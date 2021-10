--Dineros para partidos, el debate que viene… --Fiscal necesita ir al paso de la gobernadora

PRESUPUESTO.- El presupuesto 2022, aprobado por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE), que se cifra en poco más de 373 millones de pesos, es 45% menor al ejercido este año y en tanto, aprobado o modificado por el Congreso del Estado, ya se distinguió por el tono austero.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Parral, Chihuahua y Juárez, directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

CRISIS.- Por ello, hoy los diputados que integran la Comisión de Participación Ciudadana y Asuntos Electorales en el Poder Legislativo analizarán el proyecto del IEE, que se sustenta en la operatividad del instituto y que no hay elecciones.

PARTIDOS.- Entre servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, así como bienes muebles e inmuebles, el IEE destinaría casi 200 millones de pesos y el resto, 173 mdp, será para los partidos políticos que conservan su registro y ese renglón se anticipa será el debate.

TIJERA.- Desde el año de la pandemia, a la cartera para los organismos electorales se le metió más tijera que a la de los partidos: En 2020 el presupuesto del IEE fue de 203 millones 592 mil pesos, en 2021 fue de 415 millones 209 mil pesos y el siguiente año será de 199 millones 995 mil pesos.

DINEROS.- Mientras que para los partidos, en 2020 el financiamiento fue de 153 millones 558 mil 172 pesos, al año siguiente fue de 259 millones 88 mil 61 pesos más un millón 791 mil 306 pesos para las candidaturas independientes, y el próximo año de 173 millones 21 mil 302 pesos.

DEBATE.- Además del análisis de la propuesta del IEE, dos temas más influirán en el debate legislativo. Por un lado, el grupo parlamentario de Morena retomará la iniciativa, que viene desde la legislatura pasada, para reducir la carga financiera que los partidos representan para los chihuahuenses, lo cual habían avalado diputados como Benjamín Carrera, Omar Bazán y Anna Elizabeth Chávez.

TEE.- Y la de la bancada del PAN, que pugna por disminuir de cinco a tres los magistrados en el Tribunal Estatal Electoral, por lo que el presupuesto propuesto podría tener más modificaciones.

***

GUANTE.- En cambio, el Congreso del Estado se aprobó un presupuesto de 565 millones 273 mil 939 pesos para el próximo año, lo cual representa unos 100 millones de pesos más. Según la diputada Yesenia Guadalupe Reyes Calzadías, quien presentó el dictamen en representación de la Junta de Coordinación Política, después de realizar algunos ajustes se lograron reducir aproximadamente 8 millones de pesos.

***

EFECTOS.- Sin efectos, sigue la mal llamada “alerta de género” en el estado, aquella que alcanzó a arrancar el exgobernador Javier Corral, y que deberá continuar la actual mandataria estatal María Eugenia Campos, quien ha enfatizado que al ser la primera mujer en llegar al máximo cargo del estado velará por las garantías de género.

EFECTOS II.- Tendrá que seguirle el paso el fiscal general Roberto Fierro, pues se está quedando atrás de las expectativas. Si bien el abogado del estado heredó una compleja situación, las acciones requieren de resultados inmediatos.

RESULTADOS.- Y es que los feminicidios ya van a alcanzar los 200 casos en la entidad, tan sólo ayer otra mujer fue asesinada en la capital del estado y todo se remite al cotidiano hallazgo de cuerpos, contra contadas veces que se captura a los responsable, ni qué decir de las cifras en ese sentido en Ciudad Juárez. Además de que sigue sin aclararse lo del supuesto asesino serial de mujeres que sigue libre en el municipio de Cuauhtémoc.

***

REFORMA.- Más atentos tendrán que estar los legisladores en San Lázaro, en particular los nueve diputados federales y los cuatro senadores, para velar por los intereses ciudadanos, ya que con la reforma eléctrica se anticipa una serie de aspectos negativos no sólo para las empresas sino la sociedad en general.

PANELES.- De acuerdo con analistas, en el artículo 5 de la reforma se establece que quien quiera instalar nuevos paneles solares, éstos tendrán que ser proveídos por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que de ser así anticipa un monopolio en el mercado.

CFE.- Y quienes ya cuenten con esa infraestructura, sean viviendas o negocios, no se les reconocerá el excedente en cada bimestre, de modo que pagarían lo mismo que quien no tiene paneles. Dicho así, un escenario totalmente ventajoso para la CFE y no para los usuarios, cuando las energías limpias son la alternativa mundial.