-- Duelo a muerte al interior del PAN -- Se divide Movimiento Ciudadano

ALIANZA.- Ayer el Consejo Político Estatal del PAN, con 53 votos en contra y 48 a favor, rechazó la posibilidad de iniciar en la exploración de posibles alianzas y/o coaliciones con otros partidos políticos; políticamente el grupo de la alcaldesa Maru Campos se impuso en contra del grupo del gobernador Javier Corral; jurídicamente sólo se rechazó la exploración de posibles alianzas, mas no la alianza per se.

TRIUNFO.- Son dos sesiones del consejo –máximo órgano del PAN en Chihuahua- que el grupo de Maru se impone al grupo del mandatario estatal, en la de ayer dejaron en claro que votaron en contra no por rechazar la alianza, sino por la versión que desde el CDE hicieron correr de que una vez aprobada la exploración de alianza, con base al estatuto definirían convenio de coalición, luego lo pasarían por la Comisión Permanente y ahí poder designar candidatos “a placer”.

DIÁLOGO.- También varios actores políticos del grupo de Maru dejaron en claro que no están cerrados al diálogo, mucho menos a la negociación, inclusive aseguran que no están en contra de la alianza, pero primero deben socializarla con la militancia, evidentemente con su grupo, y después ir a la votación ante el consejo, algo así como “si quieren pasar por el consejo, deben dialogar con el equipo de Maru”; sin duda la estrategia de Rocío Reza, Fernando Álvarez, Gustavo Madero, Carlos Olson, Roberto Fuentes, no ha sido la mejor, para prueba lo ocurrido en las dos últimas sesiones de consejo.

GREMIOS.- Mañana tanto en la capital como en Ciudad Juárez se prevé un par de manifestaciones por parte de varios gremios y sectores productivos en contra del gobierno estatal a raíz de que no han sido escuchados por el Consejo Estatal de Salud, por ello comenzarán actos de rebeldía hacia los lineamientos del semáforo rojo, tal como sucede en Cuauhtémoc, donde el alcalde Romeo Morales ha dado diversos permisos a empresas no esenciales; se teme que los restauranteros sobre todo comiencen a hacer lo mismo en varias ciudades.

DESPEDIDA.- Desde este espacio editorial se envían las condolencias a familiares y amigos de don Mario Hermosillo Sánchez, quien perdiera la batalla contra el Covid-19; don Mario fue gerente del Grupo Radio Divertida y articulista por años de El Heraldo de Chihuahua, motivo por el cual ayer varios de sus amigos le despidieron y reconocieron su labor periodística, principalmente en Delicias y ciudad Chihuahua.

DIVISIÓN.- Veamos cómo reacciona el alcalde de Parral, Alfredo Lozoya, pues de todos es sabido que sus dos principales alfiles y operadores políticos en Chihuahua se encuentran sumamente confrontados, nos referimos al nuevo dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez, y al diputado local Lorenzo Parga, ex presidente estatal emecista. El primero ya hizo encuestas que se dice están a su favor, mismas que ha enviado al alcalde para sacar de esta jugada al segundo.

DIVISIÓN I.- Es un secreto a voces que varios –si no es que todos- directores del gobierno municipal de Parral no pueden ver ni en pintura a don Francisco Sánchez, debido a que ya han tenido varios roces y desacuerdos con él; por ello el profesor Parga ha tenido que iniciar una especie de diálogos con ellos, pues de todos es conocido que el profe buscará la candidatura por la Alcaldía parralense, y no puede iniciar con una estructura local enojada.

CANDIDATO.- Y es aquí donde saldrá la primera batalla real entre ambos, ya que también, y a decir de gente muy cercana al Caballo Lozoya, Sánchez estaría buscando ser candidato a la Presidencia Municipal, motivo por el cual varios se han encargado de ir socializando este proyecto, proyecto por el cual precisamente el profe Parga dejó la dirigencia estatal de MC.

CANDIDATO I.- Ahora bien, fuentes aseguran que de no ser don Francisco el candidato por la Alcaldía, buscaría ir en el lugar 1 de la lista plurinominal para diputado local, situación que sus detractores ya le critican, pues le recordaron que cuando era secretario del Ayuntamiento veía con muy malos ojos que el dirigente del partido pidiera una posición plurinominal, y ahora es lo mínimo que pide desde la silla estatal, ya no hablemos de la campaña que inició a su nombre y no al de MC.

CABILDO.- Interesante se pondrá la sesión de Cabildo capitalino de mañana, pues varios regidores llevarán la espada desenvainada contra la solicitud del IMPE para que el gobierno municipal de Chihuahua adquiera dos terrenos en zonas realmente “fifís”, de alta plusvalía, criticando que no son tiempos de este tipo de enajenaciones o de hacer las que sean, pero para beneficio social, motivo por el cual se espera un debate interesante entre los regidores opositores al PAN.