--De la pijamada a la realidad, la reforma eléctrica--FGE promete no claudicar en la zona noroeste 

PIJAMADA.- Desde ayer por la tarde y noche, cientos de diputados federales ingresaron al recinto de San Lázaro para que no les vayan a salir con que se perdió la llave para abrirles la puerta y así pasar lista para llevar a cabo hoy, la votación en el Pleno sobre el dictamen de la reforma eléctrica.

PIJAMADA II.- Así lo habían hecho desde el martes pasado que los legisladores de todas partes del país llegaron a San Lázaro, con todo y maletas, pijamas y pantuflas, dispuestos a dormir en las oficinas pero Morena cambió el día de la discusión para el domingo de Pascua.

BLOQUE.- La mayoría de los congresistas panistas, priistas y perredistas aseguraron que votarán en bloque, que la coalición se mantiene firme y la reforma será rechazada; eso dijeron. Incluso, el senador del partido guinda, Ricardo Monreal anticipó la dificultad, en ese escenario, de que la iniciativa presidencial salga adelante.

MAYORÍA.- Contexto, que de cumplirse tal y como lo anticipa la coalición PRI, PAN y PRD –aún con el silencio de MC— fijaría un precedente en el Congreso de la Unión para frenar a una mayoría que ya no es absoluta de Morena pero mantiene el control con sus aliados, PT y PVEM.

***

INM.- Sin duda, el ataque contra el comandante de la AEI y su escolta en el trayecto Ascensión-Janos, cerca de Nuevo Casas Grandes, acalambró no sólo a las filas ministeriales sino a todo el aparato gubernamental, máxime después de que una de las tres víctimas civiles resultara ser el delegado de Migración, Lorenzo Gabriel Pico Escobar.

RECLAMO.- Con ese dato de por medio, el celo que siempre defiende la Fiscalía General del Estado para no proporcionar información se quebró, ya que los familiares del funcionario abatido levantaron la voz de reclamo, lo que secundaron representantes del gobierno federal como el INM, que comanda Francisco Garduño Yáñez. De hecho, como en pocas ocasiones, los familiares de los policías fallecidos también demandaron justicia.

REACCIÓN.- Por ello, la gobernadora María Eugenia Campos y después el fiscal general, Roberto Fierro emitieron un mensaje con el compromiso de esclarecer los cinco homicidios, detener a los responsables de la emboscada y no dejarse amedrentar por las células criminales que no los quieren cerca de su territorio. Según trascendió, en próximas horas se registrarán las primeras detenciones, pues no se trata de un hecho aislado.

REACCIÓN II.- Precisamente es el área señalada en las denuncias, que han venido realizando los líderes activistas Adrián y Julián LeBarón, quienes aseguraron que se trató de un enfrentamiento entre ministeriales y policías municipales, reiterando la infiltración “hasta en la cocina” de la delincuencia organizada en las corporaciones locales.

FISCAL.- De ahí que el fiscal general subrayó que no claudicará en el combate al crimen en el noroeste, que también hace frontera con Estados Unidos aunque con el estado de Nuevo México pero después de los acuerdos de seguridad signados con el gobernador de Texas, Greg Abbott todo cuenta.

***

HIPERACTIVO.- El comisionado para los Pueblos Indígenas, Enrique Rascón Carrillo parece que ya acumula millas, pues en días pasados recorrió numerosas localidades de la Sierra Tarahumara para entregar apoyos alimenticios a las comunidades rarámuri que realizaron celebraciones y ceremonias de Semana Santa.

RECORRIDO.- Urique, Morelos, Guachochi, Guadalupe y Calvo así como Carichí fueron visitados por el titular de la COEPI, abonándole kilómetros a su bitácora, así como a la del diputado local del PRI, Noel Chávez que lo acompañó para reunirse con los respectivos alcaldes, pues la consigna de la jefa de Palacio es trabajar en sintonía con los gobiernos locales.

***

CÁMARAS.- El mejoramiento del C4 en Parral es notorio, ya que hasta el momento se han colocado más 40 cámaras de vigilancia en diferentes puntos de la urbe, sin embargo, sería insuficiente si la administración local no hiciera lo suyo como reforzar al cuerpo de bomberos, mediante la adquisición de una bombera, trajes especializados y tanques para atender los incendios, que no son pocos en la región.

VIOLETA.- También fortalece que el alcalde César Peña creara un grupo especial para la atención de mujeres víctimas de violencia como es la Policía Violeta ante la elevada incidencia de delitos de género.

REFUERZO.- Asimismo, están proyectadas obras para recomponer el tejido social y la infraestructura, pues en breve arrancarán 26 proyectos que incluyen la pavimentación de 10 calles, las cinco obras del Presupuesto Participativo, la regeneración del periférico sur y la iluminación del ingreso al Campus Santa Teresa del TEC, estas dos últimas gracias al apoyo del diputado Francisco Sánchez.

TESÓN.- Se ha esmerado el presidente municipal de Parral por mantenerse entre los tres mejores alcaldes del estado y dentro de los 150 mejores del país, considerando que se califica a más de 2 mil 500, según la consultora Demoscopia Digital.

***

CLAMOR.- En Ojinaga, se dice que la clase política clama por un “estate quieto” al doctor Ubaldo Elías Páez, quien durante 21 años engrosó las filas del PRD y hoy pide regresar al PRI para que a sus 72 años de edad, lo postulen en el 2024 como candidato de la alianza tripartidista a la presidencia municipal.

CARTA.- Y es que de todos los rincones políticos le han pedido al galeno Elías Páez que mejor disfrute las actividades que actualmente desempeña, sin embargo, asegura que se juega su última carta con el apoyo brindado del líder de la CTM, Jorge Doroteo Zapata y del diputado local del PRI, Omar Bazán.