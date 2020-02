--Desarticulan equipo de Tena --Siguen las pifias en Telecomm --Regañan a líder del Congreso

CAMBIOS.- Romeo Morales Esponda, alcalde interino de Cuauhtémoc que despacha ante la ausencia de Carlos Tena, tras el accidente a caballo, inició ya con una serie de cambios en la presidencia; primero despidió a uno o dos elementos que tenían fama de cobrar sin trabajar, pero lo relevante es que se rumora que el próximo a salir es el secretario del Ayuntamiento Héctor Barraza, señalado como el político con más suerte del estado.

SUERTE.- Barraza fue síndico de la capital por el PRD, luego encargado del despacho de Tena y hasta se fue a apoyar a una campaña al sur del país y regresó sin problemas a la administración, pero ahora las cosas cambiaron y tal parece que Morales no quiere a nadie cercano a Tena dentro de su gabinete.

DESPIDOS.- Otros enroques se dieron en el área de Programas Preventivos; de ahí subieron a Efraín Cereceres a la Secretaría particular y el titular de esta área se fue a Prevención, obvio que colocó como particular a su amigo personal Cereceres; lógicamente los despidos y otros cambios en el organigrama no les han gustado a otros directores de área, por lo que es posible que por lo menos tres renuncias se den en los próximos días y que corresponden a áreas sensibles.

CONFIANZA.- Morales tiene toda la confianza de Morena, especialmente de los fundadores, porque a diferencia de Tena, -que llegó con siglas prestadas- emanó del partido, por lo que la confianza está depositada en que haga los cambios pertinentes para que la presidencia sea completamente de Morena y para los morenos, pues Tena no les brindó espacios como querían.

PIFIA.- En otro orden de ideas, de nueva cuenta hubo una mala jugada de Telecomm a cientos de adultos mayores que fueron citados por la delegación del Bienestar en un gimnasio del norte de la ciudad, -ya que al no estar credencializados para dispersión bancaria de apoyos tienen que acudir de manera presencial a recibirlos-, pues a pocas horas de iniciar el operativo de entrega, el dinero se acabó.

CULPAS.- Lógicamente no tardó nada para que Bienestar echara la culpa a Telecomm por el faltante, y si en términos reales es la empresa de depósitos digitales la que debe contemplar la cantidad de dinero suficiente y por esta falta de planeación, los adultos mayores sufren las consecuencias, lo que es una realidad es que de una vez por todas se debe poner orden el padrón de chihuahuenses mayores de 68 años que reciben el apoyo.

PROBLEMAS.- No es la primera vez que el ente bancario muestra señales de inoperatividad, pues se siguen reportando problemas de flujo de dinero también en zonas serranas, que aunque no se acreditan totalmente a la instancia sino a la orografía y lejanía de las comunidades, pareciera que no hay voluntad de arreglar la situación en los ejercicios que ha dejado más de un año de entrega nacional de los apoyos.

CONGRESO.- Muy calientes se pusieron las cosas en el piso 18 del Congreso del Estado con la arrinconada que transportistas le dieron al diputado René Frías, actual presidente del Congreso Estatal, minutos antes de que iniciara la reunión que encabezan autoridades estatales para “cocinar” la nueva Ley de Transportes. Un grupo de transportistas se acercó a Frías, quien visiblemente temeroso enfrentó hombres y mujeres que le reclamaron la falta de convocatoria para que participasen en las mesas de diálogo de la reforma.

TRANSPORTE.- En ese momento, los transportistas exigieron entrar a la reunión, ya que el secretario general de Gobierno, Luis Fernando Mesta, entregaría la iniciativa de la Ley de Transporte. Aunque el legislador les insistió que serían convocados en reuniones próximas, esto no causó buena impresión entre los presentes a quienes terminó cerrándoles la puerta en la cara.

ESTRÉS.- Estresante fue la jornada de ayer al interior del Tribunal Superior de Justicia. En sesiones consecutivas se discutieron dos temas relacionados entre sí, prueba que el consejero Joaquín Sotelo dijo haber descubierto en una revista del Poder Judicial de la Ciudad de México la supuesta existencia de una lista de favorecidos dos meses antes de que culminara el concurso de jueces, y el proyecto del magistrado Anchondo, en el que se planteaba la anulación del referido certamen y la reposición de todo el procedimiento.

REVISTA.- Fueron los magistrados Leo Alvarado y Humberto Rodelo los que dieron cuenta cómo del propio artículo se desprenden datos que de manera inequívoca evidencian que la revista no pudo ser publicada en junio de 2018, además de exhibir un oficio del órgano de difusión en que se reconoce dicho error. Casi de inmediato, los jueces seleccionados conminaron a Sotelo a conducirse con seriedad y respeto y esbozaron la posibilidad de denunciarlo penalmente.

REVISTA II.- La segunda parte no fue diferente, luego de descartar de manera abrumadora el proyecto de Marco Anchondo, que pretendía anular el concurso (sólo Jorge Ramírez lo secundó), fue Luis Villegas quien puso el dedo en la llaga, acusó a Sotelo Mesta de no acudir a trabajar y de poner en el ojo del huracán a la institución cada lunes y martes; exigió al Consejo que investigue el actuar de Joaquín y como lo hicieron los jueces, anunció acciones en su contra.

DERECHO.- Es digno de señalar que Sotelo Mesta está en su derecho de inconformarse y su derecho de expresión no debe coartarse, por lo que su lucha será por llegar hasta las últimas consecuencias porque se clarifique cuál es la verdad en torno a la fecha de publicación de la dichosa revista, esto incluso con el aparato gubernamental en su contra.

ALCALDE.- Durante la instalación del Comité de Desarrollo Regional para Zonas Mineras en el Estado de Chihuahua, desarrollado en el salón 25 de Marzo, el presidente municipal de Guadalupe y Calvo Noel Chávez rompió el silencio y habló en nombre de otros alcaldes que ya no saben qué hacer con la incertidumbre sobre lo que les depara con respecto al Fondo Minero.

VOZ.- Cuestionó al gobernador sobre la controversia que se presentó en la SCJN, que si sigue en pie o no, a lo que el gobernador los invitó a presionar y visitar a la nueva ministra Margarita Ríos, y de convencerla lograr el desempate que los mantiene en el limbo sobre la controversia del Fondo Minero. De ganar, regresarían los recursos del fondo a la normalidad; de perder, ya está etiquetado para escuelas.