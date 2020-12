--El lunes conocerá Cruz su investigación --Chihuahua, cereza del pastel guinda

NOTIFICADO.- Si todo marcha como se dijo, el próximo lunes se estará notificando al senador Cruz Pérez Cuéllar de la solicitud de procedencia para su desafuero, de acuerdo con lo comentado por el fiscal general del estado César Augusto Peniche, quien acudió a la CDMX a ratificar esa petición ante la Cámara de Diputados.

NÓMINA.- A partir de esa notificación, el senador Pérez Cuéllar podrá conocer las acusaciones formuladas en su contra, así como otros detalles de las pruebas que se integran en la investigación que realizó la Fiscalía General del Estado y que al parecer lo vinculan a la llamada “nómina secreta”.

MESES.- De acuerdo con lo expresado por Peniche Espejel, el procedimiento para llegar a una resolución del Congreso a esta solicitud de procedencia podría llevarse un plazo de cuatro meses, según le comentaron en la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados, un tiempo estimado conforme a experiencias previas.

DESAFUERO.- Al dejar este asunto en manos de la Cámara de Diputados, el fiscal de Chihuahua dijo confiar en que los legisladores habrán de cumplir con la parte que les corresponde; en un proceso en el que empiezan a correr los tiempos y que por lo pronto, después de la notificación, la solicitud pasará a la sección instructora para su preparación en su camino al Pleno, que será el gran jurado para aceptar o rechazar esta solicitud de desafuero para el senador chihuahuense.

MENSAJE.- Según cuentan algunas fuentes, el senador José Ramón Enríquez Herrera, delegado del CEN de Morena en Chihuahua, llegó con la clara idea de convencer a los militantes guindas que se puede y que deben ganar la entidad, nada de que aquí controla el PAN, que van con todo y que no hay espacio para tibios, así tajantemente les ha hecho llegar el mensaje.

MENSAJE I.- Los que escucharon la arenga del senador aseguran que Chihuahua se empieza a convertir en una prioridad para el CEN de Morena, como una entidad que se encuentra prácticamente “virgen” en cuanto a un gobierno de izquierda, y que sigue siendo la cereza en el pastel para la 4T en México, pues ha sido un dique –al igual que en algunos momentos el Senado- que no ha dejado que avance su agenda socialista.

MENSAJE II.- Por ello el delegado, además de reconocer que muchos problemas no alcanzan a llegar al CEN a cargo de Mario Delgado y que aquí el profesor Martín Chaparro ha logrado sortear al toro por los cuernos, trae la consigna de ir encarrilando a los militantes morenistas a que se la crean y que salgan al campo de batalla con esa consigna: defender los espacios ya existentes, pero también ir de manera seria por todos aquellos que aún no controlan, por ello traerá operadores de diferentes partes del país que se atrincheren en el estado grande y comiencen a trabajar.

SERIEDAD.- Claro que eso, de manera seria, dependerá de las cartas que le presenten a la ciudadanía como sus candidatos, porque si van a “refritear” cartuchos ya “quemados” que no dieron ni un solo resultado a favor de los chihuahuenses, difícilmente les darán votos en las urnas, ¿verdad Sebastián Aguilera, Lourdes Valle, Ana Estrada, Maité Vargas, Sebastián Torres? etc., etc., etc.

CAPITAL.- El diputado local del PAN Jorge Soto sigue –según nos cuentan- firme en su aspiración por la candidatura azul hacia la alcaldía capitalina, y en los últimos días ha sostenido reuniones con varios empresarios, simpatizantes y ciudadanía para exponer el Plan de Desarrollo Municipal que se encuentra ya trabajando y, de ser el ungido, tenerlo listo para su campaña. Don Jorge conoce y habla el mismo idioma de la iniciativa privada, ha ido haciendo clic, se pondrá interesante la disputa por dicha candidatura.

ASPIRACIÓN.- Por cierto, don Pedro Domínguez, presidente de la Asociación Alianza de Apoyo a Causas Populares, asegura que él sigue en el camino por buscar la candidatura del PRI a la alcaldía capitalina, por ello no se ha detenido en reuniones con vecinos, líderes y ciudadanos a lo largo de la ciudad, confiado en que la militancia tricolor lo respalde, sin embargo todavía faltan algunas semanas para definir dicha intención.

SOLUCIONES.- Joel Gallegos, director general de Gobierno, sigue dando mucho de qué hablar, pues lejos de ofrecer soluciones a los diferentes sectores que constantemente se manifiestan frente a Palacio de Gobierno, les lleva sólo ofrecimientos falsos con lo que se ha logrado ganar la indiferencia de la gente.

FALSAS.- Este viernes fueron los dueños de los gimnasios quienes prefirieron no ser atendidos antes de dialogar con Gallegos, pero anteriormente fueron los transportistas, lo restauranteros, las normalistas, los dueños de bares y cantinas, entre otros que ya no creen ni una palabra al director de Gobernación.