--De las herencias, la pasarela nacional y 2024 --Recaudador(a), el puesto más preciado en Parral

TESTIGOS.- Muy comentada fue la estrategia de la actual administración por ventilar en un medio de circulación nacional, la información de que la casa de Gobierno se hubiera convertido en un centro de tortura para sustentar los testimoniales y la información clave de los llamados “expedientes X”, que sustentaban la Operación Justicia para Chihuahua, orquestada en el quinquenio de Javier Corral.

TESTIGOS II.- Así, el inmueble de la avenida Zarco, adquirido durante el mandato de Patricio Martínez, se volvió la sede de oficinas de ministerios públicos de la Fiscalía General del Estado que llevaban los casos contra exfuncionarios y empresarios, a quienes extorsionaron a cambio de aportar información, devolver el dinero o parte de éste, y declararse culpables.

MENSAJE.- El ahora llamado centro de acoso político, operado por el exfiscal César Peniche Espejel y Francisco González Arredondo, quien fungió como titular de la Fiscalía Especializada en Violación a los Derechos Humanos y Desaparición Forzada, avivó la polémica no por dar a conocer un secreto a voces sino por difundirlo en la capital del país y justo ahora.

DEDICATORIA.- Sin embargo, el mensaje lleva más dedicatoria, considerando que la gobernadora María Eugenia Campos dio también una entrevista a otro medio capitalino para hablar de la deuda y el desorden administrativo heredados, aparte de otra charla con el comediante político Brozo.

2024.- La pasarela de la grilla nacional con miras al 2024, ya que como cuestionó Víctor Trujillo (en alusión a lo dicho por el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés que ella sería una candidata ideal para la Presidencia): ¿Entonces no eres presidenciable? “Qué pasó, no me descartes”, respondió la mandataria estatal, al destacar que para aspirar primero hay que trabajar y dar resultados.

***

ECOS.- No es la primera ocasión que se manifiesta, Ileana Esparza, hija del exauditor Jesús Manuel Esparza, investigado y procesado en la Operación Justicia para Chihuahua, pero aprovechó la reciente publicación para destacar ayer en sus redes sociales, que su familia denunció el acoso político a lo largo de cinco años sin eco en los medios nacionales.

SOLEDAD.- Confiada en que la justicia y las leyes los alcanzará en vida, Ileana reclamó a quienes estarían detrás de los cinco testimonios presentados por el diario nacional, ya que ahora sí hablan de haber sido torturados, cuando debieron decirlo años atrás, como su padre y la familia, que se quedaron solos en la denuncia.

***

PUNTOS.- El excandidato del Panal-PT-Morena a diputado local, Fermín Ordóñez, sigue haciendo puntos con el actual gobierno estatal, sin conseguir aún una oferta oficial que lo incluya en el gabinete y aunque en algunas ocasiones, personajes de peso como César Jáuregui le han preguntado si le interesa participar, tampoco hay un ofrecimiento serio hasta ahora.

GRILLO.- Se estableció que por la trayectoria de Ordoñez Arana, en temas sociales, todavía no se deciden en qué área podría caber, pues entre los panistas que se han ido sumando a la nómina estatal, ya no quedan muchos espacios. Sin embargo, su perfil para moverse como pez en el agua en la grilla, le anticipa que sí entrará en un puesto clave, pues esos perfiles sí que hacen falta.

***

RECAUDACIÓN.- En Recaudación de Rentas de Parral se anticipa una posible grieta en la alianza del PRIAN. Desde el resultado de la elección estatal, varios nombres del blanquiazul se apuntaron para ocupar el cargo de recaudador pero a quien se le ve muy amarrada, ya casi como representante del gobierno estatal es a Carmen Margarita Cano, mejor conocida como “Camelo”.

REBELDE.- Su espíritu rebelde y de la vieja escuela panista le dio notoriedad en Acción Nacional, fue funcionaria en el periodo de Javier Corral y encabezó varias batallas a favor de Maru Campos. Pero toda alianza, trae compromisos y en el pago, el puesto de recaudador lo peleará el Revolucionario Institucional, a través de Pedro Villalobos.

TERNAS.- La cuestión es que ahí no acaban las ternas, el cargo también lo disputa Diana Loya, quien fue la abanderada del PAN en los comicios pasados y gastó sus suelas en hacer campaña. Otro aspirante es Salvador Calderón, excandidato del PES y empresario.

DIFÍCIL.- Si lidiar con la familia ya es complicado, ahora que conviven los azules, tricolores y morados, vaya a saberse que otros colores surjan y la selección de recaudador(a) está de pensarse.

***

LOERA.- Muy de pasada, dejó ir la declaración el delegado del Bienestar, Juan Carlos Loera pero a más de uno dejó con la incógnita. Ayer después de una reunión en Palacio de Gobierno, el funcionario federal dio una rueda de prensa y los reporteros le preguntaron qué opinaba de lo dicho por la gobernadora en la entrevista con Brozo, cuando sostuvo que el presidente Andrés Manuel López Obrador no encontrará a un estado sumiso y mejor que no se meta con Chihuahua.

CANDIDATURA.- Loera de la Rosa expuso que ya no es tiempo de confrontación sino de trabajo en beneficio de los chihuahuenses, que Maru Campos ha manifestado su respeto y colaboración hacia el presidente y que incluso a ella le ofrecieron la candidatura de Morena.