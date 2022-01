--De la Recaudación, la limpia y el efecto adverso --Morenistas piden deslindarse del PT… a Mario Delgado

PROCESAL.- Al ex consejero de la Judicatura, Joaquín Sotelo Mesta, le iniciaron un proceso administrativo hace casi dos años, el único por el cual pudieron inhabilitarlo de su cargo hace unos meses, por el hecho de dar declaraciones a los medios de comunicación, cuando iniciaba el episodio conocido hasta la fecha como “el cochinero judicial”, aquel que aún arrastra la sombra de Luz Estela “Lucha” Castro en la elección de jueces.

PROCESAL II.- Ahora, que sale un juez de Control, Samuel Uriel Mendoza, a emitir comentarios sobre presiones recibidas por el ex gobernador Javier Corral para vincular a proceso a la entonces candidata María Eugenia Campos, lo mínimo que se espera es que corra con la misma suerte, pues por menos echaron a Sotelo.

HILO.- Sin duda, el Consejo de la Judicatura actuará en consecuencia y aun cuando, Mendoza Rodríguez dijo lo que prácticamente todos los chihuahuenses ya sabían, expone el riesgo de la invasión de poderes, tan recurrente en la historia del país y más bien, abre una peligrosa puerta, la de poner en duda una resolución judicial.

PRESIONES.- Escrito o no en la ley, se sabe que si un asunto es delicado es cuestionar la decisión de un juez, ya sea por acusaciones o porque él mismo asuma que obró bajó presiones, pues eso pone en tela de juicio todos los casos que haya resuelto. Sobre ese aspecto, será interesante saber cómo se pronuncia el Consejo de la Judicatura.

ESPERA.- El destino del juez también es un secreto a voces y sus declaraciones, interpretadas por sus pares como una forma de redimirse ante el Palacio de Gobierno, pero no tendrá que esperar mucho para conocerlo ya que es el siguiente capítulo que resolverá el Consejo, si ratifica o no a 30 jueces penales, entre ellos, Samuel Uriel Mendoza.

***

LIMPIA.- José Alfredo Pacheco, aspirante a encabezar la oficina de Recaudación de Rentas en Ciudad Cuauhtémoc, convocó ayer a una rueda de prensa para limpiar su nombre y resultó peor el remedio que la enfermedad.

OBSCUROS.- Tras darse a conocer la denuncia interpuesta por su esposa, quien lo acusó por presunta violencia familiar ante la Fiscalía Zona Occidente, Pacheco Erives lo redujo a la manipulación de obscuros intereses que la usaron para interponerse en su carrera política. Estrategia que no consideró que si minimiza a su pareja, también al Gobierno del Estado que desde la noche del martes pasado, envió un comunicado para deslindarse de él, de ratificarlo en el puesto al que aspiraba y de asignarle cualquier otro cargo público.

TRAYECTORIA.- No le gustó al ex funcionario que reviviera su paso por la Dirección del Registro Civil de Cuauhtémoc en 2018, cuando fue el centro de investigaciones por parte de la Secretaría General de Gobierno y la Fiscalía General del Estado, sin embargo, es parte de su historial y es información pública.

COMBUSTIBLE.- Tampoco tomó en cuenta el aspirante a Recaudador –tal como lo llamó el titular de Hacienda Estatal, José de Jesús Granillo—, que durante la transmisión de su conferencia en redes sociales, muchas mujeres lo recriminaron con agresivos comentarios, a saber si tengan o no sustento, pero acabó por echarle más leña a la fogata.

***

CUOTAS.- De hecho, la actuación de José Alfredo Pacheco fue un reguero de pólvora ayer entre los políticos de la ciudad manzanera. Según trascendió, tanto el aspirante a Recaudador como Miguel López, actual presidente de la JMAS de Cuauhtémoc, perfilaban estas posiciones desde las precampañas.

ANTECEDENTE.- De acuerdo con fuentes de partidos, ambos se acercaron con Lupita Pérez, de Morena; Panchito Sáenz, del PRI, así como Beto Pérez, del PAN para condicionar el apoyo a la concesión de ciertos nombramientos en el gobierno municipal o estatal. Al parecer, ningún candidato(a) aceptó y por eso, optaron por el conducto estatal.

***

DESLINDE.- La dirigencia municipal de Morena, los regidores y la síndica emanados de ese partido en Nuevo Casas Grandes han marcado definitivamente su deslinde del PT en esa región y de la alcaldesa Cynthia Ceballos, luego de que se expusiera que en la nómina municipal, figuran presuntos integrantes de la delincuencia organizada y algunos de sus familiares.

DESLINDE II.- Al margen de lo dicho por el dirigente estatal, Martín Chaparro, quien destacó que eran ‘vendettas’ de la comunidad LeBarón, se supo que los morenistas enviaron una carta al dirigente nacional del partido guinda, Mario Delgado.

CARTA.- Le piden que se deslinde del PT en esa región, pues los señalamientos de la relación entre la alcaldesa con grupos criminales no corresponde con los ideales de no mentir ni traicionar al pueblo, lo cual no sólo habla de que Chaparro no los representa sino de una ruptura en la alianza partidista, que ocasionará una grave ruptura en el Ayuntamiento de NCG.

***

TIEMPOS. En otros años, la noticia del cierre de un banco tan importante como Citibanamex habría sido motivo para sacudir a la política económica y ejercer una presión social al presidente de la República, con la espada desenvainada.

FUGA.- Máxime cuando ese mismo día, el martes pasado pero por la mañana se dio a conocer el monto de la fuga de capitales, 257.6 millones de pesos en 2021, lo que la convierte en la cifra más alta desde 1992, que el Banco de México recaba la estadística.

4T.- Un entorno enmarcado por una economía que dejó de crecer justo antes de la pandemia, cuando arrojó un “avance” de 0.7% en 2019 y durante el año de la contingencia sanitaria se derrumbó el PIB con -8.5%, el peor resultado en 90 años… Pero son otros tiempos porque a todo esto, de lo que se habla es si Ricardo Salinas ‘rescata’ a Banamex o se lo queda la 4T.