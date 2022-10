--Despide Chihuahua a uno de sus forjadores --Hoy se “cala” la ciudad con la estampida

LEGADO.- Los reconocimientos se hacen en vida y don Eloy Vallina Lagüera los obtuvo al ser distinguido como uno de los empresarios forjadores de la economía y sociedad que hoy en día caracteriza a Chihuahua; su partida abre paso para destacar precisamente ese legado.

FORJADOR.- Difícil resumir la trayectoria de un chihuahuense que picó piedra en el sistema financiero –cuando era complejo hacerlo—, en la industria forestal, maderera, así como del papel y la celulosa; puso múltiples granitos de arena en el impulso de la cultura y el medio ambiente, ya que desarrolló los ranchos cinegéticos para protección de flora y fauna de la región, incluso para rescatar especies en extinción.

RESPALDO.- Hasta ayer participaba activamente en iniciativas como el Grupo Promotor San Jerónimo en Ciudad Juárez, un proyecto inmobiliario para desarrollar una nueva ciudad con capacidad para industrias, vivienda, comercio y áreas recreativas. Asimismo, mediante patronatos y fundaciones, respaldó escuelas y universidades.

CASONA.- La vieja mansión de Luis Terrazas en el Centro Histórico de la capital, don Eloy la compró en 1976, se dedicó a reconstruirla y convertirla en centro cultural, tras lo cual se transformó en el restaurante La Casona, cuyo menú rinde tributo a la gastronomía norteña y se ha convertido en un sitio obligado para locales y turistas.

ENCINILLAS.- A sus 85 años era incansable. Desde 1993 a la fecha se dedicaba a fortalecer la producción vitivinícola en la Hacienda Encinillas, que se ha convertido en uno de los más grandes viñedos y vende sus vinos por todo el país.

HUELLA.- Como buen hombre de negocios, a diario se le veía a la hora de la comida en La Casona, en una mesa situada al fondo del patio central, desde la cual tenía la perspectiva de todo el lugar para cerciorarse de otorgar un servicio de calidad. Me ha faltado tiempo para hacer más cosas, solía decir. Los chihuahuenses, sin embargo, lo reconocen como uno de los grandes empresarios que esta tierra vio nacer. Descanse en paz don Eloy.





***





FRONTERA.- El crimen de la exfiscal de Feminicidios, Sully Ponce, no sólo subraya lo que viene ocurriendo en la frontera desde abril a la fecha y que desde hace un par de meses ha recrudecido la frecuencia de homicidios y la saña –lo cual remonta por cierto, a ese trágico periodo de 2008 a 2012—, además exhibe las debilidades de la estrategia.

DESINFORMA.- El fiscal de la Zona Norte Jesús Manuel Carrasco o su personal de Comunicación no atendieron a los medios informativos ni generaron comunicado alguno para explicar lo ocurrido y fue la información recabada con agentes policiacos en la escena del crimen, así como otra generada de manera extraoficial, la que apuntó hacia un hombre herido en ese ataque, a quien se habrían llevado los sicarios, después que no estaba lesionado y lo rescataron sus pares, ya que acababa de salir de las celdas de la FGE.

ESPECULACIÓN.- Dice bien el secretario de Gobierno, César Jáuregui: No hay que dar paso a la especulación, sólo que para ello se requiere de información puntual, que no deje lugar a dudas con todas las reservas del proceso, a las cuales se remiten para no informar. Hasta el momento, lo único claro es la urgencia de un efectivo plan en la frontera, de reforzar la vigilancia e implementar operativos de contención.





***





VENEZOLANOS.- Por si la inseguridad no fuera suficiente problema, el alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar resaltó ayer que están alertas ante la deportación de migrantes venezolanos, que cada día siguen llegando y se nota desde la capital del estado, donde se han interceptado a migrantes de ese país sudamericano, así como de Ecuador, quienes van de paso porque su objetivo es arribar a la frontera y cruzar a Estados Unidos.

DEPORTACIONES.- En la reunión de la Mesa de Seguridad realizada ayer en Juárez, personal del Instituto Nacional de Migración anticipó la crisis que viene, ya que a partir del acuerdo signado entre México y EU, los venezolanos serán deportados.

CIEN.- Los primeros 100, se subrayó, es el cálculo de migrantes de ese país que ya están en la frontera y a quienes se ofrecerá la opción de permanecer en el país si así lo desean. Ante ello, Pérez Cuéllar más le vale buscar alternativas para habilitar otro refugio, pues los que existen ya están a su máxima capacidad.





***





ESTAMPIDA.- En el marco de la serie de actividades del Festival Vaquero, Chihuahua se va a “calar” hoy con la organización de una estampida por primera vez en la historia del estado. No será una logística fácil porque, además de la planeación vial, hay que maniobrar más de 70 cabezas de Longhorn y a la par contemplar la asistencia proyectada de más de 7 mil visitantes al evento. De ahí, la valiosa asesoría de la Federación Mexicana de Rodeo.

REACTIVACIÓN.- Su impacto positivo ya se percibe en la calle Victoria, del Centro de la ciudad, donde se instaló el Tianguis Vaquero y ha reportado una afluencia constante, ayudando a la reactivación económica de este corredor y por supuesto a los 60 emprendedores que se sumaron a este evento.

DERRAMA.- Tan sólo el día de la inauguración, el jueves pasado, se congregaron más de 350 personas y se registró una derrama de 200 mil pesos. De ahí que para los cuatro días se calculan ganancias hasta por 6 millones de pesos en todo el Centro Histórico.

EMPUJE.- Se han conjuntado muchos esfuerzos este mes para darle un empujón a la economía local en el último trimestre del año y esto puede ser un anticipo de lo que se espera para las festividades del Día de Muertos y las fiestas decembrinas.