--Diagnóstico del transporte, peor de lo que se pensaba --Del albazo legislativo a que no se repita la historia…

TRANSPORTE.- Las condiciones del transporte público en la ciudad de Chihuahua al parecer están peor de lo que estimaron las autoridades, pues en uno de los estudios más recientes realizados a este sistema se destaca que de 530 concesiones, sólo 330 están en uso y se requieren cuando menos de 400 en circulación para mantener un servicio justo y sin retraso.

TRANSPORTE I.- Algo similar pasa con el Bowi o la ruta troncal, ya que apenas genera 11 millones de pesos al año de pasajes y el Estado debe poner cerca de 50 millones de pesos anuales para no salir con pérdidas.

OPORTUNIDAD.- Por ello, se insiste en que la pauta de ajustar la tarifa, la cual no se ha actualizado en años, es también la oportunidad de crear un programa integral que solucione los recurrentes niveles deficitarios para todos. Menuda labor.





RECHAZO.- Como se pronosticó, los diputados federales de oposición reventaron la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la sesión realizada la noche del martes pasado, al no alcanzar la mayoría calificada, es decir, las dos terceras parte de los 500 congresistas y en cambio obtuvo 269 votos a favor pero 225 en contra y una abstención, lo que revela que algunos de Morena y sus aliados también la rechazaron.

ALBAZO.- En consecuencia, ayer se presentó a votación la reforma en leyes secundarias –igualmente pronosticado— relacionadas con el funcionamiento del INE, un documento de 300 páginas que se entregó en San Lázaro y antes de que acabaran de leerlo, en “fast track”, se aprobó. Un verdadero albazo.

SECUNDARIAS.- Esos cambios a casi 30 leyes secundarias contenidas en el Plan B Presidencial incluyen la desaparición del PREP, la reducción de los 300 órganos distritales del país y de las direcciones del INE, la disminución de presupuestos para los OPLE en los estados y elimina las facultades para que los institutos electorales intervengan en violencia política o de género, por lo que no podrán inhabilitar a aspirantes, precandidatos y candidatos por ese motivo.

SENADO.- A decir de los legisladores de oposición, aún más grave es que se pretende que el Padrón Electoral pase a manos de la Secretaría de Gobernación, lo cual ya se turnó a revisión del Senado de la República, donde ya se habla de otro Plan B o C.





AD HOC.- Defender la democracia fue la petición que hizo el alcalde capitalino Marco Bonilla al centenar de participantes en la Red de Agrupaciones Juveniles Democráticas y su mensaje no pudo ser más oportuno ante la polémica que priva en el Congreso de la Unión por la reforma electoral convertida en una serie de ajustes a leyes secundarias, que viene a ser lo mismo.

LIBERTAD.- Palabras más, palabras menos, el presidente municipal señaló que cualquier acción en contra de la democracia significa un ataque frontal en contra de las garantías individuales y sobre todo a la libertad de elegir. Recordó a la nueva generación ahí presente que hace muchos años en Chihuahua se vivió un escenario adverso cuando se atentó contra la decisión de la ciudadanía.

ELECCIONES.- Acertada la participación de Bonilla Mendoza con los jóvenes, a quienes no les tocaron elecciones donde personas armadas llegaban para robarse las urnas de las casillas cuando la votación no favorecía al partido en el poder y tampoco pasaron por aquel “verano caliente” del ‘86 ni la caída del sistema en las votaciones presidenciales de 1988. A la espera de que no se repita la historia.





GIRA.- Como se ha estilado en los últimos meses, una figura nacional estará de visita en tierras chihuahuenses para hablar de su intención por contender a la Presidencia de la República, tomando en cuenta a la entidad como uno de los pilares fronterizos para perfilar su proyecto hacia 2024.

GIRA I.- Con la Cruzada Nacional por Amor a México, el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, ya se alista para tantear el terreno y construir su aspiración política por el PRD. Según se dio a conocer, visitará a medios de comunicación y andará en reuniones con diferentes sectores.





CONSEJO.- Trascendió que el lunes pasado en Palacio de Gobierno, en la sesión del Consejo de Discapacidad, al que asistieron titulares de varias dependencias y de la sociedad civil para desahogar pendientes, algo salió mal.

MOLESTIA.- Todo fluía normal hasta que entre los asistentes se hizo notoria la molestia de Raquel Jiménez, quien está al frente de Grupos Vulnerables por parte del gobierno estatal, ya que durante la reunión no dejó de hacer caras y gestos a varios de los participantes.

CONTACTO.- Quizás algo no le pareció, la cuestión es que la mayoría no estaba enterada del problema y la temática abordaba asuntos sensibles, que implica una relación de contacto con la ciudadanía y con esa actitud no se sintieron muy cercanos para gestionar apoyo alguno.