Corral con más nombramientos * Diputado quiere la reelección * Invade estrés en el municipio

GIRA.- El gobernador Javier Corral estará el próximo lunes en Ciudad Juárez, su agenda contempla arrancar con los trabajos del Centro de Salud, y el programa “Todos Somos Mexicanos”, si no pasa otra cosa, desde allá el mandatario estatal estará dando a conocer nuevos nombramientos en su gabinete.

ANUNCIOS.- Se dice que el primero de ellos será el de Emilio García como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal que de acuerdo al decreto N*LXV1/RFLEY/0641/2019IP.O. publicado en el periódico oficial del estado, entró en funciones desde el pasado miércoles primero de enero.

COORDINADOR.- Indudablemente que el segundo dato que se espera dé a conocer el mandatario estatal, es el nombre del que será su próximo coordinador de gabinete, área que a la fecha sigue acéfala después de que Ismael Rodríguez Gallegos presentara su renuncia al cargo luego de llegar a un acuerdo con el gobernador.

NOTICIA.- Luego de que el gobierno federal anunciase la construcción de las primeras mil 350 sedes de los Bancos de Bienestar en el país, con una inversión de 5 mil millones de pesos, aún sigue quedando en el aire qué va pasar con los edificios de las dichosas universidades Benito Juárez, que están proyectadas para el estado en Urique y Guadalupe y Calvo.

UNIVERSIDADES.- Y aunque no todo es culpa de la Federación, pues dicen los entendidos que gran parte de la responsabilidad para que no fluyan los recursos está en el doctor Raúl Irigoyen quien funge como enlace de la SEP ante el gobierno federal y que ha fallado en las gestiones para lograr el objetivo.

AULAS.- Incluso lo responsabilizan porque desde el pasado mes de mayo, estos planteles siguen operando en edificios prestados o rentados y en el caso de Chihuahua las instalaciones se comparten con el sistema Cecytech, donde los jóvenes pretenden construir académicamente su futuro.

UNIVERSIDADES.- En Urique se ofertará la carrera de Ingeniería Ambiental y de Turismo, en tanto que en Guadalupe y Calvo la carrera de Ingeniería Forestal y Minas, pero también ha fallado el flujo de información en cuanto a alumnos matriculados y las condiciones en que se encuentran actualmente.

POLÉMICA.- En medio de esta polémica que envuelve dicho esquema que no puede despegar, se encuentran las declaraciones de la diputada federal Martha Tagle, quien aprovechó tribuna para demandar que los centros escolares serán usados también como estructura electoral.

BANCOS.- Volviendo al tema de los Bancos del Bienestar, se estima que para el estado de Chihuahua se construyan por lo menos uno en cada municipio y en una primera etapa priorizar a las alcaldías que no cuentan con ninguna institución bancaria y donde Telecom ha reportado problemas debido a la orografía, para acceder.

CONTINUIDAD.- Desde las tierras del sur del estado nos reportan que el diputado local Lorenzo Parga Amado se encuentra analizando las posibilidades políticas con las que cuenta para la elección del próximo 2021, y es que es quizá el único diputado que tiene casi seguro su continuidad en la política chihuahuense.

REELECCIÓN.- El profe Parga como le conocen en Parral, tiene en su baraja de posibilidades reelegirse como diputado por el Distrito 21 local, buscar la diputación federal del Noveno Distrito, también está en su tablero ir por la Presidencia Municipal de la “capital del mundo”, y por si fuera poco ya hasta lo propusieron como candidato por su natal Valle de Allende.

DIPUTADO.- Por lo anterior referimos que es quizá el actual diputado local -de los 33-, que tiene prácticamente seguro su siguiente paso para el 2021, es decir no probará las “mieles” de estar en la banca, y por el contrario amenaza con ser el diputado que más recursos y gestiones realice por los municipios que representa.

ENROQUES.- Por cierto, luego de que la alcaldesa, Maru Campos, anunciara que en próximos días habrá cambios o enroques en su gabinete de gobierno, quien asegura realmente puso sus barbas a remojar fue el encargado del despacho de Obras Públicas, Carlos Aguilar García, quien goza de poca aceptación en esa dependencia.

DESPIDOS.- Y es que este arquitecto cuando arribó como encargado del despacho no buscó quién se la hizo sino quién se la pague, y para muestra de ello lo primero que hizo como jefe de esta dependencia fue despedir a los que no consideraba de su equipo, entre ellos a la jefa administrativa de Obras Públicas Municipales, Estefanía Sandoval.

REEMPLAZO.- Y en el lugar de Sandoval nombró nada más y nada menos que a una de las secretarias que ya trabajaban en esta dirección, Shaira Ileana Ibarra, quien además de no tener experiencia en el área administrativa y de Recursos Humanos, resultó ser la sobrina política del arquitecto Carlos Aguilar.

TEMOR.- Por lo anterior aseguran que el funcionario es el que se encuentra más preocupado al considerar que será el primero de la lista de los removibles, pues empieza a sentir pasos en la azotea y teme que no alcance a comer la Rosca de Reyes como encargado del despacho, ya no digamos si le darán el nombramiento oficial o no.

MANDOS.- Desde Ciudad Juárez nos confirman que aún no llegan las primeras instrucciones de quien manda en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y en las corporaciones de esta frontera empezaron a poner raya de por medio para demostrar quién es el que manda, tanto Raúl Ávila, titular de la Municipal como Sergio Almaraz de la Vialidad, demostraron que no pueden verse ni en pintura.

SOBERBIA.- Testigos nos cuentan que ambos funcionarios traen pleito casado de varios meses atrás, los dos se sienten bordados a mano y aseguran obedecer solamente al alcalde, Armando Cabada, y aseguran que su nombramiento fue de manera directa, motivo por el cual -según ellos-, no debe de haber jerarquía entre ellos.

PELEA.- Un ejemplo de lo que estamos hablando fue lo que sucedió en la pasada reunión de seguridad que se realizó en la estación sur, donde Ávila y Almaraz parecían gallitos de pelea, el primero emitiendo órdenes y el segundo haciendo como si la Virgen le hablara, es más, dicen que fue tanta la soberbia del director de Vialidad que se retiró de la reunión cuando hablaba quien se supone es su jefe inmediato.