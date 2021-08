-- Destapan a un tercer “gallo” por el PRI -- Piden sean tomados en cuenta en el Gobierno

TERCERO.- Mucho se ha dicho de que los dos gallos más visibles para presidir el Comité Directivo Estatal del PRI son el actual dirigente Alejandro Domínguez y el alcalde de Aquiles Serdán, Ariel Fernández y poco se ha expresado del tercero interesado –como dirían los litigantes- que en un inicio se mencionó pero que conforme pasaron las semanas dejaron de ponerlo en el escenario.

TERCERO II.- Nos referimos a Hiram Hernández, diputado federal electo y actual dirigente nacional de las juventudes del PRI, a quién un grupo de priistas poco a poco lo han colocado como aquel que llegaría –en un determinado momento- a unificar a los grupos que actualmente se disputan la dirigencia estatal, desde luego, con la venía de Alejandro “Alito” Moreno, líder nacional del PRI.

DISCORDIA.- Definitivamente la decisión recaerá en el CEN tricolor, pero hay quienes apuestan a que la dirigencia se la “darán” a un tercero en discordia, inclusive puede ser otro u otra que no sea Hiram, el caso es que los conocedores de estos temas aseguran que el desgaste por ahora solo se lo llevan Alejandro y Ariel, y es ahí donde un tercero o tercera puede entrar –con la bendición de Alito- a presidir el PRI en Chihuahua.

MONEDA.- Cómo sea, vale la pena seguir la huella de Hiram, quién la próxima semana tomará protesta precisamente como legislador federal. Y hay que decirlo, más de uno celebra la apertura que le han brindado a los jóvenes durante la presidencia de Moreno, que dicho sea de paso, no ha saltado ni un solo Comité Directivo Estatal que se haya renovado recientemente y todos han recaído en gente cercana a él. La moneda sigue en el aire.

PUESTOS.- Hablando de priistas, dicen que durante la reunión que fue convocada por el empresario Maurilio Ochoa y que presidió Alejandro Domínguez en La Casona, uno de los temas que ahí se abordaron y que le pidieron precisamente al actual líder estatal deje bien en claro, es que los espacios que asumirán algunos todavía priistas en el gobierno estatal y gobierno municipal capitalino, son como pago a los acuerdos que se dieron durante la campaña directamente con ellos y no con el PRI.

PUESTOS II.- Es decir, que las secretarías o direcciones que encabecen Lilia Merodio, Teporaca Romero, Santiago de la Peña, Pepe de la Madrid, entre otros, no cuenten como “pago” al PRI, sino que sean tomadas en cuenta como “pago” únicamente a esos grupos políticos, por ello ex candidatos del tricolor han solicitado a Domínguez dejar en claro esta situación con los operadores más cercanos a la gobernadora electa Maru Campos.

COALICIÓN.- Es por ello que ex candidatos han levantado la voz para ver qué es lo que los gobiernos entrantes estarán otorgando al PRI per se, pero no solo con miras a tener un cargo u otorgar empleos a corto plazo sino con miras a que de aquí a tres años trabajen los distritos por tierra y estén preparados para ir en coalición ahora sí total y no parcial como la de julio pasado, y mostrar a las mejores cartas –algunas ya jugadas- como candidatos fuertes.

REGRESO.- Y para rematar, y ya con el brazo caliente y la barra servida, pidieron que se haga una lista real de priistas que apoyaron a morenistas en el pasado proceso electoral o lo que fue peor que hayan sido candidatos por Morena, para que ahora sí –eso dicen- les cierren las puertas del PRI y ya no tengan más cabida. Pues dicen no se vale irse cuándo el dirigente no les beneficia con candidaturas y regresar años más tarde cuando la dirigencia recaiga en sus amistades.

POR FIN.- Mañana lunes dará inicio el ciclo escolar 2021-2022, bajo las restricciones impuestas por la pandemia para un retorno a clases presenciales en los planteles de educación básica de todo el país, tras estar suspendida esta modalidad por casi un año y medio.

ENLACE.- Si no hay cambios de último momento, se espera que en la ceremonia que se lleve a cabo a nivel nacional por parte de la Secretaría de Educación Pública y con la presencia del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, también participe vía remota el gobernador Javier Corral, en un enlace en vivo a la rueda de prensa mañanera en la CDMX.

RETORNO.- El ciclo escolar para educación básica inicia en nuestra entidad cuando los principales indicadores de la pandemia muestran un descenso que de acuerdo a lo expresado por el gobernador del estado permitirían el cambio al color verde en el semáforo epidemiológico, no obstante, se asegura que se acatarán los protocolos sanitarios establecidos en conjunto con docentes y padres de familia para este retorno condicionado a las escuelas.

CONCANACO.- Este fin de semana de nueva cuenta el comercio chihuahuense mostró respaldo a Héctor Tejeda Shaar para presidir la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio de la República Mexicana (Concanaco), y ahora fue en voz de Héctor Luján Moreno, presidente de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio (Fecanaco) de Chihuahua

CONCANACO II.- Luján expuso que el organismo necesita un candidato de trabajo, armonía, y unidad, con acciones positivas y congruentes para el fortalecimiento de los confederados. "Un candidato con voz firme de los intereses de nuestro sector, por esto en Chihuahua, nuestro candidato es Héctor Tejada Shaar" sentenció.

COORDINADOR.- Tal como lo anunció en días pasados Joob Quintín, presidente del Comité Municipal del PAN en Juárez, logró el consenso con sus próximos compañeros de Cabildo y a partir del 10 de septiembre será el coordinador de la fracción edilicia del PAN en el Ayuntamiento que presidirá el todavía senador morenista, Cruz Pérez Cuéllar.