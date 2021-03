-- Cruz, Juárez; Marco, Chihuahua; Lupita, Cuauhtémoc -- Envía PRI delegado a Juárez

FRONTERA.- El senador Cruz Pérez Cuéllar fue elegido candidato de Morena para la presidencia municipal de Juárez, dejando en el camino al diputado local Benjamín Carrera y al empresario Gabriel Flores, ayer fue presentado como el ganador de la encuesta, por el delegado y senador José Ramón Enríquez así como por el profesor Martín Chaparro, presidente del Comité Directivo Estatal guinda. Cruz ha ocupado todos los cargos en el PAN, y desde el 2018 decidió sumarse a las filas morenistas, hoy caminará de nueva cuenta por su natal, Juárez.

¿MANCUERNA?.- Se sabe del desplante del senador morenista cuándo no fue electo candidato a la gubernatura, en el anunció del CEN hacía Juan Carlos Loera de la Rosa, que no se quedó para levantar la mano al ganador de la encuesta al igual que los otros seis pre candidatos; desde ese momento ha habido diferencias entre ambos personajes.

INSTITUCIONAL.- Lo cierto es que el primer mensaje del candidato Juan Carlos Loera de la Rosa es que trabajarán con el candidato que el partido designó, que será institucional y que será respetuoso de las decisiones de Morena; no obstante recordaron que el objetivo prioritario son las diputaciones federales, la gubernatura y el mayor número de alcaldías, pues tienen la instrucción nacional que deben ser mayoría en la Cámara de Diputados.

MENSAJE.- Previo al anuncio de los candidatos en Juárez, Chihuahua y Cuauhtémoc, trascendió que vía zoom el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Mario Delgado, dialogaba con los pre candidatos para invitar y sumar al proyecto a aquellos que no fueron electos, desde luego que hubo caras largas, pero hasta ahora el compromiso es sumarse.

CAPITAL.- Marco Adán Quezada Martínez, fue designado candidato de Morena a la presidencia municipal, dejando en el camino a Carlos Borruel Vaquera, a quien le reconoció e invitó al proyecto; el mismo Marco lo dijo, tendrán una tarea titánica en la capital a raíz del rechazo al lopezobradorismo y al morenismo; previo al anuncio, al exterior del CDE, militantes gritaban que no querían arribistas en el partido.

MANZANERA.- En la ciudad de Cuauhtémoc, fue donde Morena terminó de anunciar ayer a sus candidatos, y fue electa Guadalupe Pérez, como candidata morenista en esta ciudad, cómo es de todos sabido Lupita ha sido diputada y por muchos años del equipo cerrado de Marco Adán, ahora en este partido buscará refrendar para Morena la alcaldía más importante que tienen hasta ahora.

DELEGADO.- En otro orden de ideas, el PRI designó como delegado del CDE tricolor en ciudad Juárez a don Leonel de la Rosa, ex secretario de Desarrollo Rural, e integrante del círculo cercano al ex mandatario César Horacio, por ello quizá no hubo muchas olas de bienvenida para don Leonel, pues varios priistas esperaban otro perfil para esta frontera.

PROTECCIÓN.- Ahora sí que como anillo al dedo le cayó a Alfredo Lozoya c la respuesta que Andrés Manuel López Obrador giró ayer en la mañana en su conferencia de prensa, al declarar lo que exigió en días recientes el candidato emecista, que se les brinde protección a los candidatos en este proceso electoral. Ahora, aquí lo que falta es que el Instituto Estatal Electoral se pronuncie al respecto.

AUDIENCIA.- De nueva cuenta la defensa de María Eugenia Campos Galván, pospuso la audiencia de formulación de cargos que se celebraría hoy por lo cual re agendaron al 16 de marzo del presente año, según notificó el Tribunal Superior de Justicia del Estado.

AUDIENCIA I.- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción no contaba con algún recurso legal hasta el 3 de marzo, sin embargo, por la tarde del día 4, la defensa solicitó más tiempo para conocer la carpeta de investigación, por lo cual el juez de control decidió postergar la misma por 11 días más para la elaboración adecuada de la defensa.