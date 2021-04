--De desbandadas y pago de favores --Se cuecen habas en el Partido Verde

NADA.- Ya se cumplieron 76 días desde aquel 26 de enero cuando se realizó la audiencia final en contra del exgobernador César Horacio D. J., pero a la fecha la jueza federal de Florida no ha emitido una resolución por escrito para conocer si lo extraditan o no para que responda por los delitos que le sigue el estado de Chihuahua.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

NADA II.- Nadie sabe qué es lo que sucede en el caso, nadie ha querido revelar o adelantar cualquier información al respecto, ya ni el consejero jurídico del Estado Jorge Espinoza, que solía dar reportes día y noche. Como se recordará, el gobierno de Javier Corral expuso que a partir de la audiencia había un máximo de 15 días para que la jueza emitiera una resolución y se calculaba que a mediados de año el otrora mandatario arribaría a Chihuahua para convertirse en inquilino del reclusorio.

HIPÓTESIS.- Para los juristas más avezados, la cuestión no es tan simple; la jueza no tiene un plazo máximo, ni para el gobierno estadounidense es un asunto urgente. Máxime que la detención fue un acuerdo entre el jefe del Zócalo, Andrés Manuel López Obrador y el de la Casa Blanca, Donald Trump, quien ya no está para darle la celeridad al tema. Y con el rezago en los juzgados de Estados Unidos, como en todos los países, debido a la pandemia, menos se podrá presionar y habrá que esperar turno. Lo más seguro, según miembros del Tribunal Superior de Justicia del Estado, es que si César Horacio es extraditado no será Javier Corral quien lo reciba, pero se pueden correr las apuestas.

SUMA.- El jefe distrital de Morena en Ciudad Juárez Samuel Molina y la diputada federal de la coalición Morena-PES, Claudia Lastra, encabezaron la desbandada de líderes morenistas que se suman al proyecto estatal de la panista Maru Campos, acción que se veía venir desde la designación del todavía senador Cruz Pérez Cuéllar por la frontera, el expriista Marco Adán Quezada para la capital y el expanista Carlos Borruel a una diputación.

SUMA II.- Los fundadores de Morena en el estado, al menos algunos de ellos, calificaron como dedazos autoritarios y traicioneros a la ideología del partido, totalmente paradójico. Acusan de deslealtad que se integrara a panistas o priistas y ellos se van al equipo de la abanderada de Acción Nacional por la gubernatura.

SUMA III.- Desbandadas y coaliciones son cosa de cada elección y precisamente en el estado ese experimento fresco ocurrió cuando Javier Corral contendía por la gubernatura no sólo por PAN y PRD, sino por una red de organismos cívicos como El Barzón y eso implicó una cara factura para los chihuahuenses, a la hora de pagar favores e incluir en el gabinete a figuras como Luz Estela Castro, Gabino Gómez y Martín Solís. De tal modo que ante la suma de 60 exediles priistas y ahora exlíderes morenistas, ¿a qué se compromete Campos Galván? Es justo saberlo.

FOTO.- Si bien la alianza Va Por México en el ámbito federal se conforma por el PAN, PRI y PRD, la foto que ayer se tomaron Lilia Merodio y Maru Campos es un mensaje para Graciela Ortiz, la abanderada del tricolor rumbo a la gubernatura. La priista Merodio Reza, candidata a diputada por el Distrito federal 1, refrendó el distanciamiento con Chela, el partido que no la eligió para contender como gobernadora y como una recordada nunca está de más, compartió la imagen con quien llamó “comadre”, es decir, Campos Galván, así como Miriam Caballero y la panista Daniela Álvarez. Se autocalificaron como mujeres fuertes, con experiencia y de resultados comprobados. Para el recuerdo.

HABAS.- A quien se le “cuecen las habas” por ser el nuevo dirigente del Partido Verde Ecologista de México en Chihuahua es a Alex LeBarón, esposo de la candidata a la gubernatura por dicho partido, Brenda Ríos Prieto. Ambos personajes y su fiel escudero Hever Quezada se han encargado de divulgar el posible escenario, luego de confirmarse que la actual dirigente María Ávila Serna ocupará el cargo de coordinadora nacional de Candidaturas Migrantes del Comité Ejecutivo Nacional del instituto político, por invitación personal de Karen Castrejón Trujillo, dirigente nacional del Verde.

HABAS II.- Dentro del partido están preocupados por la falta de atención a las campañas, pues pareciera que el único interés en este momento es desbancar a la actual presidente. Y es que los todos los candidatos del Verde concuerdan en que lo único que buscan Brenda Ríos y Alex LeBarón es aventarse y repetir la historia de María Ávila y Alejandro Gloria como los mandamás del instituto político.

INTOCABLE.- Hever Quezada, el joven ojiverde, dicen que, por cierto, se siente intocable por el hecho de haber comprado voluntades y voces, a tal grado que presume que absolutamente nadie le puede cuestionar sus decisiones.

CAMBIOS.- Para este año, el patronato de la Feria de Santa Rita decidió cambiar la fecha de la celebración para 2022, luego de que las condiciones de salud no permitieran la realización del evento. Algunas personas siguen inconformes por los reembolsos de los conciertos de 2020 y andan preocupados por realizar siquiera un evento el próximo año.