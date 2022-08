--Desaparecidos, causa que ya no saldrá del púlpito --Ahora sí podría haber juicio político vs Corral

PÚLPITO.- Tres mil 494 personas nos faltan en Chihuahua desde 1964 a la fecha –casi 2 mil en la última década— y ese dato duro, consistente y sensible para exponer la problemática en el estado grande, nuevamente se resaltó ayer desde el púlpito del templo jesuita en la capital, a propósito del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

PROTESTA.- La imagen de los sacerdotes más activos en derechos humanos, como Javier “el Pato” Ávila, Camilo Daniel López y José Luis Serra, alrededor de familiares de desaparecidos con lonas y pancartas a pie de altar, para enseguida realizar una caminata de exigencia hasta la Plaza Hidalgo para que las promesas de las autoridades se hagan realidad, es vaticinio de que la curia católica ya no soltará el tema.

JESUITAS.- Y no lo hará en particular la Compañía de Jesús que suele arropar las causas sociales y enmarca a las desapariciones con los homicidios de los padres Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, asesinados junto con el guía de turistas Pedro Palma hace poco más de dos meses en el municipio de Urique, presuntamente a manos del líder criminal de la región José Noriel P. G., alias “el Chueco”, quien no ha sido detenido.

CÍRCULO.- Se dice que la Fiscalía General del Estado ya le pisa los talones al supuesto responsable y a ello se atribuye la difusión en redes sociales de un video, en el cual supuestamente habla “el Chueco” para decir que él no fue, sin embargo, su captura aún está pendiente y de su círculo cercano, integrado por 11 personas, sólo uno ha sido detenido.

*

COCHINERO.- Con una petición de juicio político presentada por el magistrado Gabriel Sepúlveda, ahora sí podría preocuparse el exgobernador Javier Corral y la abogada barzonista Luz Estela Castro, porque abordar el “cochinero judicial” es materia muy diferente a los cuestionamientos del litigante Gerardo Cortinas Murra.

HILO.- Para empezar porque el magistrado conoce al centavo cómo se llevó a cabo esa cuestionada selección de jueces, la alteración de exámenes y la violación al reglamento del Consejo de la Judicatura, por lo que no tendrá que andar pidiendo información a otras instancias para sustentar su caso contra Corral Jurado.

HILO II.- Sepúlveda Reyes denunció desde 2016 cómo el entonces gobernante orquestó una reforma para removerlo como presidente del Poder Judicial de Chihuahua y en su lugar designó a Julio César Jiménez Castro, magistrado afín a Javier Corral. Después, en abril de 2017, promulgó otra reforma e hizo lo propio con el resto de consejeros.

FALLO.- En ambos casos se denunció ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual determinó que se violó la autonomía e independencia del Poder Judicial, aunque el fallo ya no alcanzó a Javier Corral; sin embargo, el magistrado espera que refuerce la solicitud de juicio político y de ser así, tendrían que declarar el expresidente César Jiménez Castro, la magistrada Adela Jiménez Carrasco y la exconsejera Lucha Castro.

*

ASAMBLEA.- Hoy se realizará la Asamblea Ordinaria del Comité de Planeación del Desarrollo Regional (Coplader) en Parral, teniendo como sede el Centro Cultural Palacio Alvarado, donde se espera la visita de funcionarios federales, estatales y alcaldes de la región.

AGENDA.- En la agenda se confirmó la asistencia de Luis Fernando Duarte González, director regional de Bienestar Parral; Pavel Aguilar, en representación de Luis Serrato Castell, y Jorge Carlos Soto Prieto, coordinador de Desarrollo Municipal y coordinador de los Comités Regionales del Coplader.

AGENDA II.- También acudirán Juan de Dios Loya Chavira, presidente del Consejo de Desarrollo Regional Coder Parral; Carlos Servando Chávez Tiznado, rector de la Universidad Tecnológica de la Tarahumara; Mario Mata Carrasco, director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento, y por supuesto el alcalde parralense César Peña.

REPRESENTANTES.- Semanas atrás, en la reunión preparatoria de la Asamblea Regional Parral, la mayoría de los funcionarios no acudió y mandó a representantes, en cambio los presidentes municipales del bloque sur sí se presentaron y ahora esperan que al menos a la primera sesión formal sí vayan.

*

CONSULTAS.- A horas de concluir agosto, en Ciudad Juárez ya pinta para ser el mes más violento del año con un registro de 116 homicidios, por lo cual ya se advierte que la encomienda de Gilberto Loya será la de restablecer el orden en la frontera y contener la ola de violencia.

CENTINELA.- No le tocó la tarea fácil al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, pero Juárez es la sede de la Torre Centinela y para que se implemente un proyecto de control delictivo que funcione para todo el estado dependerá la estrategia aplicada en la ciudad. De ahí que desde hace unos días se ha dedicado a realizar consultas con especialistas para perfilarla con ese propósito, que la ciudadanía espera rinda frutos.