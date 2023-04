--De la UACh al TSJ, trámite exprés de edificios --Atropello de reportero, lejos de ser caso cerrado

DADIVOSO.- De buen ánimo se ha visto al rector de la UACh, Luis Alfonso Rivera, al punto que en días pasados anunció que donaría dos edificios de la máxima casa de estudios al Poder Judicial del Estado para albergar los juzgados laborales. Si bien después rectificó la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Myriam Hernández, al señalar que sería en un esquema de comodato.

EDIFICIO.- Y es que se parecen, pero no es lo mismo, tan sólo por el pequeño detalle de que en el comodato no hay transferencia de la propiedad, sólo un acuerdo para permitir el uso gratuito de los inmuebles que en este caso se refiere al ubicado en la calle Degollado número 3500, de la colonia Obrera, donde era la Escuela de Odontología y antes Radio Universidad.

EDIFICIO I.- El otro se localiza en la calle Séptima 1210, de la colonia Centro, justo frente a los juzgados de Conciliación y Arbitraje del Estado y donde hasta ahora se albergaron las oficinas del departamento de Adquisiciones de la UACh.

HABILITAR.- Edificios que le facilitan al TSJ la ubicación de los juzgados laborales federales en la capital, que absorbieron los estados a partir de la reforma laboral pero les hace falta una amplia “manita de gato”. Por ello, la magistrada presidenta precisó que aún falta definir un estimado del recurso que será necesario para habilitarlos y mientras se encuentran en el proceso de entrega-recepción.

FAST-TRACK.- No obstante de la firma del convenio, Rivera Campos no ha informado si ya cuenta con el visto bueno del Congreso del Estado, ya que los bienes de la UACh no pueden rematarse o regalarse sin la venia de los diputados, como lo comprobó el anterior rector Luis Fierro cuando quiso vender 14 bienes de la Universidad –entre ellos, los que ahora se otorgan en comodato— sin el aval legislativo.





***





PERITAJE.- En una semana más, la Fiscalía General del Estado asegura que tendrá el resultado del peritaje al accidente donde un conductor atropelló al reportero Eduardo Balderrama, quien perdió la vida por las heridas de ese percance suscitado en la avenida Independencia y calle Gómez Farías, de la Zona Centro.

PERITAJE I.- Desde el día del accidente, la madrugada del domingo pasado, se estableció que se requería analizar el tema terrestre y de tráfico para resolver si el guiador pudo o no verlo al momento del impacto.

GARANTÍA.- En tanto, la Fiscalía le tomó su declaración al responsable, quien acudió de forma voluntaria –48 horas después de los hechos—, argumentó un padecimiento cardiaco al hecho de no detenerse aunque todavía no entregaba el expediente clínico que así lo respalde, pero sí dejó en garantía un pago por los gastos generados a raíz del percance.

REPARACIÓN.- Y es que conforme a la ley, el factor por el cual se le puede responsabilizar al automovilista es precisamente si se determina que lo vio y no frenó o no trató de esquivar el atropello, entonces sí y sólo sí tendrá que responder con la reparación económica del daño.

OBSERVACIÓN.- Un dato que no es menor, ya que en su declaración el conductor aceptó que vio a tres jóvenes cuando caminaban por la banqueta, así que es dudoso que no se percatara cuando uno de ellos atravesó la avenida.

ENTREDICHO.- Otro aspecto en entredicho es que, según la Fiscalía, el hecho de que el guiador no se detuviera para prestarle auxilio al reportero y dar aviso a las autoridades no aplicaba porque Eduardo Balderrama falleció y ya no hubiera podido recibir asistencia médica.

ENTREDICHO I.- Sin embargo, la persona al volante en realidad no lo sabía, sólo continuó su camino y el reportero todavía fue hospitalizado, cierto que presentó muerte cerebral, pero su deceso se registró hasta el día siguiente, esto es el lunes 24 de abril. Así que caso cerrado… está por verse.





***





FESTEJO.- Qué buen festejo organizó la gobernadora Maru Campos y los funcionarios de su administración para celebrar a niños y niñas del gabinete estatal, del Congreso del Estado, del Tribunal Superior de Justicia y los reporteros infantiles de El Heraldo de Chihuahua en el Salón 25 de Marzo del Palacio de Gobierno, el cual se convirtió en un barco de piratas y libró una “guerra de dulces”.

FESTEJO I.- Decenas de pequeños convivieron con la mandataria, se tomaron fotos, recibieron obsequios y pasaron un divertido rato, en el que Campos Galván y algunos secretarios como Mario Vázquez, María de los Ángeles Álvarez, Carla Rivas, Gilberto Loya, Alejandra Enríquez y Gilberto Baeza, así como el alcalde Marco Bonilla, trataban de pescar al vuelo los caramelos, entre gritos y risas sacando al niño que llevan dentro.





***





MÁGICO.- En la Presidencia Municipal también le dieron un toque mágico a la celebración del Día de la Niñez con la sesión de Cabildo Infantil y la toma de protesta de niñas y niños funcionarios, pues disfrutaron de una ambientación estilo Harry Potter que agradó a grandes y chicos, todos querían tomarse la foto del recuerdo con capa y varita del célebre mago.

ESCUELAS.- Según se dio a conocer, durante la siguiente semana se recibirán a grupos de escuelas para que visiten el edificio municipal y puedan apreciar la decoración para seguir celebrando a las nuevas generaciones.

JORNADA.- Sin duda este festejo será un emotivo recuerdo para todos los pequeños que participaron en la Jornada Cívica Electoral que organizaron el alcalde Marco Bonilla, quien se llevó palmas y agradecimientos de papás, abuelos y maestros, así como la regidora Diana Acosta y la directora de Desarrollo Humano y Educación, Mónica Herrera.