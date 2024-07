--Crónica de un desdén anunciado y un fuero anhelado --Salas revisa armas…

FALTÓ.- Cuando la justicia se aplica a terceros es tal y cuando hay que enfrentarla, ya no. Como se anticipaba el virtual senador de Morena, Javier Corral no se presentó a la audiencia de desahogo de pruebas en la Secretaría de la Función Pública y en su nombre acudieron su defensor de oficio y su abogado particular Francisco Emiliano Arreola López.

OCUPADO.- Según el ex gobernador, el proceso en su contra carece de sustento jurídico y no tiene tiempo porque está muy ocupado en desarrollar sus propuestas legislativas en materia anticorrupción, así como en la reforma judicial.

CERRADA.- Así que la audiencia se llevó a cabo a puerta cerrada en la mañana con sus representantes legales, así como el abogado del denunciante, es decir del diputado Omar Bazán, quienes se reunieron con Gerardo Humberto Baeza, titular de la Dirección General Jurídica y de Responsabilidades de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, Contrataciones Públicas y Responsables.

TRIBUNAL.- Sobre las denuncias de posible defraudación fiscal y enriquecimiento ilícito durante su mandato, la defensa de Corral Jurado nada puntualizó, salvo que se daba por enterado de las acusaciones y presentó pruebas. A partir de este momento, en 3 días hábiles se integrará el expediente EPRA 049/ 2021 ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

DENUNCIAS.- Como se recordará, la primera denuncia se interpuso en febrero de 2022 ante la SFP por el legislador local para que se investigue la compra de un terreno. Dos meses después, en mayo de ese año, el alcalde fronterizo Cruz Pérez Cuéllar tramitó una denuncia penal por probable defraudación fiscal y falseamiento en declaraciones con el fin de defraudar.

DECLARACIONES.- Lo anterior a partir de las declaraciones patrimoniales de modificación y de conclusión en su encargo como mandatario estatal, en las que no declaró la adquisición de un inmueble ni justificó la compra, de la cual se quejaba una de las propietarias en Ciudad Juárez.

FUERO.- Al respecto, Omar Bazán lo calificó de irresponsable, corrupto y pidió que las autoridades estatales den la sentencia que corresponda a la inhabilitación pública, lo cual ya se verá si alcanzan los tiempos porque si no ocurre otra cosa, a partir de septiembre Javier Corral tendrá fuero que es a lo que parece estar apostando.





***





INCAPACITADO.- Para frenar de tajo las especulaciones, el jefe de la Policía Municipal Julio César Salas resaltó que el agente que resultó herido en la balacera afuera del Cereso de Aquiles Serdán donde fue asesinado un interno recién liberado, se encuentra incapacitado y por ley no puede darlo de baja de la corporación hasta que no reciba su alta médica.

FGE.- Según indicó el comisario, además debe concluir la investigación por parte de la Fiscalía General del Estado, por lo que solicitó un procedimiento administrativo para la remoción del cargo en lo que se define su situación legal.

ARMA.- Aclaró que el policía que estaba en su día de descanso, portaba su arma de cargo al momento del ataque y por lo tanto, solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional revisar todas las armas de los municipales para descartar que se hayan usado en homicidios y ninguna coincidió con los asesinatos cometidos en la capital.

VALORES.- Por otro lado, dijo que al jefe de Grupo al que pertenece ese oficial se le destituyó por la falta de orden en el manejo de armas con su equipo, incluso envió un mensaje a las filas policiacas que no se tolerarán ese tipo de acciones, ni siquiera en el tema de violencia familiar.

RAYA.- Salas González se dijo respetuoso de los protocolos, pintó su raya al igual que el alcalde capitalino Marco Bonilla, con los malos elementos pero uno no representa a todos, es decir mil 399 más, así que confía en la corporación y abre sus puertas a lo que tenga que indagar.

PLACA.- Cierto que por un negrito no se obscurece todo el arroz, pues los oficiales comprometidos ahí están y a la hora de las emergencias como las fuertes lluvias registradas desde el inicio de semana rescataron a dos personas que ya eran arrastradas por la corriente de un arroyo, tal y como corresponde con el oficio de la placa que portan.





***





ENDOSO.- Después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio a conocer que Chihuahua fue la segunda entidad con más casillas anuladas en la pasada contienda, la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral, Yanko Durán pareció endosar la factura a la ciudadanía.

CIVISMO.- Lo atribuyó a que las mesas directivas de las casillas no correspondían con las secciones de los centros de votación debido a que los ciudadanos insaculados a la mera hora no se presentaron y hubo que elegir de la fila, aun cuando asume que fomentar el civismo electoral le corresponde al IEE.