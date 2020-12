-- Corral sigue siendo contrapeso -- Va PAN-PRI-PRD aquí

ACUERDOS.- Como una de las conclusiones del Foro “Federalismo y combate a la corrupción”, organizado de manera virtual dentro de la FIL de Guadalajara, el que participaron los mandatarios estatales de Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Puebla y Tlaxcala, se vio la posibilidad de explorar acuerdos y propuestas conjuntas entre la Alianza Federalista de Gobernadores y la Conferencia Nacional de Gobernadores.

ACUERDOS I.- En ese foro virtual de la FIL, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, emanado del Movimiento Ciudadano, se manifestó en favor de que todos los mandatarios estatales propusieran al titular del Ejecutivo federal que se entregue en el 2021 la misma cantidad de recursos que se les dio en año actual; además, que se convoque a una Convención Hacendaria y también se presente una agenda de temas específicos para fortalecer los sistemas estatales Anticorrupción.

ACUERDOS II.- El gobernador de Tlaxcala, el priista Marco Antonio Mena Rodríguez, se mostró receptivo a esa propuesta, que consideró como positiva para llevarla al seno de la Conago y concertar una agenda temática; una propuesta que también tuvo la aceptación del morenista Miguel Barbosa, mandatario de Puebla.

BARBOSA.- No todas las expresiones fueron de coincidencia, entre las que llamaron la atención fueron las diferencias de opinión entre Miguel Barbosa y Javier Corral, pues el primero de ellos dijo que el nuevo pacto fiscal se va a dar, sin embargo, consideró que no debe ser utilizado como estrategia para socavar el régimen y que los gobernadores no deben ser un factor de contrapeso del poder central, una función que compete a las cámaras y al Poder Judicial.

CONTRAPESOS.- En relación a lo anterior, el panista Corral Jurado recordó que el sistema federal en sí mismo entraña equilibrios, para luego subir el tono de crítica al señalar que en estos momentos tan delicados de retrocesos y de reconcentración del poder en nuestro país, el papel de los gobernadores es asumirse como contrapesos del poder central, pues se trata de una tarea fundamental que como responsables de un entidad tienen que realizar para que la Federación escuche sus exigencias.

SORPRESA.- Sin duda alguna, ayer la sorpresa de todos fue el registro del alcalde independiente de Juárez, Armando Cabada, como aspirante a la gubernatura por Morena, que a más de uno sorprendió, pues esta jugada muy pocos la tenían registrada; si no pide licencia como alcalde en los próximos días, realmente lo de ayer fue una vacilada, pues queda en claro que no busca realmente ser candidato a la gubernatura.

LICENCIA.- No así el presidente de Parral, Alfredo Lozoya, quien en tiempo y forma presentó ante Cabildo su licencia; ayer también hizo lo propio el alcalde de Guachochi, Hugo Aguirre; pero eso de ir al CEN de Morena y hacerle al aspirante no se puede tomar en serio si no hay licencia de por medio, la ley es clara, aunque muchos quieran ver ambigüedades.

REGISTROS.- Como nota al calce, el hecho de que ayer el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador recibiera a ocho aspirantes a la gubernatura, que les abrieran las puertas a todos, hasta al mismo Armando Cabada, no es más que una muestra de músculo y fuerza, una demostración de “todos quieren participar en este partido, todos caben en este instituto político”.

ALIANZAS.- También en la Ciudad de México, el PAN reunió a sus consejeros nacionales para definir –entre otras cosas- las alianzas en las que participarán con el PRI y el PRD, en 25 de las 32 entidades, y en las que entra Chihuahua, opción que fue votada y aprobada con una amplia y avasallante votación por parte del equipo de Marko Cortés, sólo 16 votos en contra, entre ellos el de Javier Corral.

ALIANZAS I.- Lo curioso de la sesión de ayer fue que el senador con licencia Gustavo Madero habló en contra de las alianzas, pero en la votación lo registró a favor; los que alcanzaron a ver la escena aseguran que previo a la votación dialogó con el mandatario estatal Corral Jurado; como haya sido, ayer el Consejo Nacional del PAN fue aplastante al estar a favor de las alianzas.

ALIANZAS II.- En lo local, el grupo de Maru Campos sigue manifestándose a favor de la votación interna para elegir al candidato a gobernador, y luego, habiendo ungido candidato, dialogar con la militancia azul para debatir las alianzas hacia el exterior. “El PAN vota a favor de alianzas, incluso con el PRI, porque sin democracia, sin instituciones y sin Estado de derecho no hay nada, y eso es lo que está en riesgo con el gobierno de Morena”, fue uno de los argumentos de ayer.

PES.- Este viernes tomará protesta Osman Vázquez Sáenz como presidente del Comité Municipal del Partido Encuentro Solidario aquí en Chihuahua, luego de haber tenido algunas pláticas con David Medina, dirigente estatal del PES, quien por cierto mantiene una fuerte agenda por toda la entidad; don Osman, joven abogado, tendrá una tarea nada fácil al ser un partido nuevo, pero que sin duda, tendrá todo el respaldo y apoyo de los grupos de derecha en la ciudad.