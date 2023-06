--Diócesis de la Tarahumara de la mano con Maru --Relleno Sanitario y los que no quieren ver…

MENSAJE.- La renuncia del canciller Marcelo Ebrard provocó múltiples interpretaciones entre el círculo de la política mexicana, sin embargo, su empeño en buscar la candidatura a la Presidencia de la República está claro, ya si es por Morena será otra cosa y se verá a partir del próximo domingo que se celebre la sesión extraordinaria del Consejo Nacional.

CONFIANZA.- No obstante, se dice que si se va del partido guinda, no se iría solo. Durante su anuncio oficial del martes pasado, el todavía funcionario federal se vio flanqueado por el senador Rafael Espino, con quien tiene una real amistad, incluso el chihuahuense colaboró en la administración de Ebrard cuando fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

AMARRADO.- Así que de ser Marcelo Ebrard el candidato presidencial de la 4T lo más seguro es que Rafael Espino esté cerca y en tanto, es un interlocutor confiable entre el aspirante y los diversos sectores del estado grande, en particular los ganaderos y empresarios, tal y como en su momento pasó la charola para que Andrés Manuel López Obrador llegara al Palacio Nacional.

CCE.- Si bien en ese renglón se pondrá interesante ya que desde el Consejo Coordinador Empresarial en la Ciudad de México se advierte que la balanza está inclinada hacia la jefa del gobierno capitalino Claudia Sheinbaum, así que a nivel estatal apunta a que el organismo encabezado por Federico Baeza siga esa pauta… ¿o no?





***





GIRA.- La gobernadora María Eugenia Campos realizó una gira en el municipio de Carichí, donde puso en marcha un proyecto educativo destinado para los habitantes de la Sierra Tarahumara para que a través de ese pilar se impulse el desarrollo de las comunidades, con una inversión de 6 millones de pesos, a través de becas para que niñas, niños y adolescentes continúen su preparación académica.

ATENCIÓN.- Son nueve municipios los que reciben el apoyo en equipamiento y materiales: Batopilas, Bocoyna, Chínipas, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Urique, Carichí, Madera y Nonoava.

REFUERZO.- Mientras que en materia de Seguridad, la mandataria entregó de manera simbólica desde Carichí equipamiento, uniformes y vehículos para patrullas de las policías municipales de esa región y también se otorgarán a Belisario Domínguez, Guazapares, Guerrero, Maguarachi, Ocampo, Riva Palacio, Urique y Uruachi.

EQUIPAMIENTO.- Para este fin, se dio a conocer que se destinó un total en la región de 3 millones 801 mil 690 pesos como parte de la estrategia de seguridad de la Plataforma Centinela que tendrá 13 subcentros en puntos estratégicos de la entidad.

OBISPO.- En la gira destacó la participación del obispo de la Diócesis de la Tarahumara, Juan Manuel González Sandoval, quien destacó la realización de las mesas de diálogo con el gabinete estatal para ir subsanando el histórico rezago en muchos sentidos que priva en las comunidades serranas, puntualizó que van 12 reuniones celebradas para apuntalar prioridades en salud, educación, seguridad y tradiciones culturales y resaltó la disposición actual para trabajar de la mano.





***





DUDA.- Los empresarios y políticos que ahora se volvieron ecologistas en rechazo al nuevo relleno sanitario se han dedicado no sólo a emprender una campaña contra el proyecto, sino a poner en duda el prestigio de los investigadores de la UACh, ULSA y Tec de Monterrey que realizaron los estudios en la zona, lo que determinó la viabilidad del terreno al igual que la autorización federal de la Semarnat.

ORIGEN.- Los expertos han manifestado que el verdadero daño ambiental se originaría si en los próximos meses no hay donde depositar la basura recolectada, y si no que le pregunten a los gobiernos de ciudades como Acapulco o Oaxaca que ya no saben qué hacer ni le ponen remedio a los desperdicios que no dejan de acumularse en los ríos y los cerros.

FOROS.- Para quienes no conozcan a detalle el proyecto o dudan de éste, los investigadores desarrollarán una serie de foros que inician mañana viernes, además de la información pública que está al alcance de todos desde el portal web del Municipio de Chihuahua, si no ya será pura necedad si alguien sigue afirmando que no hay datos del proyecto.





***





DONAS.- Vaya sensación que causó la llegada de Krispy Kreme a la ciudad de Chihuahua. El alcalde Marco Bonilla estuvo como invitado en el inicio de operaciones de la fábrica de donas que operará desde Distrito 1, sin duda, el negocio de novedad en las próximas semanas.

DERRAMA.- Y aparte de las donas, el presidente municipal anduvo muy contento pues esta franquicia de entrada abrirá cuatro sucursales en distintos puntos de la capital y pretende llegar a 12 puntos de venta, lo cual representa no solo inversión, sino crea empleos directos e indirectos.