--Efecto cucaracha en el tricolor… ¿La purga esperada? --En Juárez reconocen proyecto capitalino de seguridad

RECONOCIMIENTO.- Ayer la Universidad Autónoma de Chihuahua estuvo de manteles largos al llevar a cabo la ceremonia de entrega de reconocimientos a maestros y maestras que cumplieron quinquenios impartiendo cátedra en la máxima casa de estudios.

CÁTEDRA.- La ceremonia fue encabezada por el rector Jesús Villalobos Jión, así como el secretario general Sergio Facio, el abogado general Mario Trevizo y el maestro Benito Aguirre de SPAUACH. Distinciones, entre las cuales destacaron la otorgada al doctor Alfredo de la Torre, catedrático de la Facultad de Contaduría y Administración y gerente general de esta casa editora.

***

SALUDOS.- Durante la entrega de las placas conmemorativas a los profesores, no faltaron los que enviaron un atento saludo a las autoridades universitarias de la administración pasada. Y es que sin mencionar nombres pero todos entendieron a quiénes se referían, el profesor Benito Aguirre, secretario del Sindicato del Personal Académico de la UACH (SPAUACH) celebró la disposición de la nueva mesa directiva, al hablar de apoyos a los maestros para estudios de posgrado.

BECAS.- El rector dio a conocer que las becas a docentes de tiempo completo –que fueron reducidas a la mitad durante la administración anterior— ya comienzan a operar poco a poco, sólo les pidió paciencia porque se reintegrarán hasta quedar como antes, es decir, previo a que Luis Fierro asumiera la directriz de la universidad.

LUZ.- Apoyo –puntualizó el doctor Villalobos— al que se sumó la gobernadora María Eugenia Campos y que por ello, justo ahora fue posible retomar las becas. Según se estableció, ella así lo expuso en aquella comida que sostuvo con el rector y los 15 directores de facultades, cuando les dijo que respaldarían el programa de becas y estímulos para los profesores investigadores.

***

SALIDA.- Fuentes bien informadas informaron de la renuncia de los presidentes de los Comités Municipales del PRI en las localidades de Ignacio Zaragoza, Santa Isabel, Morelos, Manuel Benavides y Coronado. Mas aún, al parecer no serán sólo las cabezas de esos comités sino de una buena parte de la militancia en esas regiones.

SALIDA II.- Según se estableció, ya no pudieron sostener al partido en dichos municipios, donde las estructuras indican que no recibían apoyo económico y ya era más lo que invertían, que lo poco que podían recibir, esto sin dejar de lado que las gestiones que realizaban no encontraron eco.

RENUNCIAS.- Aunado a lo anterior, también se habla de que la próxima semana más de 50 consejeros estatales priistas presentarían su renuncia ante el Consejo Directivo Estatal.

EXPECTATIVA.- No parece que este escenario sorprenda en particular al dirigente estatal, Alejandro Domínguez ni a Graciela Ortiz, secretaria de Estrategia y Planeación del CEN del PRI, tampoco al propio dirigente nacional Alejandro Moreno.

PURGA.- Si algo tenían claro desde la época de las precampañas pasadas es que el priismo en Chihuahua dejó de operar antes de que César Duarte culminara su periodo en la gubernatura, los comités municipales poco o nada de trabajo por tierra hacían y muchos trabajaban para otros candidatos sin dejar la militancia. Quizá la purga resulte más benéfica que otra cosa.

***

FRONTERA.- La novedad ayer en Ciudad Juárez fue la “Red Vecinal CUU Capital”, que fue lanzada el jueves pasado por el alcalde capitalino Marco Bonilla a la población abierta y que utiliza el sistema de mensajería WhatsApp para formar grupos de vecinos, a través de los cuales puedan solicitar auxilio de la Policía o hacer denuncias ciudadanas relacionadas con la seguridad sin reemplazar al 911 sino complementando las opciones.

NOVEDADES.- Bonilla Mendoza, quien acudió a “la frontera más bonita del país” para asistir a la presentación del informe de trabajo de la Fundación del Empresariado Chihuahuense A. C., estuvo muy solicitado para explicar cómo operaba la plataforma.

PILOTO.- El presidente municipal detalló el lanzamiento piloto del programa desde noviembre, cuando paralelamente comenzaron los campamentos de la Policía Municipal en las colonias con mayores índices delictivos. De tal modo que a la fecha, ya se contaba con más de 200 grupos vecinales y 3 mil miembros activos, identificados plenamente ante la autoridad para poder formar parte. A partir de ello, se implementó para toda la capital.

RED.- Marco Bonilla detalló de ese modo, el funcionamiento de la “Red Vecinal” y a quienes dudaban sobre la seguridad para evitar que hubiera infiltrados del crimen, puntualizó que antes de crear el grupo, la Policía Municipal acudía a cada colonia para sostener una reunión presencial e identificar a cada uno de los interesados con credencial de elector en mano. Una labor acuciosamente cuidada por el jefe Julio César Salas, quien nada casual proviene del EPE, el equivalente a los SWAT en Estados Unidos.

***

ANUNCIO.- Algo que llamó la atención, sobre todo entre los secretarios de Gobierno que se dieron cita al evento del Consejo de Desarrollo Regional en Parral fue un anuncio que hizo el diputado priista Édgar Piñón, mismo que la gobernadora Maru Campos ya había denominado como el corredor turístico con una inversión de más de 200 millones de pesos.

MESURA.- Lo anterior causó la molestia entre la secretaria de Cultura, Alejandra Enríquez y de María Angélica Granados, secretaria de Innovación y Desarrollo Económico.

RECHAZO.- Y a otro tanto de políticos tampoco les gustó la adjudicación de estas acciones por parte del legislador, incluso se escuchó un descontento generalizado entre los diputados que visitaron la “capital de lo bueno”, ya que son anuncios que el propio alcalde parralense, César Peña ha tomado con mesura puesto que son iniciativas estatales. Tacto por delante.