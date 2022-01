--Departamentos de la UACH en la mira --Nuevo timón en la presidencia y secretaría del TEE

MEDIDAS.- El preocupante incremento en el número de contagios de Covid-19 a nivel nacional, está golpeando en unos estados más que otros y Chihuahua está en el primer precepto, lo que mantiene en alerta a las autoridades desde hace un par de semanas.

FESTEJOS.- Esperaron a que pasaran los festejos decembrinos para advertir su impacto en las estadísticas, lo cual ha sido notorio y era de esperarse la implementación de restricciones color naranja en un semáforo epidemiológico tono amarillo, al menos hasta que Salud Federal no lo cambie.

EXHORTO.- En tanto, se redujeron aforos para el comercio y se exhortó a no realizar fiestas en los domicilios, ante lo cual se interpreta que para controlar esa situación, tendrían que reactivarse los patrullajes policíacos para constatar que no haya reuniones.

CONTAGIOS.- Va en serio, subrayó el Consejo Estatal de Salud, al pedir a la ciudadanía seguir los protocolos básicos de cuidado, ya que el hecho de estar vacunado no lo exime de contagiarse nuevamente.

AGENDA.- Prueba de ello, es que la gobernadora María Eugenia Campos habría dado positivo al SARS-COV-2 por segunda ocasión, por lo que se pospondrá una seria de reuniones programadas para esta semana en aras de su pronta recuperación.

AGENDA II.- Por ejemplo, el próximo miércoles estaba convocada un encuentro presencial con los secretarios de su gabinete, mientras el jueves, tendría citas en la Ciudad de México para desahogar las reuniones sostenidas con los secretarios de Gobernación y Hacienda, así como directores federales como Germán Martínez Santoyo, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

AULAS.- Pese a las nuevas restricciones, también se anunció que por instrucciones de la Secretaría de Educación y Deporte, que encabeza Javier González Mocken, los alumnos de nivel básico estarían tentativamente regresando a las aulas el próximo 10 de enero.

VIRTUAL.- En tanto, el regreso a clases será virtual y para ello, va en aumento el uso de módulos de Internet Satelital para garantizar la enseñanza a distancia en zonas rurales y vulnerables en áreas urbanas, según detalló el subsecretario Lorenzo Parga. De 700 módulos pasarán a mil 200 en un mes, de acuerdo con sus cálculos.

REGRESO.- Una vez que se revisen las cifras y se evalúe la alerta epidemiológica, se determinará si se regresará a las aulas ya que en esta cuarta ola de contagios se ha evidenciado que los niños, quienes carecen de vacuna, son los más afectados por el virus y sus cepas.

PASAPORTES.- Poco le duró la euforia de ser nombrada como directora local de Relaciones Exteriores en Chihuahua a Mónica Rodríguez Arredondo, quien aprovechó la temporada decembrina para regresar a su tierra natal, Durango y dejar el “changarro” encargado a no se sabe quién, situación por la cual los empleados no pueden emitir información. Si bien también se debe reconocer que desde su llegada, incrementó el número de citas expedidas por la SRE para tramitar el pasaporte y se redujo el caos.

VIAJES.- Tal como se manejó en este espacio, al hablar de los viajes que han realizado Juan Pablo Martínez y Alan Rentería, secretario particular y secretario privado del entonces rector de la UACH, Luis Alberto Fierro. Resulta que uno de los paseos realizados por los ex funcionarios, fue a China, como “enviados” para diferentes proyectos académicos aunque no lograron comprobar el motivo del viaje.

VIAJES II.- Trascendió que además Rentería acompañó a Luis Fierro a una reunión que tuvo en España con el ex gobernador Javier Corral y la ex consejera de la Judicatura, Luz Estela Castro.

EXPO.- Aparte de que ambos tuvieron que ver con la desaparición de la “Expo UACH”, un evento enfocado en dar a conocer las diferentes unidades académicas a los alumnos de nivel medio superior.

DEPORTES.- Otro departamento que también investiga la Auditoría Superior del Estado es el de la Coordinación Deportiva, a cargo de Hanss Otthoniel Flores, pero que es operado por Juan Pablo Zaldívar, quienes en cinco años tuvo un presupuesto superior a los 230 millones de pesos y resulta que durante 2020 y 2021 –so pretexto de la pandemia— no hubo actividades pero el presupuesto no se movió, por ello la ASE ya indaga a empresas involucradas con este departamento.

ELECTORAL.- Hoy por la tarde la magistrada Roxana García Moreno tomará protesta como presidenta del Tribunal Estatal Electoral, luego de ser electa en diciembre pasado, ya que el magistrado Julio César Merino termina su periodo como titular del organismo.

ELECTORAL II.- Previo a la sesión solemne, el Pleno del Tribunal sesionará en privado para votar la propuesta y elegir a Gabriel Humberto Sepúlveda Ramírez –-hijo del ex presidente del TSJ, Gabriel Sepúlveda Reyes— como secretario general del TEE.

MUJERES.- Formalmente, la magistrada Roxana pasa a formar parte de las mujeres que asumen la tutela desde los poderes de gobierno y de los organismos autónomos en el Estado.

CAMBIOS.- El alcalde de Parral, César Peña, ya prepara los siguientes relevos en su gabinete, que según se informó, dará a conocer entre jueves y viernes. Empezará por el departamento de Vinculación Educativa, donde sale el profesor Benito Bueno y llega una maestra jubilada del CAM. La idea –se indicó— es reforzar el trabajo en materia de educación especial y no es casual que provenga de ese Centro. Buen punto.