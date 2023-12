--El PRI, entre desbandada y préstamos… --Chihuahua en un rezo por el profe

IMPUNIDAD.- A propósito de la desbandada de priistas a Morena, entre los más conocidos Eruviel Ávila, Alejandro Murat, Jorge Carlos Ramírez Marín, Adrián Ruvalcaba y Nuvia Mayorga, quienes en la semana se fueron retirando del Frente Amplio por México; la precandidata presidencial Xóchitl Gálvez reiteró que representan cientos de años de cárcel.

DEDICATORIA.- Un efecto que está permeando más en el PRI con dedicatoria a su dirigente nacional Alejandro Moreno, que en la precampaña de Gálvez Ruiz, si bien parece fortalecer a la gente que se suma de manera creciente al equipo de la aspirante de Morena, Claudia Sheinbaum. Al tiempo.

SISMA.- Lo cierto es que el Revolucionario Institucional sufre un cisma en sus estructuras y Chihuahua, otrora uno de sus bastiones, no es la excepción. No sólo se tardaron en ponerse de acuerdo con el PAN para repartirse las candidaturas, acabaron con un esquema confuso y lo que le sigue —en unos van juntos y en otros compiten a medias— y aún no acaban de organizarse entre ellos mismos.

DESCONTROL.- Tan descontrolada está la situación que al escritorio del líder estatal del partido, Alejandro Domínguez, llegaron airados reclamos de que les ofrecen financiamiento para contender por puestos públicos.

PRÉSTAMOS.- Acusaron en este sentido a operadores en la capital del país, desde la sede del instituto político y su representante en la entidad para negociar que si alguien quiere convertirse en alcalde y no tiene dinero, se lo prestan a cambio de que si gana, pagará a razón de tres pesos cada uno de los que recibió.

¿TRIPLE?- Según los denunciantes, el “agiotismo” representa que si le prestaron 3 millones de pesos reembolsará el triple. No se aclaró qué pasa si pierde pero se supo que Domínguez ya conoce del asunto, se desconoce qué medidas aplicará y lo que sí se gestiona es que él podría ir por la diputación federal del Octavo Distrito en Chihuahua capital.





***





TESTIGOS.- Tras darse a conocer que el recién nombrado delegado de Bienestar en el estado es Rafael Mata, conocido testigo protegido en la causa que se sigue al exgobernador César Horacio D. J. con la identidad reservada con la clave 5M4GYUH19A/2019, otro que fungió ese rol en la Operación Justicia para Chihuahua es Ever Eduardo Aguilar y de bajo perfil, hoy es ajonjolí de todos los moles.

SOCIAL.- Aguilar Sandoval se desempeñó como coordinador administrativo y de servicios de la Secretaría de Hacienda en la gestión duartista y se dice que últimamente aparece en cuanto evento social se organiza.

TORMENTA.- No hay bautizo, quinceaños, boda, inauguración, conferencia o fiesta a la que no haga acto de presencia, lo que se interpreta con el mensaje de que “la tormenta ya pasó” aun cuando tiene un criterio de identidad reservada en la causa penal 1260/2017.

CONEJA.- Fue Javier Corral quien hizo público a sus testigos protegidos, como a Jaime Ramón Herrera Corral, Rafael Mata y Ever Aguilar, así que no sólo dejó de ser un secreto sino que se supo que este último era la clave para ir contra Alejandro Gutiérrez, exsecretario general adjunto del PRI nacional y a quien apuntó de haber intentado asesinarlo por servir de informante. Así las cosas.





***





ORACIÓN.- Después de que en el Congreso del Estado se pidiera el jueves pasado sumarse a una intensa cadena de oración por la salud del profesor Miguel Ángel González, quien un día antes sufrió un derrame cerebral y se encuentra hospitalizado en el área de terapia intensiva, las plegarias no se han roto y en su perfil de Facebook ya suman cientos de personas que se han unido.

LEYENDA.- El también escritor y asesor del grupo parlamentario del PRI en el Poder Legislativo no sólo es conocido sino estimado por muchos chihuahuenses que lo consideran una leyenda por su amplia trayectoria política. Él mismo publicó en sus redes sociales apenas en noviembre pasado la presentación de su libro Mucho Pancho Villa y también posteó a principios de año, el gusto que le daba volver a casa, es decir, al partido tricolor.

SESIÓN.- Fue después de la maratónica sesión del miércoles, cuando los congresistas votaron el presupuesto estatal, analizaron las reservas, eligieron a los titulares de tres de cuatro magistraturas y ya para amanecer todavía designaron a cinco de los seis comisionados del Ichitaip, cuando González García se sintió mal.

HOSPITAL.- Al salir de la Torre Legislativa tras 20 horas de trabajo, el profesor tuvo que ser trasladado al hospital Christus Muguerza, donde se reportó que su estado de salud es crítico y para reducir la inflamación en el cerebro se le sometió a un coma inducido.

RECUPERACIÓN.- De todas las filiaciones partidistas, académicos, bohemios y sus compañeros del piso 11 en el Congreso, así como familiares y amigos han publicado en su perfil, en la cual siguen con las oraciones y los deseos de que pronto se recupere. Así sea.