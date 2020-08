--De nuevo inversiones puntean a Chihuahua --Peniche, “encampañado”--Empresarias también buscarán curul

EMPLEOS.- Hay optimismo en la administración estatal al ser Chihuahua, por segunda ocasión, la entidad que más empleos generó en el país en el lapso de un mes, pues en julio del presente año y a pesar de la pandemia alcanzó un total de 13 mil 960 puestos de trabajo.

SUPERIOR.- En esta ocasión Chihuahua superó en este rubro a entidades consideradas con gran capacidad industrial como son: Baja California y Coahuila, que acumularon 7 mil 706 y 6 mil 645 plazas de trabajo, respectivamente, en el mismo periodo, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social.

INVERSIONES.- Hay que recordar que recientemente en el marco del nuevo Tratado de Libre Comercio (T-MEC), el gobernador Javier Corral anunció la apertura de una nueva planta de Bombardier (BRP), a la que posteriormente se agregó otra del grupo Safran y a la postre se tuvo la llegada de la firma Incora, a la vez que informó de la ampliación de la empresa Flex, inversiones que en conjunto superan los 200 millones de dólares y la generación de casi 2 mil 500 empleos.

INVERSIONES I.- Estas cifras desde luego representan un estímulo en el proceso de recuperación económica del estado, tan afectado aún por la pandemia, pues reflejan resultados del plan emergente establecido por el gobierno del estado para enfrentar la crisis; además de una buena gestión de los proyectos de inversión por parte de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, a cargo de Alejandra de la Vega Arizpe, así como la confianza del empresariado y un gran esfuerzo de su parte para sacar a Chihuahua adelante.

ASPIRANTE.- Ya que tocamos el tema, sobre todo en la ciudad fronteriza se empieza a comentar en diferentes mesas la posibilidad de que Alejandra de la Vega esté buscando una diputación federal por uno de los distritos de Juárez, desde luego por uno que esté salvable para el PAN y los partidos que se quieran sumar a este proyecto.

CURUL.- Será más que interesante ver esta configuración, pues si bien es cierto a doña Alejandra la han candidateado para la alcaldía de Juárez, también es una carta y fuerte del panismo y corralismo en Juárez para en un determinado momento busque una curul federal, pues aseguran su perfil será más que necesario en la Cámara de Diputados.

ALCALDÍA.- Por el lado de la alcaldía, el fiscal general del estado, César Peniche Espejel, sigue trabajando para abanderar la candidatura albiazul, para muestra son las reuniones que ha venido sosteniendo con líderes de colonias, sectores de los más marginados de Ciudad Juárez, con el objetivo de ir acercándose a los diferentes polígonos, a la ciudadanía y estar preparado para ser el candidato del PAN por Juárez, por lo que faltarían días para que se concrete su salida de la fiscalía.

PROYECTO.- Quienes han seguido de cerca el trabajo del fiscal en la frontera aseguran que no hay menor duda de que se encuentra trabajando también por el proyecto de la alcaldía, que si bien es cierto en público no lo ha aceptado por obvias razones, tras bambalinas van tejiendo poco a poco esta candidatura. También hay que decirlo, el PAN no pasa por su mejor momento en dicha ciudad, pues hay otro tirador, el propio Joob Quintín, presidente del Comité Municipal albiazul; aunque para ser sinceros se pelearán mil veces más por la candidatura capitalina que por la juarense.

CURUL.- En este tenor, otra empresaria que sin hacer mucho ruido también estaría participando en 2021 es Adriana Fuentes Téllez, quien al igual que Alejandra de la Vega, de no ir por la alcaldía de la hermana ciudad fronteriza Juárez, otro proyecto que algunos aseguran pudiera encabezar es la diputación federal por el Distrito 2, actualmente en manos de Morena con Maité Vargas.

CURUL I.- Este distrito está compuesto por los municipios de Ahumada, Ascensión, Buenaventura, Casas Grandes, Galeana, Guadalupe, Ignacio Zaragoza, Nuevo Casas Grandes, Práxedis G. Guerrero y parte de la región sur de Juárez, siendo ésta su cabecera; no podemos olvidar que Fuentes, exdiputada local del tricolor, ha estado trabajando muy activamente en las asociaciones ganaderas locales precisamente de estos municipios, conocida ya por el sector empresarial, político y ciudadano, lo que la coloca como una aspirante seria.

EMPLEOS.- Retomando el tema de las inversiones, ayer el corporativo The Home Depot anunció que realizará una inversión de más de 14.5 millones de dólares para la construcción de una nueva tienda en el municipio, decisión que fue dada a conocer a la alcaldesa Maru Campos. La creación de una segunda tienda generará más de 350 empleos indirectos locales y 100 empleos directos, aseguró Alejandro Márquez, gerente regional de esta empresa.

OPERACIÓN.- En más de la Operación Justicia para Chihuahua, de nueva cuenta ha comenzado a hacer ruido la inminente captura de Bertha Gómez, esposa del exgobernador César D. J., pues según los que saben está muy cerca de ser detenida, proceso similar al del exmandatario, pero –bueno- falta ver acción, que por otro lado muchos se encuentran a la expectativa de que César esté llegando a la ciudad de Chihuahua entre diciembre y enero.

ASPIRANTE.- Varios se preguntan cuál es realmente la estrategia de Víctor Quintana, exsecretario de Desarrollo Social de la administración corralista y hoy aspirante a la gubernatura, que busca concretar con Morena, y que a diario se encarga de enviar comunicados dejando en claro que es el verdadero candidato de la izquierda en Chihuahua, situación que quizá nadie lo duda, pero que luego sus propios adversarios se encargan de recordarle la “traición” que le hizo al partido guinda y que aseguran difícilmente le perdonarán.

PETICIONES.- No se explican en la Secretaría de Educación y Deporte y en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (Cecytech) la postura de los líderes del Sindicato Único de Trabajadores (SUT) y del Sindicato Independiente de Trabajadores (SIT), de ese descentralizado, que no acudieron a la reunión de trabajo acordada para escuchar sus peticiones.

DIÁLOGO.- Y es que los titulares de ambos sindicatos, Jesús Alonso Cuevas y Carlos Matán, desdeñaron la reunión previamente establecida, para únicamente asistir a manifestarse en el exterior del edificio de la dependencia y solicitar ser atendidos por las autoridades educativas, a quienes extrañó esta actitud, pues -según dijeron- hay total disposición al diálogo con los trabajadores y en esta ocasión se quedaron esperándolos.