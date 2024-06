--El "enfermero de la muerte" y las dudas en el aire… --Barrio y exgobernadores le dan ultimátum a Marko

ENFERMERO.- Mal parada deja a la Fiscalía General del Estado si se confirman las versiones que desde el martes están circulando respecto del caso del enfermero de la muerte Jorge C. A. y su presunto vínculo familiar con un elemento de Asuntos Internos. Peor al sistema judicial si además eso influyó en los jueces.

FAMILIA.- Y es que a partir de que inició el juicio oral 103/2023 por el homicidio de cinco integrantes de la familia Romero, registrado el 30 de junio de 2018 en la ciudad de Chihuahua y que según las indagatorias habría perpetrado el enfermero en complicidad con su pareja y su hijo, sin embargo, ayer se reveló que Lisseth C. S. y Jorge Alberto C. C. fueron absueltos y liberados.

HERMETISMO.- Las audiencias se han manejado en total hermetismo sin acceso a los medios de información, de manera que se desconoce sobre qué base la terna de juristas del Tribunal Colegiado habría determinado la liberación de la pareja y el hijo del enfermero. Y sí, ante un asunto de esa magnitud amerita una explicación.

EVIDENCIA.- De hecho, también de la Fiscalía, porque en su momento la evidencia dada a conocer era contundente con cinco cadáveres en el domicilio familiar, todos asesinados a balazos y la última persona que los vio con vida era el enfermero, a quien habían citado en la casa para exigirle la devolución de 500 mil pesos que le pagaron por conseguir un riñón para el padre de familia que estaba enfermo y no lo consiguió.

HISTORIAL.- Sólo un niño sobrevivió, de muy corta edad para declarar pero con la suficiente conciencia para señalar a Jorge C. A. como el monstruo que acabó con su familia, lo cual además se estableció en su momento que no fue el único delito del enfermero, que aparte fue sentenciado por el crimen de una enfermera, además de la venta de plazas del IMSS y de obtener dinero con la promesa de conseguir órganos.

AI.- Por demás subrayar que fue un hecho que sacudió al estado y al país, así que sí es fundamental explicar la causa de esas absoluciones y si hay o no un familiar del enfermero que forme parte de AI y habría tenido injerencia a través de la dependencia para incidir en los jueces. Es necesario que todas las instancias dejen en claro por qué se llegó a esa resolución.





***





GOBERS.- A un manotazo sobre la mesa sonó el desplegado que ayer publicaron en medios de la capital del país, los exgobernadores panistas que reclamaron los resultados electorales a su dirigente nacional Marko Cortés y no basta con esperar hasta octubre para que deje el cargo, sino que no influya en su sucesor.

CLAMOR.- Francisco Barrio Terrazas, Francisco Ramírez Acuña, Fernando Canales Clariond, Héctor López Santillana, Carlos Medina Plascencia, Patricio Patrón Laviada, Marco Adame Castillo, Alberto Cárdenas Jiménez, Marcelo de los Santos, Ignacio Loyola Vera, José Guadalupe Osuna Millán, Juan Carlos Romero Hicks y Ernesto Ruffo Appel exigieron a su líder de partido que entienda lo que les está diciendo la ciudadanía.

RESACA.- El 2 de junio —expusieron— “el mensaje de nuestro pueblo es contundente y claro, “al PAN nos gritó fuerte: Cambias o te vas. El PAN debe cambiar”. La votación de Acción Nacional cayó a niveles no vistos desde que dejó de ser el partido en el poder en 2012. Ni siquiera en 2021 le fue tan mal como ahora.

PADRONEROS.- Los políticos de peso en el blanquiazul advirtieron asimismo a Cortés que no limite su sucesión a los “padroneros” —como llaman a los líderes locales— y en cambio, abra el partido a la participación ciudadana.

XÓCHITL.- Los exgobernadores hicieron un reconocimiento a Xóchitl Gálvez porque sin ser militante del PAN, ella y millones de mexicanos los representaron en la contienda y seguirán trabajando por las mejores causas del país y “no tener nunca más en México una elección inequitativa”.





***





ALITO.- Y hablando de dirigentes que sueltan el mando, ayer el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno publicó en su cuenta de X que ayer al mediodía se reunió con senadores electos de su partido y la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos en la Ciudad de México.

SENADORES.- Según la cuenta de Moreno Cárdenas, sostuvo un encuentro con Manlio Fabio Beltrones y Miguel Riquelme, quienes se integran a la Cámara Alta por Sonora y Coahuila, respectivamente, así como la mandataria estatal.

MARU.- A decir de Alito Moreno se realizó el Seminario Legislativo organizado por el CEN del PRI y recalcó que tuvo la oportunidad de saludar a Maru Campos, con quien dijo, se tiene un sólido diálogo institucional en favor de los chihuahuenses.

COALICIÓN.- El dirigente remató su publicación acompañada de una fotografía con la frase de “trabajando juntos por el bien de la patria”, en alusión a la labor obtenida de la coalición integrada a nivel nacional por el PAN, PRI y PRD.