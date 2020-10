--¿Dónde está el IEE? --Hoy se destapa Cano por la gubernatura --Los obligan a ir a informes

QUERELLAS.- Nos comentan que no está claro si es omisión, flexibilidad o complicidad, pero a un mes de presentadas las denuncias por actos anticipados de campaña en contra de la alcaldesa Maru Campos, por el despliegue de espectaculares con su imagen en Ciudad Juárez, el Instituto Estatal Electoral permanece haciéndose de la vista gorda y no ha ordenado el retiro de los anuncios que invaden la frontera.

QUERELLAS I.- Esta situación, al parecer, tiene molestos a integrantes de Morena que fueron quienes promovieron la denuncia ante el IEE; pero a la vez están con los brazos atados porque una queja similar existe en contra del senador, Cruz Pérez Cuéllar. En ambos casos, el IEE permanece sin siquiera informar avances de la misma.

ESCONDIDOS.- Al guardar silencio sobre esta situación, dicen los observadores, el árbitro electoral da pésimas señales porque nadie se traga el cuento de que las carteleras son pagadas por la revista que las promueve. ¿De dónde salen los recursos para esa promoción exagerada de imagen? ¿Hay abuso del erario? e igualmente preocupante, ¿dónde está el IEE?

COMICIOS.- Ayer durante los comicios en Coahuila, algunos morenistas se dieron cita en Torreón, a invitación del presidente interino del CEN de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, entre éstos se observó al diputado Miguel Colunga, a los consejeros estatales guindas, Hugo González y Osmand González.

HERMANO.- En Ojinaga, sus habitantes en su mayoría reconocen el trabajo de su alcalde Martín Sánchez; lo que no toleran es que quiera convertir al PAN en un partido endogámico y los militantes de este partido tampoco lo aceptan. Resulta que el alcalde Sánchez quiere dejar sentado en la silla de la presidencia municipal nada menos que a su hermano Jorge, tal como lo habíamos mencionado ya en este espacio.

ASPIRANTE.- Enfrentan a una mujer política fresca y prometedora, Lucy Marrufo, quien a su capacidad de escucha y sensibilidad suma que se convierte en la mujer que puede ganar un municipio de tamaño mediano en el estado para el PAN, una plaza importante para el albiazul en el estado grande y que no se pueden dar el lujo de perderla.

VICTORIA.- Luego de la jornada (todo indica) exitosa para el PRI, en Coahuila donde ganaron los 16 distritos locales conocidos “por tierra”, en Hidalgo de 84 alcaldías obtuvieron triunfo en más de 30 (actualmente poseen 21), muestra parte de una realidad, que es el trabajo hormiga que sigue haciendo el Revolucionario Institucional a lo largo del país. Como dato, destaca que el voto del PAN en Coahuila fue jalado por el PRI, de Morena no hablamos en estos estados, no han sabido hacer partido, para prueba un botón, de las 32 entidades, en 17 no tienen presidente estatal, en 8 ya están vencidos y en 7 están en proceso de renovación, aunado a que cada lunes y martes las dirigencias se pelean.

DESTAPE.- A propósito de esto, precisamente hoy pasado el mediodía el ex edil capitalino Alejandro Cano Ricaud hará anuncio formal en su aspiración por la candidatura del PRI a la gubernatura de Chihuahua, justo y coincide luego de que Guillermo Márquez impugnará la última sesión del Consejo Político Estatal tricolor. Marquez es operador de José Reyes Baeza y de Alejandro Cano, por ello la envalentonada de Cano a esperar los tiempos y hacer lo propio hoy, luego de permanecer 4 años fuera de todo escenario.

IMPUGNACIÓN.- Quienes conocen el documento que fue firmado por Guillermo Márquez explicaron que fueron 4 razones para tales efectos: 1) el número de consejeros de Chihuahua es de poco más de 400 consejeros estatales y los que se conectaron en esa sesión fueron 670, el tope de consejeros según el estatuto es de 650; 2) en ningún estado de la República donde hay cambio de gobernador en 2021 se eligió el método para elección, sólo en Chihuahua, 3) No dieron permiso al debate y 4) hubo estudiantes universitarios conectados, así aseguraron los autores del texto.

INFORMES.- Regresando a los temas panistas, en los últimos días y precisamente antes de que cambiara el semáforo epidemiológico a color amarillo, varios regidores de la ciudad de Chihuahua y con aspiraciones a una diputación aprovecharon los tiempos para realizar su segundo informe de “actividades” que no son más que destapes en la búsqueda de algún puesto de elección popular el próximo año.

INFORMES I.- Llamó la atención de manera particular el del regidor Carlos Orozco, del PAN, quien este fin de semana hizo lo propio, pero que a decir de algunos asistentes, a muchos de los ahí presentes trabajadores del gobierno municipal les sugirieron acudir casi en carácter obligatorio, hecho que molestó a más de uno.

INTERNA.- Orozco, quien busca ser candidato por el distrito local 16, muy seguramente disputará en una interna contra su compañero regidor Juan José Abdo, pues también buscará esta candidatura; distrito actualmente a cargo del dos veces diputado Miguel La Torre; y a propósito de esto, con motivo de los informes aprovechan para colocar espectaculares en la ciudad, acción que no es más que propaganda anticipada para 2021.

JEFE.- Este fin de semana estuvo muy felicitado el presidente del CEN del PAN, Marko Cortés, con motivo de su cumpleaños, desde luego el panismo chihuahuense no se hizo esperar y entre los que enviaron mensajes por tal motivo se encontraron la alcaldesa capitalina Maru Campos; el jefe del gabinete capitalino, Mario Vázquez; dirigentes del PAN en Chihuahua, como el secretario de Acción Juvenil, Ricardo Huerta.

NACIONAL.- Desde luego que el cumpleaños del jefe nacional, como se le conoce a la figura del presidente del CEN dentro de la liturgia panista, es motivo para el envío de felicitaciones y de mensajes políticos; no todos los del grupo corralista se refieren a Cortés como jefe nacional, no así los albiazules capitalinos, quienes sí ven en Marko una figura de jefe nacional.

DON LUIS.- Sólo para el anecdotario, hay quienes dicen que el último jefe nacional como tal fue don Luis H. Álvarez, pues representaba realmente esa figura de líder moral en todo el país; del 93 a la fecha pocos, sino es que ni uno, ha podido llenar esa investidura de jefe nacional dentro del panismo, a decir de varios militantes de la vieja escuela, quienes intentan en las nuevas generaciones permear la doctrina panista.

FELICITACIONES.- Quien tomará unos días y muy bien merecidos es Roberto Fuentes, secretario particular del gobernador Javier Corral, luego de que este fin de semana se convirtiera en papá, motivo por el cual descansará unas cuantas horas, bueno eso de descansar es un decir; es uno de los hombres de todas las confianzas del mandamás de Palacio, enhorabuena.