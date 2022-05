--El norte, ¿la fortaleza de Va x México? --Conagua y sus intenciones en Meoqui

DURANGO.- La gobernadora María Eugenia Campos estuvo ayer en Durango, acompañando al jefe nacional del PAN, Marko Cortés así como a Esteban Villegas, candidato a gobernador y a Toño Ochoa, aspirante a la presidencia municipal de Durango.

TABLERO.- También diputados federales del PAN por Chihuahua anduvieron por aquellas tierras. La apuesta es la coalición y saben perfectamente que las elecciones del próximo 5 de junio serán la antesala de cómo se puede configurar el tablero político nacional, es decir, Va x México buscará mas gobiernos estatales para llegar con posibilidades de competir a la elección grande.

AGENDA.- Precisamente los legisladores federales del blanquiazul se encuentran con una agenda activa de acercamiento con militantes y ciudadanía tanto en sus distritos como en el resto del territorio estatal. Además sostienen constantes reuniones y acuerdos con organismos de la sociedad civil de cara a la elección de 2024.

***

NARANJA.- El coordinador parlamentario y presidente estatal de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas aseguró que la diputada Ilse América García está más que comprometida con el partido naranja, por lo que sólo son rumores las afirmaciones de que su salida es inminente para integrarse a la fracción parlamentaria de Morena.

GUINDA.- Sin embargo, la propia legisladora Ilse América enfatizó que no descarta su salida de MC para sumarse a la bancada guinda, a quienes –según fuentes— pidió la candidatura de ese partido para ir por la alcaldía de Nuevo Casas Grandes.

MOLDE.- Seguramente, ella espera que el partido emecista le haga una contrapropuesta mejor que la aspiración a esa alcaldía. Algunos congresistas consideran que lo más sano sería que experimente por la vía independiente para romper el molde de lo que la ciudadanía ya no quiere ver.

***

VADO.- La Comisión Nacional del Agua busca la demolición de algunas obras de importancia para los habitantes de Meoqui, quienes seguramente van a pegar el grito en el cielo cuando se enteren de esa intención con la cual, se pretende liberar el cauce natural del vado y el río de Meoqui.

VADO II.- Para lograrlo, según trascendió, la Conagua ordenaría derribar parte de la vialidad aledaña al vado, el teatro al aire libre, el graderío y parte del parque infantil que se construyó para que los meoquenses pudieran disfrutar del vado que ofrece la naturaleza.

DEFENSA.- Resta esperar cual será la postura de la presidenta municipal, Miriam Soto y definir si apoyará las ocurrencias de la dependencia federal, que no goza del mejor prestigio en la región del Conchos, después de lo ocurrido desde 2020 con las presas La Boquilla y Las Vírgenes en función del pago por el Tratado de Aguas Internacionales con EU.

PLAN.- A decir de habitantes de la zona habrá que ver si el pueblo lo permite, ya que es una tradición acudir al vado a realizar la carne asada y celebrar por cualquier motivo porque esa área es emblemática y es de todos, sin embargo, urge un plan de preservación del área.

***

OJINAGA.- El coqueteo político que desde hace un año mantenían PRI y PAN en Ojinaga tronó el viernes, cuando los dirigentes municipales emprendieron una serie de acusaciones del presente y pasado, relacionadas con el uso indebido de recursos públicos para uso personal, aspectos que el resto traduce como el “calentamiento preelectoral 2024”.

OJINAGA II.- El hecho es que la presidenta del PAN municipal en Ojinaga, Lupita Méndez acusó a su homólogo priista de utilizar mobiliario de la alcaldía para un evento festivo; de la misma manera, Gilberto Mata le recordó a su similar que durante la administración panista de Martín Sánchez Valles, sus empleados municipales usaron vehículos oficiales para viajar a Odessa, Texas y pasear a la familia, los fines de semana.

MEDIACIÓN.- El caso es que ya hay quienes suplican que paren los ataques mutuos antes de que sea irremediable restablecer la relación, toda vez que –de acuerdo con versiones de las dirigencias estatales del PRI y PAN— ambos partidos competirán en alianza durante el próximo proceso electoral, en que el tricolor lleva mano para la reelección de Andrés Ramos de Anda.

***

COLMILLO.- Ingeniosa la salida del alcalde fronterizo, Cruz Pérez Cuéllar para no quedar en medio del rechazo de algunos colectivos al proyecto del Centro de Convenciones y Exposiciones en un área del Chamizal y el frente empresarial que impulsa la iniciativa, la cual en días pasados respaldó la mandataria estatal, Maru Campos.

VUELTA.- Minutos le tomó darle la vuelta al tema, al declarar ayer: “no me voy a confrontar con el gobierno federal, llevamos una excelente relación y no me voy a meter en ese debate tan corriente al que me quieren arrastrar”. Y acotó que por parte del Ayuntamiento no habrá autorización de permisos de construcción en el Chamizal para el Centro de Exposiciones.

MANO.- Sin embargo, es lo que faltaría para continuar las obras en “los hoyos” –como llaman al área no arbolada— del Chami sin necesitar la autorización de la Federación. Por ello, el presidente municipal agregó que en público y privado ha manifestado a los empresarios su apoyo para acudir juntos ante el gobierno federal y destrabar el proyecto. A eso sí le entra, dijo el alcalde.