--Deshojando margaritas, inicia la integración del CJE --Policías ya podrán perseguir a delincuentes

CONSEJEROS.- Según se estableció, el día de hoy sesionará el Pleno del Tribunal Superior de Justicia para votar por los dos magistrados que serán designados como representantes del Poder Judicial del Estado ante el Consejo de la Judicatura, luego de que en mayo venciera el plazo de cinco años por el cual fueron electos, los integrantes del CJE.

CONSEJEROS II.- Todo indica que los magistrados Luis Villegas Montes y Filiberto Terrazas Padilla ya tienen asegurado su lugar en la Judicatura, pues fueron ellos quienes externaron su inquietud de participar.

REFORMA.- De hecho, en el caso del magistrado Villegas haría efectiva su reelección a propósito de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Como se recordará, la magistrada Myriam Hernández Acosta, al fungir como presidenta del TSJ también encabeza el Consejo de la Judicatura.

EQUIDAD.- Sobre los demás aspirantes, el magistrado Gabriel Ruiz Gámez que está en una posición similar a la de Villegas, aún no se define. Además de la propuesta del Congreso del Estado cubierta por Luis Abelardo Valenzuela –quien reemplazó a Joaquín Sotelo Mesta—, pues ya se verá si logra quedar dentro del CJE, ya que derivado de la reforma ahora habrá de cubrirse la cuota de equidad, lo cual moverá muchas piezas.





***





PLACA.- Mañana en las instalaciones de la Facultad de Contaduría y Administración de la UACH se llevará a cabo una ceremonia para develar la placa conmemorativa en reconocimiento al ex director de la Facultad y ex rector, Raúl Arturo Chávez Espinoza. Por lo anterior, el actual titular de la FCA, Luis Raúl Sánchez ha convocado a la comunidad universitaria, sobre todo a alumnos, maestros y ex funcionarios de la gestión del contador Chávez para asistir al homenaje.





***





ASPIRANTES.- A propósito de la Universidad, en la Facultad de Derecho ya se observan a algunos maestros interesados en ser candidatos para ocupar el cargo de director. Por lo pronto tres abogados han dado destellos de su aspiración: La catedrática Paula Chávez, Julio César Portillo y el magistrado Jacques Adrián Jacquez; todos con experiencia tanto al interior como al exterior de la unidad académica, por lo que el proceso de elección se anticipa reñido.





***





MAESTROS.- A decir de fuentes del Poder Legislativo, al diputado de Morena, Óscar Castrejón podría salirle el tiro por la culata, ya que uno de los motivos de su denuncia en contra del actual director de Derecho, Luis Rivera Soto es por tráfico de influencias al estar padre e hijo impartiendo clases, sin embargo, lo mismo le sucede a él, al estar su hijo Marco Castrejón como profesor de la escuela de Derecho.





***





CONFIANZA.- Dicen los enterados que la nueva imagen de las unidades de la Policía Municipal, que hoy les entregará el alcalde capitalino Marco Bonilla, cumple con los lineamientos internos del Municipio y se aprovechó para mejorar la imagen de la corporación con el fin de transmitir mayor confianza y cercanía con la comunidad.

POTENCIA.- Como ya lo venía anunciando el presidente municipal de Chihuahua, el equipamiento de las camionetas pick-up será de última generación, con cámaras externas e internas para un mayor control y con la suficiente potencia para participar en una persecución o acceder a terrenos sinuosos, lejos de aquellas patrullas que no podían ni entrar a ciertos sectores de la mancha urbana porque se quedaban tirados.

UNIDAD.- Se indicó que también para los bomberos alistan nuevas unidades, máxime que próximamente se creará una nueva Unidad de Investigación de Incendios para colaborar con la Fiscalía General del Estado en la resolución de los siniestros y determinar las causas que los generan.





***





FALSA.- Varios grupos de Morena se sintieron renovados y exaltados con el anuncio ‘apócrifo’ que hizo aquí la semana pasada, la secretaria de Organización Nacional del CEN del partido guinda, Xóchitl Zagal Ramírez respecto a que comenzarían a afiliar simpatizantes, luego de permanecer completamente cerrados por sus elevados bonos tras ganar la presidencia en el 2018.

IGNORAR.- Todo resultó en una falsa alarma, de acuerdo con fuentes al interior de Morena, ya que ella actuó por impulsos propios y no por instrucciones del mandamás oficial del partido en el poder, es decir, Mario Delgado quien a través de sus representantes habría solicitado que la escucharan y luego que la ignoraran.

FLAMITA.- Todavía no hay condiciones para que el partido de López Obrador se abra a la sociedad en general, no están preparados, explicó el dirigente nacional. No obstante, Xóchitl Zagal encendió la flama de la esperanza de que venía en serio la democracia en el partido del pueblo y del cambio verdadero.

GALLINERO.- La secretaria de Morena hasta había anunciado que de los 58 mil inscritos en el padrón de Chihuahua, esperaban afiliar a unos 340 mil (por aquello de los que votaron por el referéndum) en la entidad y 3 millones en todo el país. Pero ya dijo Delgado Carrillo que no hay tal, seguirán los mismos este año y el que sigue, no quieren que les alboroten el gallinero antes del 2024.

RENOVAR.- Nada menos, el fin de semana pasado el líder nacional de Morena anunció en el mega mitin de Toluca, que habrá Congreso Nacional de Morena en septiembre próximo para reformar estatutos y renovar los cuadros en los estados. En otras palabras, que hasta entonces se dispondrán a abrir las puertas a nuevos militantes y drenar las “dirigencias”.