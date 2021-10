-- Da gobierno manotazo en el BRT II -- Se esperan cambios en universidades de Parral

MANOTAZO.- Fue la gobernadora María Eugenia Campos a Ciudad Juárez a dar el manotazo fuerte en relación con el proyecto BRT II del transporte semimasivo. Un tramo de la avenida 16 de Septiembre estaba colapsado desde hace meses, sin circulación de vehículos, donde en las últimas semanas se habían extendido las obras de preparación para que pase el Bravobús y el malestar de los juarenses era muy marcado.

ACELERACIÓN.- Maru Campos inyectará 30 millones de pesos para que se aceleren los trabajos y poder liberar pronto esa vía. Otros puntos de la ciudad fueron reabiertos ayer mismo, mientras una estación del BRT en el Centro fue cancelada. El camión circulará también por la avenida Vicente Guerrero, porque contemplaban los “corralistas” que fuera de ida y vuelta por la misma 16 de Septiembre, lo cual iba a entorpecer más el flujo vehicular.

HOMICIDIOS.- En materia de seguridad, explicaron las autoridades policiales a la titular del Ejecutivo estatal que son menos homicidios en el municipio de Juárez, sin embargo siguen ocurriendo a plena luz del día y no es suficiente con que anden en las calles agentes de los tres niveles de gobierno, por ello apostarán a una verdadera estrategia que involucre a todos.

RECONOCIMIENTO.- Ayer, el dirigente estatal del PAN Gabriel Díaz y el líder capitalino albiazul, Francisco Navarro, reconocieron a la militancia panista de la ciudad de Chihuahua por el trabajo y apoyo que han realizado en los últimos meses a lo largo de la localidad. Sobre todo por la participación que tuvieron durante la campaña a la alcaldía y los cinco distritos locales electorales. Hay que decirlo, en la capital, de manera organizada y de la mano de Paco Navarro, trabajaron en una sola línea y los resultados electorales son ya más que conocidos.

MANO.- Empleados municipales de Chihuahua piden la intervención de la Presidencia Municipal, ya que en la Subdirección de Propiedad Inmobiliaria, de la Secretaría del Ayuntamiento, a cargo de Adán Galicia Chaparro, tienen a un trabajador al exterior de las oficinas sin tarea alguna, el cual fue enviado del área jurídica del Ayuntamiento con miras a correrlo, aseguran, y la práctica que realizan es tenerlo afuera sin actividad hasta llevarlo a la renuncia. Quieren evitar pagar un despido, a todas luces se observa.

CONALEP.- Vestido y alborotado se quedó Jorge Baca esperando el evento oficial para su ratificación como director del Conalep en Parral. Y es que parece que la ampliación de su cargo se va a llevar a cabo en petit comité, o al menos eso se dio a entender, cuando el mismo Baca dijo a los medios de comunicación que en caso de algo y por las premuras de sus jefes, él mismo haría llegar la foto del recuerdo y los datos de relevancia, ¿habrá asuntos pendientes que se deban abordar en privado?

BETTY.- Quien ya hasta suda por la incertidumbre es la ex diputada local priista Betty Chávez, quien tras sonar y sonar como la sucesora de la exrectora de la Universidad Tecnológica de Parral, Nora Bueno, este jueves ya se hacía la elegida oficial para la encomienda, pero al parecer no se le convocó; eso sí, las alianzas se respetan y el PAN no ha saldado al cien su deuda con la gente del tricolor, veamos qué sucede.

SIERRA.- De manera muy rápida y sin tiempo para caer en la curva de aprendizaje, Enrique Rascón Carrillo, comisionado estatal de los Pueblos Indígenas, ha trabajado a diario encabezando la consulta indígena a lo largo de la Sierra y municipios que albergan pueblos originarios. Guachochi, Batopilas, Balleza, Bocoyna, Guadalupe y Calvo, Parral, entre otros, han sido escenarios de reuniones donde miles de ciudadanos integrantes de los pueblos originarios han expresado la realidad en la que viven. La mancuerna que por cierto ha realizado con la diputada del Distrito 13, Rocío Sarmiento, se ha notado. No es tarea fácil la que encabeza Enrique Rascón, lleva el mensaje y la visión de la gobernadora María Eugenia Campos a los rincones más alejados de la entidad.

ELECCIONES.- En vísperas de la elección de las juntas municipales seccionales que se llevarán a cabo mañana, resulta que el morenista Luis Bernardo Tarango Trejo, actual presidente seccional de Colonia Soto, impugnó ante el Tribunal Electoral la negativa de su registro para reelegirse, lo cual resolvió la Comisión Municipal de Procesos de Elección del municipio de Chihuahua. Ayer, el magistrado presidente del TEE Julio César Merino determinó revocar la negativa, por lo que el morenista Bernardo Tarango podrá competir y buscar repetir.

ROUND.- En plena batalla jurídica y política se encuentran: el delegado del Bienestar Juan Carlos Loera de la Rosa y el diputado de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, por los amparos interpuestos para que adolescentes que no tienen comorbilidades puedan recibir la vacuna anticovid. El legislador y su equipo jurídico interpusieron los recursos ante un juez federal, que les dio la razón, por ello acudieron ayer al Hospital Infantil, sin embargo el Bienestar y la Sedena no inocularon a los adolescentes amparados, por lo que la batalla seguirá.