venido realizando en los dos años de administración municipal.

ASPIRACIÓN.- Quienes conocen a Amín aseguran que sigue con el objetivo de ser el abanderado del PAN a la alcaldía capitalina, confía en su institucionalidad, pero también en su cercanía con el titular del Ejecutivo; el joven empresario, de ser calculador, sabe que puede ser el elegido, pero también, de no ser así, en ese inter puede seguir construyendo su carrera desde una curul local o federal; recordemos hay varios tiradores para la silla que dejará vacante Maru Campos.

MENTE.- Hablando de proyectos políticos, si realmente el alcalde de Parral Alfredo Lozoya pretende encabezar un proyecto estatal, ya debería ir pensando bien quién sería la “mente” de las ideas, proyecciones, operaciones y acciones, pues eso de que digan que su secretario del Ayuntamiento, Francisco Sánchez, es el de la “mente” detrás del caballo, le afectará más de lo que le beneficiará.

MENTE I.- De muchos es sabido que existen inconformidades en las direcciones y subdirecciones del gobierno municipal parralense, no por Lozoya, sino por su secretario del Ayuntamiento, a quien varios no lo pasan, a raíz del trato que les ha brindado a lo largo de los años, más ahora que es “la mano que mece la cuna” en el proyecto estatal que Lozoya desea encabezar.