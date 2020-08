--Definirá SCJN Ley de Transporte --Denunciarán a director local de Conagua --Brote en Junta de Conciliación

ACCIÓN.- Qué escondido tenían 11 diputados locales la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la Ley de Transporte, aprobada recientemente, y es que lo irónico del caso fue el cómo algunos de los diputados que la votaron a favor en el Pleno del Congreso del Estado se sumaron a dicha acción jurídica. Quien haya cabildeado el tema, supo cómo hacerlo.

SEGOB.- Total, que ayer el mandatario estatal, a raíz de esta acción de inconstitucionalidad, se lanzó a la yugular del delegado de la Segob en Chihuahua, Omar Holguín, pues en el recurso jurídico también aparece su nombre. Por la tarde, el profesor Martín Chaparro y el diputado Miguel Colunga aseguraban que no fue así, ya que Omar es funcionario público y no pudo haber participado en este recurso.

ANÁLISIS.- Fueron los legisladores Omar Bazán, Miguel Colunga, Leticia Ochoa, Francisco Humberto Chávez, Lourdes Valle, Obed Lara, Rubén Aguilar, Amelia Ozaeta, Rosa Isela Gaytán, Marisela Sáenz y Alejandro Gloria, quienes antes de la pandemia acudieron ante la SCJN a presentar la queja, la cual ya fue admitida y entrará a análisis.

RECURSOS.- Pero eso no es todo, resulta que además de acudir ante el máximo tribunal, fueron también ante la CEDH, instancia que pasó la queja a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la que a su vez recurrió a la Suprema Corte. Ahora la SCJN unió la acción de inconstitucionalidad y el recurso de la CNDH en contra de la Ley de Transporte… se pondrá por demás interesante el proyecto que presente uno de los togados.

COYOTE.- Al director local de Conagua, Rubén Ramírez, de “coyote” no lo bajan, así como lo lee, pues no son pocos los que aseguran que a lo largo de su paso por la dependencia federal, desde notificador hasta director, se ha caracterizado por incurrir en presuntos actos de corrupción, que van desde cobrar por realizar trámites hasta dejarse perder en juicios o cancelar multas por pozos ilegales.

NEPOTISMO.- Quienes lo conocen dicen que ya le tienen un expediente con pruebas y demás. De entrada, informaron que ahí tiene trabajando a su esposa, a una hija y a un par de amistades, por lo que una de las acusaciones será por el nepotismo que se encuentra ejerciendo en la oficina local de la Comisión Nacional del Agua.

DESPACHO.- Además le recriminan que no se encuentra notificando a los despachos de abogados que los usuarios de la dependencia se ven en la necesidad de acudir por la desesperación y frustración de ver cómo pasan los meses y en algunos casos los años y sus asuntos duermen el sueño de los justos, sino hacerlo a través de los Comités de Aguas Subterráneas que en la práctica son también despachos y le pasan una “mochada” a Ramírez, aseguran.

DESPACHO I.- Pero eso no es todo, dicen que presuntamente el director local tiene a su servicio dos prestanombres como abogados de despachos que realmente le hacen el trabajo, uno de ellos es el de Marcelo Plesant y el otro de Jesús Segoviano, que son los únicos que tienen “línea” y autorización para actuar, pues –dicen- son trincheras desde donde opera el director. En qué problemón estará metido, de comprobarle todo lo anterior.

BROTE.- La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la especial número 26, a cargo de César Jiménez López, permaneció cerrada tanto jueves y viernes “por motivos de fuerza mayor”, sin embargo fueron varios empleados de dicha Junta los que aseguraron que se debió a un brote de Covid-19 entre 10 trabajadores del lugar y el fallecimiento de un familiar de uno de ellos.

BROTE I.- Aseguran además que el gobierno federal se negó apoyar a esta Junta para comprar insumos y poder cumplir con todas las medidas de sanidad, por lo que como pudieron empleados y litigantes improvisaron, pero no fue suficiente, pues a los días se presentó dicho brote de coronavirus.

BROTE II.- Aunque, sinceramente, no les extrañó que no les dieran recursos para productos de limpieza, si ni siquiera tienen material indispensable para estas oficinas, como lo son hojas de máquina, agua potable, micas para dividir los cubículos; a pesar de no tener recursos –según denuncian- este lunes deberán regresar a trabajar, sin haber sanitizado las oficinas de la Junta.

CRISIS.- Uno de los líderes políticos que recientemente estuvo en la localidad de Carichí regresó sorprendido por la hambruna que ahí se sigue padeciendo, asegurando que las pocas acciones del gobierno estatal y del gobierno federal pueden contrarrestar el alto índice de pobreza que azota a esta región; al llegar a la ciudad ordenó a sus líderes locales organizar y enviar brigadas de médicos y personal para intentar mitigar un poco esta crisis.

CONAGO.- La próxima reunión Interestatal Covid-19 de la Alianza Federalista de Gobernadores, a celebrarse en Chihuahua el próximo 7 de septiembre, sin duda tendrá repercusiones en el ámbito nacional, pues a pesar de que se reunirán 10 de los mandatarios del país, la mayoría tiene un peso específico ya sea por la participación de su entidad en la economía del país o por ser considerados como referentes en lo político.

CONAGO I.- Además de analizarse la estrategia de combate a la pandemia, así como lo relacionado a la reactivación económica, en la agenda de trabajo de ese día se contempla discutir las propuestas que plantean para la reforma del pacto fiscal o del Convenio de Coordinación Fiscal, los criterios de distribución de recursos a los estados y, de manera muy especial, la conveniencia de que los mandatarios sigan afiliados a la Conferencia Nacional de Gobernadores.

DECEPCIÓN.- La pasada reunión de la Conago con el presidente Andrés Manuel López Obrador, efectuada en San Luis Potosí el pasado 19 de agosto, no dejó muy buen sabor de boca a los mandatarios, pues incluso el de Chihuahua, Javier Corral Jurado, calificó el formato de ese organismo como agotado y a la reunión como decepcionante, pues a su decir, no hubo una respuesta presidencial a los temas importantes que le fueron planteados.