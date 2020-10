--De saludo en saludo, AMLO y Corral --Espaldarazo a Loera --Clúster Minero busca a diputados

TIEMPOS.- Pues bien, dicen que tiempos traen tiempos, eso se pudo apreciar durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador ayer en Ciudad Juárez, donde inauguró diversas obras construidas en colaboración con la alcaldía de esa frontera, bajo el programa de Mejoramiento Urbano, en una gira a la que no invitó al gobernador Javier Corral, pues dijo que los ofendió y que ya bastaba de hipocresía, debido a que no hay una buena relación con la autoridad estatal.

TIEMPOS I.- La expresión sobre los tiempos puede aplicarse al caso, pues por allá del 10 de enero de 2020, en un evento precisamente del Programa para el Bienestar y Mejoramiento Urbano, el presidente Andrés Manuel López Obrador se dirigía a una asistencia dividida, a la que dijo: “y aquí como hay rivalidades y siempre salen a relucir las pasiones, a lo mejor no les va a gustar a algunos, pero tengo que decirlo, ya ven que mi pecho no es bodega, siempre digo lo que pienso, aquí tenemos buena coordinación con Javier Corral, gobernador de Chihuahua”.

TIEMPOS II.- Y no sólo eso, también les señaló: “Yo no estoy de acuerdo con ustedes. ¿Qué piensan ustedes?, ¿qué debemos de estarnos peleando?, ¿qué es mejor?, ¿estarnos confrontando o unirnos para lograr la transformación de Juárez, de Chihuahua y del país?”, para también agregar, “¿qué ganamos con estarnos peleando? Nada. Vamos a ir juntos a la transformación del país”.

ROMPIMIENTO.- Pero hubo un giro de 180 grados. La postura asumida por el presidente en su mensaje de ayer desde Ciudad Juárez fue el de un rompimiento con la autoridad estatal, según dijo, por anteponer el interés partidista sobre el de la Nación, al señalar: “quiero decirles que independientemente de las diferencias que tenemos, que no se pueden ocultar, porque ya basta de hipocresía y hay que llamar a las cosas por su nombre”, algo que contrasta con sus expresiones de hace menos de nueve meses.

RAYADAS.- Y si no se recuerdan las palabras, mucho menos las rayadas… sin insultos, de lo que hablamos es de los panes que el gobernador horneó con la receta de su abuela, para el presidente López Obrador.

VERDAD.- Al respecto, el gobernador Javier Corral manifestó que no se le invitó al evento para no contradecir al presidente y que le dijera lo que le tiene que decir, pues sólo quería que se escuchara su punto de vista, en un mensaje que catalogó más de un activista político que el de un mandatario. No obstante aseguró, en tono de calma, que buscará el momento adecuado para dialogar con López Obrador y que seguirá trabajando con el gobierno federal.

ELECCIONES.- Las causas del rompimiento, según lo dijo el propio presidente de la República, se derivan del conflicto por el agua, sin embargo, hay quienes piensan que también puedan deberse a algo que se puede retomar de ese mismo discurso dirigido a los asistentes a ese evento del 10 de enero pasado: “Ya van a venir las elecciones y entonces sí, cada quien que agarre su partido, pero si no hay elecciones tenemos que unirnos. La Patria es primero”.

ESPALDARAZO.- A propósito de la visita presidencial, varios aseguran que también fue un espaldarazo del mandatario federal hacia Juan Carlos Loera de la Rosa, delegado del Bienestar en Chihuahua; los delegados por lo general no suben al presídium, de hecho Juan Carlos se sentó enfrente, en primera fila, hasta que el propio presidente le hizo señas para que se sentara en la silla que ocupaba Cabada, quien se había parado para pronunciar su discurso.

ESPALDARAZO I.- Hecho que ocasionó que inclusive el propio Armando Cabada, en tono de broma, le dijera: “hey, no me hagas gane (de la silla)”, no tardaron ni un segundo en lo que colocaron otra silla para Loera, a solicitud del propio Andrés Manuel, quien por cierto le agradeció al delegado todo lo que ha hecho por Chihuahua.

ESPALDARAZO II.- “Sigue así como vas”, se escuchó decirle López Obrador a Loera de la Rosa, se entiende en referencia a los acontecimientos ocurridos en las últimas semanas, hecho que les dio un respiro al equipo del delegado de Bienestar.

VORACIDAD.- La ausencia del gobernador Javier Corral Jurado, en la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Juárez, quiso ser aprovechada por el alcalde Armando Cabada Alvídrez, pero no tuvo éxito con los reflectores y toda la atención se centró hacia el presidente de México.

IGNORADO.- Cabada aprovechó para pedir apoyos, que ciertamente se necesitan en la ciudad, pero sustentados en un discurso de auto elogio, pero ¡oh sorpresa!, el alcalde fue olímpicamente ignorado por el Ejecutivo federal, ni una sola respuesta, ni mención alguna.

MENSAJES.- El mensaje fue claro de AMLO en contra del góber Corral e indiferencia hacia Cabada, y coscorrón y lección de historia a los adversarios (manifestantes).

FONDO.- Quienes aprovecharon la maniobra de la oposición para ganar tiempo en el tema de la desaparición de los fideicomisos, es el gremio minero y en el caso de Chihuahua, el Clúster Minero se encuentra buscando un acercamiento con diputados federales y senadores para plantear la situación del Fondo Minero, la transparencia con la que opera, lo útil que es para las comunidades y las afectaciones que traería su desaparición.

FONDO I.- Por el momento, el mánager del Clumin, Gerardo Durán, trabaja a marchas forzadas para poder reunirse con los legisladores federales de todos los colores, pero esto se tiene que dar a más tardar el lunes, pues el martes se vuelve a subir al pleno la iniciativa, es decir, urge dejar claro y detallado el tema del Fondo Minero, para que los interesados puedan dar buenos argumentos para defender ese recurso.

FONDO II.- El problema ahora es que los representantes de Morena en las Cámaras se encuentran bastante ocupados con los menesteres de AMLO, en el caso de Chihuahua todos se desconectaron para atender a su jefe durante la visita en Ciudad Juárez, pero queda la esperanza de que mañana se reactiven para la ciudadanía y puedan atender a los mineros, quienes realizan este esfuerzo en conjunto con la Cámara Minera de México.