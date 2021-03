-- Define hoy Morena a sus candidatos -- Sale López Uranga de Energía

VISITA.- El ex candidato presidencial Ricardo Anaya visitó el estado de Chihuahua como parte de su gira de trabajo para conocer las problemáticas de los mexicanos, problemas que, se supone, ya debería conocer; su visita pasó desapercibida debido a la discreción con la que se manejó, aunque entre los pasillos de Palacio se dijo que fue el propio gobernador Javier Corral quien pidió esa mesura, al menos en esta ciudad. Ricardo Anaya, en un acto de institucionalidad, se limitó a viajar a Ciudad Juárez para expresar su apoyo a la candidata del PAN por la gubernatura Maru Campos, en una reunión con empresarios fronterizos.

DISTRITOS.- Al mero estilo de la democracia pura, la coalición Morena-PT-Nueva Alianza dará a conocer quiénes serán sus candidatos a diputados locales el día del registro ante las asambleas municipales electorales, es decir, no les darán tiempo siquiera de preguntar cuál fue el resultado de la encuesta o en el caso de las coaliciones qué elementos tomaron en cuenta para saber quién era el candidato idóneo para tal o cual distrito.

DISTRITOS I.- En la ciudad de Chihuahua así cerraron los aspirantes: por el Distrito 12 local, la coalición la encabezará Morena y hay dos finalistas, Víctor Quintana y Osmand González, los dados se cargan para Quintana; en el 15, Morena encabezará y está entre Mónica Borruel y Rubén Castañeda; en el 16 lo encabeza el PT, mas no hay un puntero; en el 17 local, que también lo encabezará el PT, llegaron a la final América Aguilar y Teporaca Romero; finalmente el 18 local, para Nueva Alianza a la cabeza, fue otorgado a Fermín Ordóñez.

COALICIÓN.- Otros de los distritos locales en los que van coaligados son: el Distrito 1 de Nuevo Casas Grandes con Morena al frente; el 13 de Guerrero, con Morena también; el 21, de Hidalgo de Parral con Nueva Alianza y finalmente el 22, con cabecera en Guachochi, también con Nueva Alianza. Hoy dan a conocer el nombre de los candidatos a alcaldes, síndicos y diputados locales.

VITAL.- El CEN del PRI realizó un análisis a profundidad de los distritos electorales federales que competirán solos, es decir sin alianza o coalición, que son 120 en todo el país, de los cuales determinaron que 61 son vitales para el tricolor y que deberán apostarle con todo para sacarlos adelante; vaya, dejar los pelos en el alambre y poner el pecho de frente para sacarlos sí o sí.

VITAL I.- En el caso concreto de Chihuahua, el octavo federal es de suma importancia para el PRI, no por ello fue citado días antes de su anuncio Pedro Beristain, líder estatal de las juventudes del tricolor, en las oficinas del CEN del PRI, para externarle la relevancia de este distrito, pero además de compartirle el análisis que lo coloca como muy competitivo.

VITAL II.- Por lo anterior, Pedro no ha dejado de aflojar al acelerador y continúa aceitando la estructura, acto que venía haciendo desde meses atrás, o sea no fue una tarea que desconocía, por lo contrario, trae el pulso y ha decidido no soltar el pie del acelerador.

ENERGÍA.- Jorge López Uranga dejó la Dirección de Energía del gobierno del estado de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, para integrarse a un proyecto de la iniciativa privada, sin que hasta el momento esta salida se haya hecho oficial por parte de las autoridades, y mucho menos el nuevo nombramiento. La salida se da en medio de una tempestad en temas de materia energética.

AUDIENCIA.- Nuevamente fue diferida la audiencia inicial que por los delitos de cohecho y de ejercicio ilegal de facultades y atribuciones se tenía programada ayer en contra de la candidata del PAN a la gubernatura María Eugenia Campos Galván; ahora fue por la solicitud del municipio de Chihuahua que, en su carácter de víctima, pidió un plazo de un mes para enterarse del contenido de la carpeta de investigación.

AUDIENCIA I.- El diferimiento fue aprobado con base en la solicitud presentada por el representante legal de la administración municipal, Rafael Alejandro Corral Valverde, quien pidió al juez de la causa ese tiempo en vista del volumen de la carpeta judicializada por la Fiscalía Anticorrupción.

SUSPENSIÓN.- Por otra parte, también ayer se dio a conocer que el Juzgado Octavo de Distrito negó la suspensión definitiva solicitada en el amparo 360/2021 por la dirigente estatal del PVEM, María Ávila, por lo que ya podrá ser reprogramada la audiencia de imputación de cargos por el caso de la “nómina secreta” del exgobernador que enfrenta junto con el exdiputado Rodrigo de la Rosa y la alcaldesa con licencia de la capital, Maru Campos.