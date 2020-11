--¿Criterio de oportunidad? --Apuesta PRI por empresario para alcaldía

COMBATE.- Ayer el gobernador Javier Corral negó que se tenga una persecución política en contra de la alcaldesa de Chihuahua, María Eugenia Campos, derivada de procesos de investigación penal, en referencia al caso de la nómina secreta del exgobernador César Horacio.

COMBATE I.- Al hablar de las acusaciones en su contra y de otros funcionarios estatales cercanos a Maru Campos, Corral lamentó la dinámica y la calificó como una apuesta muy audaz para tratar de elevar el costo político de la actuación del gobierno del estado, por esas investigaciones; no obstante, destacó que eso no cambiará la decisión de cumplir con el combate a la corrupción.

CRITERIOS.- Durante entrevista con los medios de comunicación, Javier Corral deploró que miembros de su partido, el PAN, estén involucrados en la nómina secreta y que a pesar de que han tenido suficiente tiempo para asumir su responsabilidad, no lo han hecho y tampoco se adhieren a los criterios de oportunidad que les ofrece la ley.

CRITERIOS I.- También sobre las acusaciones de la alcaldesa capitalina habló en rueda de prensa la fiscal anticorrupción, Gema Chávez Durán, quien dejó en claro que hasta el momento Maru Campos no aparece como imputada en alguna investigación que realice su personal y que los interrogatorios realizados al excolaborador de la funcionaria municipal se hicieron conforme a lo establecido en el Código Penal.

CRITERIOS II.- De todo lo anterior y de lo que dijo Chávez Durán, en el sentido de que las investigaciones de la nómina secreta no las lleva esa Fiscalía, puede hablarse de otra investigación aparte. Además, llama la atención que en lo expuesto por el gobernador Corral, al hablar de que algunas personas integrantes de su partido no quisieron optar por los criterios de oportunidad, se puede inferir que seguramente se les harán imputaciones por el caso de la nómina secreta.

HARTOS.- Ante el hartazgo por el semáforo rojo, algunos empresarios restauranteros de Juárez y Chihuahua buscan unirse para tramitar un amparo con un juez de dudoso proceder que les permita mantener sus negocios abiertos hasta el final de la administración. Habrá que ver si algunos lo logran para saber cuántos se suman a esta propuesta.

ASPIRANTE.- El PRI al parecer ya perfila a un candidato por la alcaldía de Chihuahua, se trata del empresario Sergio Carrillo Escudero, de grúas Keila y además presidente del recién creado Vector Alianza Empresarial. Ayer el dirigente estatal del PRI, Omar Bazán Flores, daba cuenta de los diálogos que ha sostenido con el empresario.

ASPIRANTE I.- Se trata entonces de alguien que tiene el soporte del ala empresarial, de la sociedad civil organizada, así como del ala evangélica en la ciudad de Chihuahua y que, a decir de varios, podrían aprovechar la coyuntura política del momento; quien conoce a Carrillo dan crédito de los años que su empresa ha apoyado a cientos de ciudadanos inmersos en las adicciones a través de los centros de rehabilitación.

ASPIRANTE II.- Le acompaña Brenda Torres, de la red de mujeres abogadas evangélicas, así como del Frente Civil Evangélico, quienes han emprendido a través de la vía jurídica varias defensas sobre el PIN Parental, la familia y la vida; todo indica que estaría buscando ser candidata por el tricolor en algún distrito local; se sabe que en estas pláticas estuvo la diputada Rosa Isela Gaytán dando su respaldo a este proyecto político, empresarial y social.

AMPARO.- Siguiendo con este mismo partido, pero ahora con la otra cara de la moneda, resulta que la recién nombrada secretaria general de la Red Jóvenes por México, en Chihuahua, Mónica Meléndez, es de las que van y tramitan seguido amparo ante la justicia federal para evitar ser detenida por algún ministerio público de la Fiscalía de Chihuahua, ya que, a decir de fuentes bien informadas, su nombre aparece en la ya famosa nómina secreta.

AMPARO I.- Y a propósito de amparos, también se supo de buenas fuentes que varios priistas y expriistas han recurrido a las instancias federales para hacer lo propio, entre ellos Maurilio Ochoa Millán, exdiputado; Pedro Hernández Flores, exsecretario de Salud, a quien tienen muy bien ubicado pero no han ejecutado la orden; al empresario Jaime Galván Guerrero y un par de funcionarios cercanos a la alcaldesa capitalina.

SALIDA.- No hay que dejar de pasar lo que le ocurrió a la diputada Martha Lemus, quien solicitó su separación de la bancada del PES en el Congreso local, lo que inició una discusión entre varios diputados dado que la legisladora Blanca Gámez no subió a los asuntos a votar en el Pleno dicha solicitud. El asunto está en que diputados de Morena, PVEM y PRI exigieron que se respetara el derecho de Lemus para separarse de la bancada, incluso Marisela Sáenz le recordó a Gámez sus discursos feministas mediáticos que no lleva a la práctica.

SALIDA I.- Aunque la diputada Lemus ha sido bastante discreta con los motivos de su separación del PES, no se trata precisamente de una agresión física por parte del diputado Misael Máynez lo que motivó la salida de esa misma bancada de la diputada Sáenz, hoy integrante del GPPRI, sino que en esta ocasión se debe al autoritarismo con que se ha conducido Máynez, pues con la salida de Marisela se acordó que la coordinación de la fracción se turnaría un año para cada uno de los tres legisladores que quedaban en el PES, lo que jamás fue respetado por Misael, orillando así a Lemus a tomar esa decisión.