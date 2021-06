--Dinero y extradición, ¿prometió AMLO? --Fast-track a permisos de transporte

ASPEREZAS.- Contento se vio ayer al gobernador Javier Corral, tras su reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que empezó por destacar que ya limaron asperezas y que dentro de las diferencias, tienen amplias coincidencias. Dio a entender pero no precisó si a ese ánimo de empatía lo acompañan los mil millones de pesos y la extradición del exmandatario.

DINEROS.- Quienes más ponen sus veladoras porque al gober le haya ido bien en el difícil asunto de los dineros son los proveedores, que no son unos cuantos sino cientos que hacen fila por los pagos pendientes del gobierno estatal. Los prestadores de servicios ya hasta crearon un padrón de afectados, el cual planean se incluya en la entrega-recepción, según indicó en días pasados Fernando Mares, consejero de la Cámara Nacional de Comercio.

CORDIALIDAD. En tanto, Corral Jurado publicó en sus redes sociales que la cordialidad enmarcó el encuentro con el Jefe del Ejecutivo y con relación a agilizar la extradición del exgobernador César Horacio D. J. refirió que se tiene un buen avance en el tema aunque no podía dar más detalles por la naturaleza del caso, empero subrayó que ambos coinciden en el combate a la corrupción. Tan amena la reunión, agregó, que López Obrador le aceptó una invitación para visitar Ciudad Juárez y la capital del estado.

JOHNSON.- Tan rápido cambió Javier Corral el discurso de la amistad recobrada con el presidente, que arremetió contra los empresarios de Juárez que ayer reclamaron al gobierno federal se agotara la remesa de vacunas enviadas por Joe Biden, aplicándolas sólo en Baja California y dejando fuera a los otros 36 municipios de la frontera norte del país.

CAMPAÑA.- Al gober no obstante, le pareció que “siguen encampañados” y la queja no viene al caso, pues las dosis ya llegarán y nada hay de qué preocuparse. Sin embargo, los empresarios firmantes del desplegado: Federico Talavera de Noriega, Álvaro Bustillos Fuentes, Sergio Mendoza Vidal, Jorge Contreras Fornelli y Sergio Meza no recibieron de buena gana el mensaje, ya que si alguien sigue en campaña, no son ellos.

DESPEDIDA.- De forma apresurada y sin contratiempo algunos, hace un par de días salieron 75 permisos para dos empresas que dirigirán el transporte público especializado en Chihuahua, por instrucción del Gobierno del Estado, lo que asombró al gremio, pues en un periodo de 20 días se resolvieron y entregaron cada uno de estos permisos.

DESPEDIDA I.- Los transportistas dicen que estos 75 permisos fueron entregados a dos compañías que ni siquiera tienen presencia en el estado, como Transporte Empresarial del Bajío y otra identificada como Transportes Industriales Chihuahuenses, que hasta adaptó el nombre del estado pero que tiene su origen en Nuevo León.

DESPEDIDA II.- Dicen que estos trámites son inusuales y se está apresurando desde el Estado, para que queden firmes antes de que se entregue la administración, ya que hay permisos que han tardado hasta dos años en ser otorgados y estos, ¿en menos de un mes?

BÚSQUEDA.- Al interior de Morena, el proceso de reafiliación está evidenciando la pérdida de militancia, sobre todo de los autodenominados fundadores del partido en Chihuahua, al punto que ahora buscan a los que se alejaron porque rechazaron las imposiciones en las candidaturas. Es el caso del candidato perdedor emecista Ernesto Visconti, a quien piden regresar con los guindas.

DIRIGENCIA.- Así, la posibilidad de que Visconti vuelva a Morena está abierta, máxime que su aventura por Movimiento Ciudadano no le dará para más y seguramente la dirigencia estatal naranja, será ocupada por algún alfil clave del actual encargado de la franquicia, Alfredo “El Caballo” Lozoya. Algunos ponen sobre la mesa el nombre de Miguel Riggs y no sería tan descabellado.

GUINDA.- En tanto, es notoria la ausencia del excandidato a la gubernatura, Juan Carlos Loera, quien no ha aparecido públicamente en estos días clave para el cabildeo de las impugnaciones que presentó ante el IEE, al parecer ni su propia gente lo ha podido localizar y mientras, las piezas se siguen moviendo hacia la dirigencia estatal de Morena. Será que Loera de la Rosa tenga información privilegiada, ya tiene esa silla asegurada y mejor se tomó unas vacaciones.

DIÁLOGO.- Ayer se observó al senador Gustavo Madero y al diputado local electo Carlos Olson compartir el pan y la sal en un conocido restaurante de Distrito 1. Olson pertenece al grupo político del congresista federal y aunque apoyó de lleno la campaña de Maru Campos, su lealtad siempre estará con Madero, recordemos que es su suplente en el Senado.