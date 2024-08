--Currículum de 10 líneas para el TEJA --Pinedo y su verdad en contra de Corral

QUEJAS.- En los últimos días se ha incrementado la queja o la inconformidad de los usuarios sobre la señalización de varios sectores de la ciudad, lo cual corresponde en gran parte a la Subsecretaría de Movilidad.

CRUCEROS.- Señalan que ya es muy común observar que en varios de los cruceros más importantes hay semáforos descompuestos o con fallas en la sincronización pero si a esto se le suma la falta de mantenimiento a la señalización se torna más problemático y se dice que se está buscando a aquellos jefes de área que han omitido sus labores al interior de esa corporación.

PINTURA.- Otro dato a revisar es el hecho de que los pasos peatonales ya ni se observan por la falta de mantenimiento, incluso aquellos que deberían estar colocados al exterior de Palacio de Gobierno para el servicio de los transeúntes.





***





CAMBIOS.- Hablando de atención, en la Dirección de Obras Públicas Municipales ya se habla de ajustes y advierten que es cuestión de días para que se anuncie oficialmente el nombre del próximo titular de esta dependencia que dirige Rodolfo Armendáriz Ronquillo.

CUM.- Informes de primer nivel indican que el próximo director de Obras Públicas podría ser el maestro Carlos Rivas, todavía titular del Consejo Urbanización Municipal, de quien dicen llegará con toda una estructura y equipo debidamente preparado para tapar los baches que literalmente se quedaron abiertos.

SEÑALAMIENTOS.- Los que saben dicen que faltó mayor destreza al interior de la dependencia para dirigirla y que incluso tuvieron que acompañarlo dos asistentes de apoyo, pero principalmente por algunos errores administrativos de algunas obras realizadas en la ciudad de Chihuahua.





***





RUTA.- En los terrenos políticos trascendió que con resultados electorales favorables para el Partido Verde en el estado, aparte de la energía renovada se encuentra definiendo la ruta para el 2027.

RETOS.- Según se estableció, a su compromiso con el electorado anteponen planeación, estrategia, disciplina y trabajo en las calles y próximamente con las prerrogativas, las camisas verdes tratarán de no volver a perder su registro.

COSECHA.- Lo cierto es que se posicionan ahora con dos presidentes municipales, regidores en los cabildos de los principales municipios del estado, alcanzaron representación en el Congreso del Estado, mientras que en la Cámara de Diputados ya se colocan como una opción política competitiva.





***





RESPALDO.- Alguien que asegura que podría estar encarrerado a la magistratura del TEJA es nada menos que Rubén Aguilar Gil, pues según indican, trae el respaldo de dos curules del PT para negociar en la próxima legislatura, que son nada despreciables en estos tiempos.

EXPLICACIÓN.- De no ser así, no se encuentra una explicación a la repentina aspiración del titular del Instituto de Justicia Alternativa, pues además de no contar con suficiente experiencia en la materia administrativa, ni siquiera se tomó la molestia de llenar su currículum con los requerimientos establecidos en la convocatoria publicada en la página del Congreso del Estado. Lo que sí no se le pasó fue adjuntar su nombramiento.

EXPERIENCIA.- En diez renglones describió Rubén Aguilar su amplia experiencia en materia administrativa y jurisdiccional, donde solamente describe destacarse como puente entre la justicia tradicional jurisdiccional y la justicia alternativa.





***





VARA.- En los ecos de la visita del senador independiente Gustavo Madero, los analistas locales cuestionan que tenga dos varas para calificar los delitos: una para sus amigos y otra para el resto del mundo. Y viene a colación por sus comentarios acerca del proceso judicial que se abrió a su amigo Javier Corral por parte de la Función Pública en los que señala que es un tema político.

DELITOS.- Los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal que se le imputan al exgobernador fueron considerados por Madero Muñoz como "menores" ante lo cual señalan que ya perdió la cordura y que si ya no le entiende a la política —como él mismo dijo– parece que tampoco al derecho porque un delito es un delito independientemente de quien lo cometa.





***





VERDAD.- Hablando del grupo del exgobernador Corral, el periodista y excoordinador de Comunicación Social, Antonio Pinedo Cornejo, quién recientemente salió bajo caución del penal, ya prepara una rueda de prensa para entregar material digitalizado para que se conozca la verdad desde su punto de vista y las causas de su encarcelamiento.

EMPRESA.- Pinedo Cornejo fue arrestado hace 10 meses bajo los cargos de peculado y triangulación de recursos para favorecer a una empresa donde trabajaba su entonces pareja. Hace un par de semanas obtuvo un cambio de la medida cautelar que lo mantenía en prisión para que prosiguiera su proceso en libertad.

COMPADRE.- De acuerdo con Pinedo, entregará documentación importante a los medios de comunicación y suponemos a la Fiscalía Anticorrupción, para que se investigue y encarcele a Corral Jurado por corrupción y por la persecución en contra de María Eugenia Campos Galván, a quien pretendía encarcelar y evitar que fuera la candidata a la gubernatura.