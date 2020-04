--De nuevo, se reúnen exgobernadores --SEyD, sin datos vitales --Sigue revuelo por reforma electoral

VIRTUAL.- Al reiterar un llamado a la unidad y dejar de lado las diferencias que puedan existir, el gobernador Javier Corral se reunió, de manera virtual, con cuatro exgobernadores, experimentados en la política nacional -coyotes muy balaceados, dirían algunos- para analizar las circunstancias y el reto que representa para el estado y para nuestro país la pandemia que nos azota.

VIRTUAL I.- Las fotos de este encuentro, a convocatoria de Corral Jurado vía internet, muestran a los exmandatarios desde los lugares en que transmitieron su voz y video. Francisco Barrio, Patricio Martínez y José Reyes Baeza lo hicieron al parecer desde sus respectivas oficinas, en tanto que Fernando Baeza quizás estaba en su rancho, allá por Delicias. En las gráficas se les nota atentos, de buen ánimo y lucen muy bien, pues el tiempo, más que un oponente, ha sido un buen aliado de todos ellos, viejos lobos de mar.

ACUERDOS.- Esta reunión de exmandatarios con el gobernador puede ser catalogada como sin precedente en la historia de Chihuahua, tanto por el número, la ideología partidista, como por el motivo de la misma, pues los asistentes acordaron seguir en contacto para buscar alternativas a los efectos que se derivan de la epidemia del Covid-19.

TACTO.- Esta fue la segunda reunión de su clase, pues hace poco más de una semana, Fernando Baeza y Patricio Martínez acudieron a Palacio de Gobierno por invitación de Corral Jurado, quien, como se ha visto, ha tenido el tacto y la visión política para aglutinar a distintos actores en una causa común; en la ocasión anterior, también asistieron los empresarios Samuel Kalisch y Luis Corral. Ahora se unieron Francisco Barrio y José Reyes Baeza.

UNIÓN.- Sin duda que el momento ameritaba ese cónclave, pues por una multitud de factores es difícil reunir a los exgobernadores y más en ese número, un hecho que se transformó en un escenario político inédito; no obstante, fue un ejercicio pertinente para enviar el mensaje a la sociedad de que más allá de las diferencias de cualquier índole que se puedan tener, se quedan atrás por un objetivo superior, como es en el caso presente: el bienestar de los chihuahuenses.

DESCONOCEN.- Aunque pareciera difícil de creer, la Secretaría de Educación y Deporte de Chihuahua no cuenta con datos elementales, como el saber cuántos alumnos tienen acceso a internet y computadora en sus casas, sobre todo ahora que iniciarán las clases virtuales el próximo lunes 20.

DESCONOCEN I.- Esta información es elemental hoy, por ello la máxima casa de estudios en Chihuahua se encuentra actualizando esta base de datos, aun y cuando cuentan con los del inicio del semestre, decidieron ratificar estos datos; no así con Educación y Deporte que han dejado entrever que no cuentan con las cifras ya mencionadas; quizás en la conferencia de prensa virtual de hoy el titular Carlos González las proporciona.

CÓNCLAVE.- Hoy a las 10:00 horas estarán reuniéndose de nueva cuenta secretarios del gabinete estatal con diputados, esto al interior de la torre legislativa, tal como sucedió hace un par de semanas, donde acudieron el jefe del gabinete Jesús Mesta Fitzmaurice y el secretario de Salud, Jesús Enrique Grajeda.

AVANCES.- Precisamente esta mañana en la sala Morelos se repetirá el encuentro, ya hay confirmados algunos titulares de dependencias gubernamentales, quienes detallarán el avance de los programas emergentes, pero también aprovecharán para externar las carencias de sus distritos, sobre todo en materia económica y social.

REVUELO.- Que nadie se mueva, dijo Carlos Olson, subsecretario general de Gobierno y encargado de realizar la iniciativa de las reformas electorales que enviará el Ejecutivo al Congreso del Estado, dejando en claro que el documento que circula es de 2017 y que el más reciente está por concluirse y ser enviado a la torre legislativa.

REVUELO I.- Sin duda las elecciones primarias han causado más revuelo que la segunda vuelta, todo esto para elegir a los candidatos y al próximo gobernador de Chihuahua; además no faltaron los que piden paciencia y prudencia, sobre todo a aquellos que se encuentran preocupados por las primarias, pues aseguran que si no pueden sortear una primaria, no deberían competir entonces por una constitucional, este tema sin duda seguirá dando de qué hablar en los próximos días.

GUAPO.- A un mes de que llegó a la Secretaría de Desarrollo Social, Luis Aguilar Lozoya ya se puso “guapo” con un recurso adicional para contribuir al Plan Emergente que anunció el gobernador Javier Corral Jurado por una bolsa superior a los 40 millones de pesos que serán destinados a atender la crisis por el Covid-19.

AHORRO.- Aunque se pueden reducir acciones o trabajos en una de las secretarías más fundamentales para el desarrollo del estado, logró apartar $40 millones del presupuesto, entre ahorros, reducciones y otras estrategias que aplicará el plan del mandatario, con lo que se apoyará a familias, sector salud, turismo y todos los que se han visto afectados con la crisis de la pandemia.

AHORRO I.- Además de ello, ya anunció que pidió unos $100 millones al Estado para incrementar la bolsa de subsidios a pequeños empresarios que sumará 131 millones de pesos para afrontar la contingencia, al igual que Desarrollo Social, todas las dependencias deben entregar su recurso para aportar al plan que abonará a afrontar la crisis económica, pues cientos de familias y sectores empresariales se están quedando en la quiebra por los cierres, baja de ventas y todo lo que conlleva la operación de éstos.