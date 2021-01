-- El delegado sensato impide más división -- Se divide MC en Parral

INTERNA.- Ahora que se definió que la candidatura del PAN a la Alcaldía de Chihuahua sería a través de elección interna, el diputado federal Miguel Riggs se encargó de recordar cómo en años anteriores durante la actual administración municipal el padrón de militantes del PAN fue inflado en menos de dos sábados, por ello –dice- la desventaja de ingresar a una interna con un padrón volcado hacia un equipo en particular.

INTERNA I.- Por cierto, hay quienes aseguran que no se puede dejar de lado al diputado Miguel La Torre en esta contienda para elegir al candidato a la Alcaldía capitalina, pues incluso se habla de que en una interna Riggs no saldría avante, además de que no juntó las firmas que prometió para la candidatura de Gustavo Madero, hecho que sí logró La Torre.

CONSENSO.- Precisamente hablando de la ciudad de Chihuahua, hubo un consenso avalado por el CEN del PAN, el cual se definiría después del 24 de enero, que de ganar Gustavo Madero la candidatura a la gubernatura, el equipo de Maru Campos tendría la candidatura de la Alcaldía capitalina, y viceversa, acuerdo –según nos confirman fuentes- al que llegaron y dijeron respetarían, por ello el CEN como testigo para evitar que un solo equipo tenga todo el “pastel”. De ser Madero el candidato, Marco Bonilla iría por la Alcaldía de Chihuahua; de ser Maru, sería La Torre o Riggs.

SENSATO.- Definitivamente el Comité Directivo Estatal pierde el control, ya que la intervención del CEN vía el delegado Luis Serrato ha sido acertada, a decir de quienes han estado en la mesa de las negociaciones, por lo que las designaciones básicamente dejan de estar en mano del CDE, sino del CEN.

SENSATO I.- Don Luis Serrato ha instaurado una mesa política estatal efectiva y con buena conducción, se convierte en el artífice y garante de los acuerdos logrados entre los equipos de Maru Campos y Gustavo Madero, que una vez procesados pasan a la Comisión Permanente albiazul; precisamente la “tumbada” de quórum del jueves pasado fue una reacción infantil del equipo de Madero. Serrato reaccionó y les advirtió que si no sesionaba la permanente estatal, se iría todo a elección interna, por eso decidieron reanudar al siguiente día.

TIEMPOS.- El gran problema es que los tiempos se agotan y pareciera el CDE no tiene ya la capacidad operativa para sacar todo en elección interna. Por eso Serrato optó por dejar a salvo la capital y pedir a los equipos se sometieran a los acuerdos de la mesa en la designación vía CEN de las diputaciones locales y alcaldías restantes.

PROFE.- Bueno, luego de que se diera a conocer que el profesor Lorenzo Parga ya no iría como precandidato a la Alcaldía de Parral por Movimiento Ciudadano, y que en su lugar subiría el locutor César Peña, de quien se había dicho sería el precandidato por el Distrito local 21, precisamente el distrito del profe Parga, se supo realmente lo que sucedió.

CANDIDATO.- Resulta que inicialmente sí sería el profe Parga el candidato de MC a la Alcaldía parralense, luego asume como coordinador estatal emecista Francisco Sánchez y comienza desde su postura como dirigente estatal de partido a hablarle en el oído al alcalde Alfredo Lozoya, más ahora en año electoral, entre ello, precisamente ver la opción de que no fuera el profe el candidato, y en su lugar tanto don Alfredo como don Francisco optaron por elegir a César, fiel a sus intereses.

CANDIDATO I.- Quienes saben del tema aseguran que César obedecería ciegamente, por ello el día del registro de candidatos de MC se sabía que César sería el abanderado a la Alcaldía, y fue hasta ese día cuando le avisaron al profe que no sería él, de no ser por Lozoya ese día se hubiera desatado la guerra, pero bueno, finalmente fue el jueves cuando se decidió tajantemente que sería César y no el profe el candidato a Parral, hay quienes dicen que Parga buscaría la reelección, pero luego de lo que le hicieron está en duda.

QUEJAS.- Al prácticamente cumplirse una semana de la manifestación del personal del Sindicato Administrativo de la Universidad Autónoma de Chihuahua, hasta nuestra Redacción siguen llegando quejas por cómo fue orquestada esta movilización universitaria, en la cual muchos de sus agremiados se sintieron utilizados.

OBLIGADOS.- Resulta que el secretario general, Ricardo Moncayo Alvídrez, giró la invitación “con carácter de obligatorio” de estar presente el día 6 de enero a las 8:00 horas en la explanada del sindicato, para exigir la resolución total a la deuda de Pensiones Civiles del Estado y que de paso se llevaran pancartas o cartulinas.

COVID.- El problema fue que algunos de los sindicalizados hicieron saber a su representante que no podían asistir por encontrarse enfermos, incluso una de las damas supuestamente le presentó como prueba que salió positiva a Covid-19, y aun con el virus se le obligó a que asistiera.

VACUNA.- Se ha informado por parte del gobernador Javier Corral del envío de un listado compuesto por 16 mil 070 integrantes del Sector Salud, pertenecientes a instituciones públicas y privadas, en los que se incluye a todo el personal de atención médica, enfermería, así como de áreas operativas y de administración, desde quienes están laborado en la primera línea de batalla contra el Covid hasta los que están en las unidades de atención de primer nivel.

EXIGENCIA.- No obstante la 4T se había comprometido, en la mañanera presidencial, a dar mayores detalles del proceso de vacunación, aún no hay datos de los preparativos, lo que ha generado incertidumbre y motivó ya una exigencia para transparentarlo por parte de la Alianza Federalista de Gobernadores, que urgió a acelerarlo, y ofreció su apoyo con este objetivo.