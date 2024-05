--Drama por candidatura se prolonga en Nonoava --¿Sin multas por narcocorridos y faltas en la feria?

DISPUTA.- El pleito por la candidatura en Nonoava no termina con la revocación que emitió el Tribunal Estatal Electoral y las presiones de los diferentes grupos interesados en apoderarse de ese espacio continúan por todos los frentes, incluso ayer organizaron una manifestación en apoyo del alcalde con licencia Arturo Salinas, quien insiste en reelegirse por el Partido Verde.





JUGADA.- La jugada de Arturo Salinas comenzó desde hace varios días, cuando —según informó el TEE— engañó a la aspirante del Verde quien no sabe leer ni escribir para que firmara unos documentos y entregara su credencial de elector, lo cual ella accedió para evitar una supuesta multa (inventada) y terminó por firmar el documento donde confirmaba su renuncia a su postulación.





INTERÉS.- El interés no termina en esta representación por el Partido Verde, pues dicen que los más pendientes en que regrese la candidata que fue engañada para abandonar esta posición es un grupo de Acción Nacional, que lo ve como una forma de obtener el triunfo en la alcaldía de Nonoava, pues Arturo Salinas cumplió su gestión bajo las siglas de Morena y en su reelección no fue abanderado por ese partido.





REGRESO.- De concederse el regreso de la mujer que había dejado su aspiración, dejaría a Arturo Salinas sin partido y competir por la reelección que es lo que actualmente se está desarrollando en ese municipio y la presión de todos los grupos sigue avanzando con cada uno de los intereses de por medio.





LEY.- Lo que sigue en el tintero es la posibilidad de que Arturo pueda acceder a esa postulación, pues desde que arrancó el actual proceso electoral no había renunciado al partido que lo sigló para ir por la alcaldía de Nonoava, es decir no abandonó a Morena y según la ley, requiere al menos un año antes de la elección abandonar un partido para mudarse a otro.





***





INVESTIGACIÓN.- Hablando del proceso electoral, el TEE está por recibir o recién le llegaron las pruebas que reunió el Instituto Estatal Electoral sobre una denuncia de violencia política en contra de una aspirante de Ojinaga.





ACUSACIÓN.- Existen argumentos de que la afectada, una diputada es víctima de violencia política por parte de un funcionario de Ojinaga, quien se opone a que ahora busque ese espacio de representación y por este motivo ha hecho una serie de señalamientos y acusaciones, que ya llegaron al límite y a las manos del IEE para integrar la denuncia que próximamente analizarán los magistrados del Tribunal.





***





VERSIÓN.- Luego del desaguisado entre La Fiera de Ojinaga y El Recodo, los testigos difundieron la versión de lo que verdaderamente ocurrió, luego de que productores, bandas y el comité organizador de la Feria de Santa Rita se pasaran la bolita de uno a otro lado.





VERSIÓN II.- Las posturas se inclinan a que el grupo La Fiera de Ojinaga, en realidad fueron los afectados en este asunto, ya que al parecer El Recodo alargó la presentación en el palenque que terminó por dejarle un espacio de 20 minutos de espectáculo, a lo que se negaron y se sintieron agraviados por la falta de compromisos de todas las partes y optaron por no salir ante su público chihuahuense.





LIMBO.- Los que se quedan en total limbo son los seguidores y asistentes a esa presentación programada para el pasado jueves en el palenque, quienes querían escuchar a la Fiera de Ojinaga y simplemente no pudieron ni nadie pudo hacer algo para remediar esta ausencia.





***





MULTAS.- A propósito de falta de regulación, las multas se están haciendo esperar en los grupos que se presentan en la Feria de Santa Rita, pues desde la presentación de Fuerza Regida, que vino a cantar un sin fin de canciones all Chapo Guzmán no se aplicó ni una sola sanción por no encontrar al representante legal de la agrupación.





MULTAS II.- A la par, el grupo El Recodo finalizó su presentación pasadas las 3 horas de la madrugada, cuando el horario permitido es antes de ese horario para alcanzar a desalojar las instalaciones y tampoco se contempló sanción alguna para el conjunto, sumado a los menores que se han encontrado al interior, algunas riñas y los sobrecostos que de plano nadie se hace cargo de controlar.





***





DAÑOS.- Los daños ya están pasando de la raya para los conductores que de manera cotidiana tratan de circular por la carretera Chihuahua-Juárez y se quedan varados en algún punto, por las afectaciones en los neumáticos, pues de plano pierden toda la llanta y se ven obligados a cambiarla para continuar.





DAÑOS II.- Sólo hace falta ver las redes sociales, para detectar las alertas e imágenes de los perjudicados al caer en esos baches y a eso se le suma lo burocrático de los seguros para hacer válida alguna póliza y reparar los vehículos y las autopartes.





EXPONEN.- Máxime que los ajustadores exigen a los conductores permanecer en el lugar hasta que llegue el representante de la aseguradora y de alguna corporación, sin importar la hora, el lugar en medio de la nada y los riesgos que esto implica permanecer detenido en la carretera, sea madrugada o de noche.