--Difícil semana para el Estado y la 4T-- Empieza el debate al interior del PAN -- (ex) Política detrás de riña

CONTUNDENTE.- Tal como lo hemos venido adelantando en este espacio, a decir de los que tienen información de primera mano, en próximos días habrá importantes detenciones en contra de alguno o algunos actores políticos que a decir de las investigaciones tienen pendientes con la autoridad competente, esto precisamente a días de que inicie el año electoral local.

CONTUNDENTE I.- Fuentes fuertemente informadas, no han revelado nombres pero sí aseguran que será un golpe contundente que cimbrará a varios, pues se dice que en el combate a la corrupción se desconocerán ideologías y colores partidistas, total que ya más de uno está a la expectativa de lo que pueda suceder, e inclusive de lo que no, ya que serán mensajes entrelineas certeros y con destinatarios muy específicos.

COMUNICACIÓN.- Hay la expectativa sobre el rumbo que tomará mañana lunes y en los siguientes días de la semana que inicia, la relación entre el gobierno federal y el del estado, esto tras los desencuentros que se han dado recientemente por el conflicto del agua, en los que los señalamientos y el tono subieron a tal grado que no solo se dio la ruptura en el tema de seguridad, también la comunicación quedó suspendida de manera total en lo inmediato, según se ve.

REACCIONES.- Por lo pronto se espera que continúen las diferencias entre estos dos niveles de gobierno, a partir de cómo se han desarrollado los acontecimientos desde la rueda prensa presidencial del viernes pasado, en la que se dedicara casi de manera íntegra esa edición para lanzar acusaciones y señalamientos al gobernador Javier Corral, productores y políticos, con expresiones que causaron diversas reacciones.

CRISIS.- Parte de esas reacciones fue la del gobernador Corral, quien dijo que López Obrador, siembra odio, manipula y falta a la verdad en las afirmaciones y acusaciones que se dieron en su contra, pues el presidente nunca va a aceptar su propia responsabilidad en el conflicto; no obstante lo anterior, el mandatario confió en que esta crisis pase pronto.

PIFÍA.- Otra fue la respuesta del diputado, Jesús Valenciano, a quien se acusó desde la mañanera, de respaldar las manifestaciones violentas en La Boquilla; al respecto, el legislador panista señaló que el presidente López Obrador, le inventa parentescos con productores de cebolla y acusa a nogaleros que ni son usuarios del sistema de riego pues utilizan pozos en su actividad. Esto último, puede considerarse como una falla atribuible a la falta de información fidedigna y que puede constituirse como una pifia de la Conagua en este punto en particular.

ALIANZAS.- Ayer se llevó a cabo el Consejo Estatal del PAN, y para muchos la expectativa era la aprobación o no para que la dirigencia y la comisión permanente de Acción Nacional comenzará a explorar los caminos para una posible alianza electoral con otro y otros institutos políticos, punto del orden del día que del equipo de la alcaldesa capitalina se solicitó se bajará, solicitud aprobada por unanimidad.

ALIANZAS I.- A petición del consejero Jorge Puentes dicho punto fue bajado, no sin antes tensarse un debate entre consejeros del equipo del gobernador Javier Corral y del equipo de la alcaldesa Maru Campos; el hecho no es menor pues de aprobarse la exploración de alianzas prácticamente se deja de lado la elección interna, método que piden los del equipo de la presidenta capitalina; al haber alianza se deja a elección de la Comisión Permanente y del CEN la designación de candidatos.

ASPIRANTE.- Luego de su comienzo en los medios de comunicación, la aspirante de Morena a la gubernatura de Chihuahua, Carmen Almeida, ha dejado entrever el odio desenfrenado que le tiene el resto de sus contrincantes, nos referimos a Rafael Espino, Juan Carlos Loera y Cruz Pérez Cuéllar, así como a doña Bertha Lujan y su hija Luisa María Alcalde, en caso de que se elija el género femenino para dicha candidatura.

ODIO.- Para todos trae, se diría coloquialmente, pero una cosa es tenerles odio por el motivo que se guste y mande, y otra cosa muy diferente es no cuidar las mínimas formas y atacarlos a todos a diestra y siniestra; hay inclusive quienes la califican cómo una militante sin rumbo definido, pues eso de lanzarse a la gubernatura sin tener experiencia en un solo puesto de la administración pública y querer transformar a Chihuahua en Alemania, es algo aventurado.

DEFENSA.- Total, que ha dejado en claro que para todos tiene, que cuando quieran le entren a un debate, pero que sea de altura de lo contrario no estaría dispuesta a rebajarse, que conoce el estado más que cualquiera de sus oponentes y que sus años en el viejo continente la colocan por encima de cualquier hijo de vecino, así como lo lee, sin dejar de mencionar que será la primera –dicho por ella- en poner el pecho de frente en el campo de batalla y dar la cara por el presidente Andrés Manuel López Obrador, inclusive en las inmediaciones de la misma presa La Boquilla, esas si son ganas de defender a la 4T, no simulaciones.

JÓVENES.- Y cómo los tricolores no se pueden quedar atrás, el mismo dirigente estatal Omar Bazán se ha encargado de poner el ejemplo, no desaprovecho la visita a Guadalupe y Calvo para reconocer el trabajo de los jóvenes priistas, a quiénes aseguró apoyará con todo para las elecciones del próximo 2021.

JÓVENES I.- Ahí reconoció la labor de Conchita Mondragón al frente del Comité del PRI en Guadalupe y Calvo; de igual manera a Javier Salas y Evelyn Payan el Primer Foro de Vinculación con distintas áreas educativas, sociales y juveniles, así como al alcalde Noel Chávez; quién conoce al también diputado local, aseguran que no hay municipio que visite sin que genere acuerdo para la búsqueda del proyecto estatal.

PERMISO.- Por cierto todo el revuelo que se originó en un centro comercial del Periférico de la Juventud y Hacienda del Valle, resulta que fue organizado por Ana Lucía Baduy, ex candidata a diputada de Movimiento Ciudadana e integrante de la fuerza aérea del Congreso del Estado, no la riña nocturna como tal, pero si el evento de recaudación de despensas, que no cumplió –según testigos- con los mínimos requisitos de sanidad, y que para fortuna de la gerencia de este centro comercial y de Baduy no llegó la policía municipal o elementos de gobernación, pues tenían todos los elementos para clausurar el lugar.

RECLAME PARA FOTO: Ayer, el senador Gustavo Madero y la alcaldesa Maru Campos (ambos aspirantes a la gubernatura), se tomaron algunas fotos, no se sabe si para el recuerdo, el hecho es que ahí quedó la postal, esto durante el Consejo Estatal de Acción Nacional.