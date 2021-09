--Covid, el semáforo verde y todo sigue igual --¿Pocos policías y los asignan como escoltas?

VERDE.- El estado de Chihuahua, por primera vez desde que comenzó la pandemia, pasa al semáforo epidemiológico en color verde a partir de este lunes, sin que eso sea comprensible para la mayoría de los habitantes, ya que se mantienen casi sin cambio las restricciones en aforos y actividades que se tenían en el amarillo.

APERTURA.- Entonces para qué cambió el semáforo, se preguntan especialistas del Colegio de Médicos que han cuestionado la simple mención del color y el riesgo de que esto se interprete como una apertura acelerada, postura que comparte la iniciativa privada.

GRADUAL.-Tras el anuncio emitido el viernes pasado por el gobierno federal y retomado ayer por el gobernador Javier Corral, se confirma que sólo se decretó un color y será gradual la reactivación para tranquilidad de algunos sectores. Amarillo verdoso, por citar al mandatario, quien suele manejarse por tonalidades.

RELATIVO.- Salvo en el caso de los trámites en dependencias gubernamentales, donde se trabajará al 100%, en tanto bares, restaurantes que sirvan bebidas alcohólicas y antros operarán al 50%, igual que los eventos masivos y las escuelas. El resto de giros productivos transitará entre el 75 y 100%. Al menos, hasta que la nueva administración así lo confirme.

TEMPORAL.- A pesar del cambio, parece que esto durará unos 15 días, ya que la gobernadora electa María Eugenia Campos ha insistido en mantener el color amarillo, incluso no regresar a las aulas por los riesgos que esto implica, lo que anticipa una estrategia cautelosa y de seguimiento. Ya le tocará determinarlo a Luis Carlos Tarín, al parecer el próximo secretario de Salud del Estado.

ESCOLTAS.- Con el tema desahogado la semana pasada en el Congreso del Estado, sobre los escoltas asignados a gobernantes y funcionarios, y que dejó sin responder la petición del actual mandatario para destinarle agentes de seguridad, así como a parte de su equipo, se dice que habrá una revisión actualizada sobre quiénes cuentan con ese apoyo.

STAFF.- Según trascendió, se evaluará la justificación de escoltas para directores del gabinete municipal, el síndico y algunos regidores. Se indicó que en muchos casos la labor ni siquiera se relaciona con seguridad pública y traen guardaespaldas, habilitados como choferes, en una doble función y pagados por el erario.

DÉFICIT.- De acuerdo con fuentes que revisan esta situación, la cantidad es nada desdeñable de agentes especiales destinados a esa tarea, ya que se tienen que cubrir dos turnos para una vigilancia completa, aparte de considerar reemplazos en días de descanso y vacaciones. Todo ello, cuando sólo en la capital del estado se registra un déficit cercano al 40% en el número de policías municipales.

MANDOS.- De manera tradicional, sólo el alcalde en turno, el director de Policía, algunos mandos superiores y el secretario del Ayuntamiento contaban con el privilegio, pero en algún momento eso se perdió y hoy en día lo tienen la mayoría de directores.

BLINDAJE.- En días pasados llamó la atención que al regidor Javier Sánchez Herrera, de la Comisión de Seguridad Pública, se le asignó un escolta más del que ya tenía, así como al edil de la Comisión de Vialidad y Transporte, Luis Roberto Terrazas Fraga, y al síndico Amín Anchondo.

BLINDAJE II.- Y no se entiende el propósito cuando el gobierno municipal ha reportado cifras a la baja en materia de incidencia delictiva y en las que no se mantiene una estrecha coordinación con el gobierno estatal y federal para implementar operativos, retenes y otros filtros de manera que la inseguridad no se dispare, por lo que visto así no correspondería con ese blindaje particular.

FRAUDE.- Apenas llegaron los nuevos legisladores y ya salieron los primeros señalamientos contra miembros de la LXVII Legislatura. Trascendió que la empresa constructora Grupo Roma demandó a Ismael Mario Rodríguez Saldaña, diputado local suplente por el Distrito 16 y también propietario de la compañía Lagüera Construcciones.

FRAUDE II.- La querella fue presentada por el delito de fraude, la cual interpuso el corporativo chihuahuense Grupo Roma, según la carpeta de investigación 19-2021-016784, que reclama un adeudo por 20 millones de pesos.

FRAUDE III.- De acuerdo con la denuncia, los montos pendientes supuestamente se derivan de la contratación para diferentes obras de infraestructura pública y al parecer Rodríguez Saldaña ha aplicado maniobras para declararse insolvente desde hace cuatro años.

ESTRATEGIA.- Acorde con los afectados, su estrategia fue ceder numerosos bienes a favor de familiares en primera línea. El litigio se ha mantenido en curso desde 2017, sin embargo, la defensa legal espera que se den los primeros pasos este lunes, cuando se programó la audiencia judicial.